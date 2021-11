Una revista médica de Brasil publica un estudio de dos alicantinos sobre el covid

El artículo de investigación sobre la propagación del covid-19 en función del clima y el tiempo elaborado por Lluís Francés y César Donado-Mazarrón ha sido publicado en una revista de Ciencias de la Salud de la Universidad de Fortaleza en Brasil. Con su estudio los dos geógrafos, especializados en climatología y formados en la Universidad de Alicante, buscaban demostrar la influencia de la propagación del virus, a través de las variables de temperatura y humedad, tanto en España como en Brasil.

Para el cálculo de la variación mensual del índice de propagación del covid por provincias utilizaron las series climáticas de la AEMET de España e INMETRO de Brasil. Una vez extraídas las medias correspondientes, y después de someter los datos a un proceso de homogenización, Francés y Donado-Mazarrón pudieron calcular el incremento mensual de temperatura y de humedad por provincias y estados. Este proceso metodológico estableció una relación directamente proporcional entre el aumento de la temperatura y la humedad con el índice de propagación del virus. De este modo los autores del estudio publicado en la revista médica determinaron que en España las condiciones climáticas favorecen la disminución o aumento del índice reproductivo del virus mientras en Brasil no influyen en la disminución del índice reproductivo del virus por lo que, climatológicamente, no existe un periodo óptimo para la desescalada y vuelta a la normalidad. En definitiva, las variaciones de las condiciones climáticas en Brasil no son significativas para la evolución de la pandemia. Una conclusión que ya fue adelantada por este diario en junio de 2020 al publicar el estudio realizado por los dos climatólogos alicantinos. Año y medio después todas sus predicciones se han terminado cumpliendo. De ahí el interés de la revista médica brasileña por difundir la investigación.