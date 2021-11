La Generalitat reclama 10.138 millones a Bruselas para acelerar la recuperación

El Consell ha presentado este año iniciativas, algunos proyectos ya en firme, por valor de 10.138 millones de euros en Bruselas para captar fondos Next Generation para la Comunidad Valenciana, de una primera lista que se puede ampliar, ya que el plazo no finaliza hasta diciembre de 2026. El objetivo es buscar el apoyo de Europa para sentar las bases y acelerar la recuperación económica tras la crisis provocada por el covid y, además, apoyada en un modelo más sostenible. De momento, hasta este mes de noviembre ya han llegado 1.500 millones de euros para financiar proyectos de las diferentes consellerias.

Se trata de partidas generales que luego se plasmarán en proyectos concretos, como planes de sostenibilidad turística, eficiencia energética, tratamiento de residuos, depuración de aguas residuales, agricultura de precisión, subvenciones para la compra de coches eléctricos, inclusión social, corrección de los tendidos eléctricos para proteger la avifauna, rehabilitación de viviendas y cascos urbanos o la reducción brecha digital, entre otros.

La Generalitat coordinará la mitad de los fondos, el Gobierno un 40% y un 10% los ayuntamientos. ¿Proyectos ya con nombre y apellidos en la provincia? La construcción de una planta para la producción de energía eléctrica a través el hidrógeno verde como «carburante» de autobuses y camiones, o la construcción de parques inundables en la ciudad de Alicante, que permitirá evitar inundaciones puntuales y gestionar mejor el agua de la lluvia para, previo tratamiento, reutilizarla en el riego de jardines y baldeo de la calles de la ciudad, evitando el uso del agua potable convencional.

Ambicioso es el plan para darle una vuelta de tuerca al turismo, tramitado directamente por Presidencia que ha solicitado a Bruselas un total de 660 millones de euros para el desarrollo de planes de sostenibilidad primando la eficiencia energética y la economía circular con la reducción, reutilización y reciclado de los residuos.

Siguiendo con el apartado de Medio Ambiente, la Generalitat aspira a recibir casi mil millones de euros para desarrollar varios programas centrados en la implantación de nuevas medidas para la recogida selectiva de residuos, construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los bioresiduos recogidos de forma separada y, entre otros proyectos, crear una red de «puntos limpios» para el triaje y clasificación previa antes de llevarlos a las plantas de tratamientos. La gestión de residuos municipales supone un gran esfuerzo de índole económico que requiere de la financiación adecuada.

En España se generan 23 millones de toneladas de residuos municipales al año, de los cuales se recicla un 36 %, se valoriza energéticamente el 13 % y se vierte el 51%. Estos indicadores nos sitúan muy lejos de los objetivos marcados por la Unión Europea en el Plan de Acción de Economía Circular, y no alcanzarlos supondría un incumplimiento legal e implicaría importantes sanciones económicas. España debería reciclar ya el 65 % de los residuos municipales y reducir su vertido al 10 % para el año 2035.

No solo nos encontramos lejos del plan de la UE, sino que ya se ha incumplido el objetivo intermedio implantado en la actual Ley de Residuos y Suelos Contaminados de reciclar el 50% de los residuos municipales. Haría falta una inversión de 10.000 millones de euros en España para poder transformar nuestra economía lineal en una circular a través del adecuado tratamiento de los residuos y electrificando las flotas de los vehículos que prestan servicios urbanos.

Relacionadas con la conservación del medio ambiente están también las ayudas económicas pedidas para potenciar una agricultura más sostenible. En este sentido, el Consell ha tramitado la solicitud de Fondos Next Generation (incluye los fondos para la recuperación), dirigida a lograr subvenciones para la agricultura de precisión, eficiencia energética, economía circular y aprovechamiento de las energías renovable en el sector agrícola y ganadero. Se pretende también mejorar la seguridad en viveros y centros de limpieza y desinfección.

Otros mil millones de euros de los Fondos Next Generation se destinarán a la política de Acción Social. Entre los objetivos destacan el Plan de Infraestructuras Sociales con la mejora de los equipamientos públicos y la mejora de la teleasistencia domiciliaria aprovechando las nuevas tecnologías. Esta partida también se utilizará para la mejora de la atención a la infancia y la adolescencia y, por otro lado, la mejora de la accesibilidad en los ámbitos educativos, laborales y del transporte.

El apartado energético tampoco se queda atrás con la petición de 400 millones de euros para impulsar la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructura para facilitar la recarga de las baterías de los mismos (Bruselas quiere que en 2035 todos los coches sean propulsados por energía eléctrica).

Otro de los programas ambiciosos es el dirigido a la rehabilitación energética para los edificios ubicados en núcleos urbanos de menos de 5.000 habitantes y el impulso del autoconsumo eléctrico en el sector agropecuario, así como políticas para mejorar la climatización de la viviendas.

En cuanto a las políticas de Igualdad, se persigue que los fondos europeos permitan mejorar la atención telefónica y telemática a víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, así como la modernización y ampliación de los dispositivos de atención y protección, creando servicios de 24 horas.

Política educativa

Otra de las grandes apuestas de la Generalitat (1.400 millones de euros) es la política educativa, que pasa por un gran plan de digitalización en el que se incluye facilitar los dispositivos portátiles y la instalación y mantenimiento de aulas digitales interactivas. Al margen de que se trabajará en otro objetivos como es el reconocimiento y acreditación de las competencias básicas y profesionales adquiridas a través de la experiencia profesional. Se quiere dotar también a los centros públicos de aulas para impulsar la Formación Profesional (FP) y la conversión de ciclos formativos de grado medio y superior en bilingües.

Vivienda, urbanismo y suelo también figuran en el conjunto de actuaciones que quiere impulsar la Generalitat y consolidar con el aporte de los fondos Next Generation. En concreto, este año se han solicitado 1.631 millones de euros y se han recibido 176 millones de euros. Entre las actuaciones, el programa de ayuda a actuaciones de rehabilitación de los barrios y edificios, construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente sostenibles y rehabilitación desde el punto de vista sostenible de los edificios públicos.

La Conselleria de Agricultura destinará, por ejemplo, 25 millones de euros a los proyectos de 99 pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario para contribuir a la mejora de sus procesos de transformación y comercialización de los productos agrícolas. El 100 % de los proyectos que han cumplido con los requisitos recibirán una ayuda media del 31 % del coste del proyecto. En total se presentaron 124 solicitudes, de las que un total de 99 cumplían con los requisitos exigidos. Los proyectos subvencionados representan en conjunto una inversión de 80 millones de euros.

Sector industrial

Por su parte, el sector industrial de la Comunidad Valenciana ha diseñado una veintena de proyectos innovadores, varios de ellos ligados a la provincia de Alicante, para impulsar la transformación del modelo productivo y generar hasta 60.000 empleos. La inversión necesaria para materializar estas iniciativas tendentes a objetivos de sostenibilidad a largo plazo es de 5.500 millones de euros que podrán ser financiados con fondos europeos en los ámbitos de la energía, la descarbonización, la ciberseguridad, las baterías, la movilidad o el 5G. La Generalitat ha rubricado su apoyo a este plan de reindustrialización de la economía autonómica y ha trasladado ya parte de las propuestas al Ministerio de Industria para que sean incluidas en el Plan de Recuperación del Gobierno, apuntalado por Bruselas a través del programa Next Generation.

Las entidades que lideran estos proyectos firmaron en su día un protocolo con la Generalitat Valenciana que simboliza el apoyo del Ejecutivo autonómico a la estrategia de modernización de la industria. Las propuestas han sido desarrolladas en colaboración público-privada e integran a multinacionales, entidades y empresas como ANFEC, ASCER (patronal cerámica), Balearia, BP Oil, Cemex, Clave, la Autoridad Portuaria de Valencia, Grupo Dominguis, ITV Ice Makers, Jeanologia, LM Wind Power, Power Electronics, PLD Space, S2 Grupo, Simplicity Works, Stadler, VLC Fotónica, Vodafone, Zeleros y Ford, entre otras.

Entre los proyectos se encuentra relocalizar en España la fabricación de calzado; la implantación de una gigafactoría de baterías; un laboratorio industrial basado en tecnología Hyperloop; ciberseguridad aplicada; la fabricación de pequeños satélites; fabricación de elementos para energía eólica en zonas de riesgo de despoblación; la producción de combustibles líquidos sostenibles; y la aplicación industrial del Hidrógeno verde, como lo demuestra el proyecto de planta para su fabricación en Alicante.

Medidas para combatir la crisis provocada por el covid

El 21 de julio de 2020, y con la finalidad de paliar los efectos de la crisis social y económica creada por la pandemia del coronavirus, el Consejo Europeo alcanzó un acuerdo para la puesta en marcha del programa europeo Next Generation, que constituye el mayor instrumento temporal de estímulo jamás financiado por la UE, y cuyo montante asciende a un importe de 750.000 millones de euros (a precios constantes de 2018). ¿Qué inyección de recursos suponen? La iniciativa Next Generation EU está compuesta por varios programas. Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR),los Next Generation y la React EU, nueva iniciativa, dotada con 47.500 millones de euros, que continúa y amplía las medidas de respuesta y reparación de la crisis. Estos recursos se ejecutarán a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD).