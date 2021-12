El Parque de Mar: una nueva zona verde sin iluminación

Hace un mes, el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acudió a la inauguración oficial de la ampliación del Parque del Mar, que se convertía en una nueva zona verde de la ciudad de Alicante de 55.000 metros cuadrados de extensión total entre la sede de Casa Mediterráneo y el apeadero ferroviario de San Gabriel, tras una inversión de 1,3 millones.

Desde entonces, vecinos de la zona sur de la ciudad de Alicante se han convertido en habituales del parque, donde no son pocos los que practican actividad deportiva. Eso sí, con un horario más que limitado. Frente a los parques municipales, que suelen cerrar las puertas sobre las 22 horas en horario invernal, esta instalación está desierta mucho antes. Y no porque se cierre, ya que según fuentes de la policía portuaria el horario no está fijado (depende de las tareas asignadas en el día), sino por la falta de iluminación, debido a que el parque entró en servicio sin la instalación de las farolas, lo que hace inviable transitarlo desde antes de las seis de la tarde, horario en el que se empieza a hacer de noche a estas alturas del año. Desde la Autoridad Portuaria, propietaria del parque, explican que la primera fase del parque, que se abrió hace una década, tampoco tenía iluminación, aunque apuntan que «se ha realizado la preinstalación del sistema por si se decide cambiar».