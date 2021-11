Grietas del IES Virgen del Remedio: Marzà dice a Barcala que lo tiene que arreglar

La Conselleria de Educación, a partir del estudio patológico realizado por un equipo de la Universidad de Alicante y la empresa de reparación J. Castillo Construcciones y Reformas en el edificio de FP del IES Virgen del Remedio de Alicante, cerrado a consecuencias de las grietas, concluye que "los desperfectos existentes se deben a defectos de ejecución durante la construcción del edificio o a consecuencia de los mismos".

El edificio es de titularidad municipal y el informe insta al Ayuntamiento de Alicante a llevara cabo el "proyecto de Reparación que debe elaborarse para corregir las deficiencias existentes en el edificio”.

El director general de Infraestructuras Educativas, Víctor Garcia, se ha reunido hoy en la sede de la dirección territorial de Educación en Alicante con la comunidad educativa del IES Virgen del Remedio para informarles de este extremo.

Garcia afirma que ya se ha informado al Ayuntamiento de Alicante y se ofrece a colaborar: "Si las autoridades competentes del Consistorio quieren que nos reunamos con ellos para ayudarles a solucionar este tema, estamos dispuestos a asesorar en lo que haga falta, como en todos los temas relacionados con las infraestructuras escolares de Alicante".

Respaldo

Añade no obstante que la conselleria no puede actuar de forma directa, porque la competencia de la reparación es del Ayuntamiento, "pero no queremos que la comunidad educativa del centro se quede desamparada y si el Consistorio no cuenta con recursos económicos o tiene cualquier problema para gestionar, tramitar y acatar las obras a realizar, estamos dispuestos a buscar soluciones conjuntas para que lo puedan intentar llevar a cabo".

García concluye que por parte de Educación se ha planificado "la mejora y rehabilitación de la parte de infraestructuras que sí que son de nuestra titularidad. Hemos iniciado todo el trabajo para la licitación por 1 millón de euros de las acciones a realizar", como el refuerzo de pilares, la mejora de la accesibilidad del centro y de su sistema de evacuación de aguas pluviales, y la renovación de la red de aguas potables y actuaciones en el patio.