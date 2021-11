Las obras del Edificant arrancarán meses antes de las elecciones de 2023

En la previa de elecciones. El bipartito de Alicante, formado por PP y Ciudadanos, calcula que las obras del Plan Edificant arrancarán a principios de 2023, un año marcado a nivel municipal por la cita con las urnas a finales de mayo. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó este martes la licitación de la redacción de los proyectos y las direcciones de obra de los nuevos centros de El Somni y La Cañada del Fenollar, junto a la rehabilitación integral del Santo Ángel de la Guarda, de la construcción de un gimnasio y un comedor en el Juan Bautista Llorca y la ampliación de La Florida. El portavoz adjunto del gobierno municipal, Manuel Villar, calcula que las obras no arrancarán hasta principios de 2023, toda vez que los proyectos no se prevé que estén listos antes del próximo verano, como paso previo necesario para la licitación de las obras. «Esta licitación serán unos cuatro meses, más los tres de la redacción, por lo que los proyectos no estarán antes del próximo verano. Así, las obras no se esperan para antes de 2023», apuntó el concejal Villar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este martes, en la que quiso resaltar el «compromiso» del equipo de gobierno local con el Plan Edificant, que financia la Generalitat, tras solventar «las dificultades administrativas».