Los jubilados de Alicante podrán reservar los viajes del Imserso a partir del 16 de diciembre

Las plazas del Imserso saldrán a la venta a partir del 14 de diciembre en España y, en concreto, 16 de diciembre en las agencias de viajes de la provincia de Alicante, pero no habrá viajes hasta finales de febrero. La demora del Ministerio de Asuntos Sociales a la hora de de la organización del turismo del Imserso para la temporada 2020-2021 va camino de convertir el programa en un auténtico fracaso y los hoteleros comienzan a dar por clausurada la temporada, ya que una vez cerrado el periodo de alegaciones sin que se hayan producido nuevos recursos, vuelve a saltar la bomba. Mundiplan, que controla el 80% de las plazas de costas e islas del programa, ha comunicado a los hoteles que, al menos en la Costa Blanca, los primeros turistas no llegarán hasta finales de febrero, según apuntaron este miércoles desde la patronal Hosbec. Un retraso que deja, prácticamente, la temporada en tres meses, marzo, abril y mayo (descontando Semana Santa), después de perderse octubre, noviembre, diciembre y enero, pues a partir de junio el precio de las plazas ya sube y las tarifas del Imserso ya no son competitivas.