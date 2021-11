El entrenador acusado de abusos sale de prisión tras rebajarle la fianza

El entrenador fue detenido inicialmente a mediados de septiembre por la Policía y tras ser encarcelado la Audiencia Provincial le dejó en libertad bajo fianza de 3.000 euros.

La pagó a finales de octubre pero a principios de noviembre ingresó por segunda vez en prisión tras ser detenido por la Policía Nacional por cuatro nuevos casos de presuntos abusos a menores.

Ahora, dos semanas después ha salido en libertad provisional. El juzgado acordó inicialmente una segunda fianza de 3.000 euros para eludir la prisión provisional y la defensa del entrenador presentó un recurso para que se rebajara el importe. El juzgado estimó dicho recurso y amplió las medidas de protección para otros menores que figuran como víctimas en las diligencias. Así, el pasado viernes el juzgado fijó en mil euros la fianza y el entrenador pudo abandonar la prisión ese mismo día por la tarde una vez se pagó el importe.

Por otro lado, la Audiencia ha declarado la nulidad del primer auto que dejó en libertad bajo fianza de 3.000 euros al entrenador al no haber dado traslado a la acusación particular de dicha petición, aunque decidió mantener su situación. La acusación particular presentará alegaciones y pedirá que se mantenga el primer auto de prisión sin fianza que se dictó en septiembre.