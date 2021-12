La provincia anota la mayor caída del paro de su historia y bate el récord de afiliación

La provincia de Alicante se anotó en el mes de noviembre unas cifras sin precedentes en materia de empleo. Y es que el número de desocupados se redujo en 9.817, en lo que supone la mayor caída del paro desde que se tienen datos. Los servicios fueron los que más tiraron de este descenso, en una tendencia, en cualquier caso, que afectó al conjunto de los sectores económicos. Pero ahí no acaba la cosa, dado que los afiliados a la Seguridad Social ascendieron en este mismo mes hasta los 684.156, batiéndose de este forma el anterior récord absoluto de julio de 2019, antes de que irrumpiera la pandemia de coronavirus. El único dato negativo es que, mientras a nivel nacional ya hay menos paro que antes del covid, en la provincia y el conjunto de la Comunidad se continúa por encima.

La recuperación del mercado laboral, con algunos altibajos, ha venido transitando de manera paralela a la suavización de las restricciones en contra del covid. Sin embargo, nunca como hasta este pasado mes de noviembre se habían alcanzado unas cifras tan llamativas. Y es que la provincia registró el mayor descenso del paro de su historia, con 9.817 desempleados menos, que dejan la cifra total en 163.594. Para encontrar el anterior dato de referencia hay que remontarse a julio de 2020, cuando, tras la finalización del periodo de confinamiento, la reducción fue de 9.294.

La bajada ha sido generalizada en todos los sectores, aunque son los servicios los que han actuado como principal elemento tractor, con 5.594 parados menos, que dejan el número total en 109.807. A continuación, aparece la industria, con un descenso de 1.271, que arroja un balance de 20.317, seguida por la construcción, con una caída de 1.096, para totalizar 14.211. El número de desempleados en la agricultura también baja en 368, dejando una cifra total de 6.336, mientras que el colectivo de sin empleo anterior se reduce en 525, lo que lo deja en 12.950.

Se da la circunstancia, además, de que este fuerte descenso del paro ha venido a romper la tendencia habitual de destrucción de empleo que caracteriza al mes de noviembre. De hecho, la única excepción hasta el momento fue la del año 2015, cuando el paro se redujo en 510 personas.

Con todo, y pese a la espectacularidad del descenso, la provincia sigue todavía lejos de recuperar en este apartado las cifras prepandemia. Y es que los 163.594 parados que se registran en estos momentos, son bastantes más que los 148.954 que se contabilizaban en noviembre de 2019.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con los datos de afiliación a la Seguridad Social, que ya hace meses que se sitúan por encima de las cifras anteriores a la crisis sanitaria. De hecho, el número de cotizantes ha batido en noviembre el récord absoluto de la provincia con 684.156, superando al anterior, que se remonta a a julio de 2019, cuando se llegaron a contabilizar 683.328. Ha sido después del aumento de 2.053 afiliados registrado en el último mes. Se trata, por tanto, de una aparente contradicción, que se explica por el hecho de que numerosas personas que se han venido incorporando al mercado de trabajo durante estos últimos meses no estaban previamente inscritas en las oficinas de Labora, circunstancia que suele ocurrir cuando han agotado las ayudas o con aquellas que trabajan únicamente determinadas temporadas al año.

En el apartado de las afiliaciones, destaca el aumento registrado en la industria manufacturera, que aumenta con 1.967 cotizantes; la del comercio, con 1.329; y la de educación, con 1.120. Sin embargo, cae en la hostelería, en 3.548, y en las actividades de servicios auxiliares, en 405.

En lo que respecta a las contrataciones, hay que reseñar que en noviembre aumentaron en 1.560 con relación al mes anterior, hasta alcanzar las 60.194. Por modalidad, los contratos indefinidos aumentan en 3.423, hasta llegar a los 9,522, mientras que los temporales disminuyen en 1.833, para quedar en 50.672.

En la provincia de Alicante, por otro lado, son 77.109 las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo, lo que supone 959 menos que en el mes anterior. De ellas, 31.499 cobran del paro, 37.981 de la renta asistencial, y 7.629 de la renta activa de reinserción.

Así las cosas, las valoraciones., como no podía ser de otra forma, han sido positivas en todos los ámbitos. Desde el sindicato CC OO, el secretario de Empleo en l’Alacantí-Les Marines, José María Ruiz, no duda a la hora de señalar que el del paro es un buen dato que hay que atribuir a la paulatina recuperación tras las restricciones de la pandemia, pero también al hecho de que, desde el mes de noviembre, las inscripciones de los demandantes de empleo se han vuelto a realizar de manera presencial, después de que, como consecuencia del covid, se hubiesen venido certificando de manera automática. «Esto -subraya- ha propiciado la salida del paro de personas que se han despistado y no han renovado por error, y también de jubilados que, durante estos meses, habían seguido inscritos, incluso recibiendo ofertas de empleo, a pesar de estar ya fuera del mercado de trabajo».

Tras resaltar que «se está volviendo a la vieja normalidad» en materia de empleo precario, Ruiz también lamenta que seis de cada diez personas en paro sean mujeres, y que sólo un 11,76% de la contratación sea indefinida, «y eso a pesar de las campañas de inspección llevadas a cabo para regular la contratación temporal».

En parecidos términos se expresa Yolanda Díaz Serra, secretaria de empleo de UGT en la misma demarcación, quien afirma, no obstante, que se debe aprovechar la dinámica positiva actual del mercado de trabajo para derogar de facto las reformas laborales e introducir cambios de calado que tengan un efecto claro sobre la calidad del empleo que se crea. Según sus palabras, «el aumento de la contratación indefinida obedece, en parte, a la labor que lleva a cabo la Inspección de Trabajo como resultado de la demanda de UGT para poner veto a las prácticas abusivas en el uso de la contratación temporal. Por tanto, la estabilidad laboral y unos salarios dignos deben ser las bases del empleo del presente y, sobre todo, del futuro».

Por su parte, el director de Economía y Análisis de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Ricardo Miralles, destaca que, con 30.633 parados menos que en el mes anterior, la Comunidad encabeza el ranking autonómico en el descenso del paro registrado en términos absolutos. Con todo, llama la atención sobre el hecho de que la valenciana sea también la segunda región que menos ha reducido la diferencia entre el volumen de paro registrado en noviembre de este año, y el del mismo mes de 2019 y febrero de 2020. De hecho, mientras en el ámbito nacional ya hay menos paro que antes de la pandemia, tanto en la provincia de Alicante como en el conjunto de la Comunidad se continúa por encima.

Según explica, «mientras a nivel nacional el número de personas desempleadas es 7,48 puntos inferior al de noviembre de 2019, en la Comunidad es 4,07 puntos superior. Con respecto a febrero de 2020, el número de parados se ha reducido en 1,95 puntos a nivel nacional, pero en la Comunidad sigue situándose 6,41 puntos por encima».

Por último, el secretario autonómico de Empleo y director general de Labora, Enric Nomdedéu, no duda a la hora de señalar que los datos del paro registrados en el mes de noviembre reflejan la consolidación de la recuperación del mercado de Trabajo en la Comunidad Valenciana, con una mejoría en todos los sectores productivos y en todas las franjas de edad. También destaca que, efectivamente, desde que se tienen datos, nunca se había registrado un descenso mensual tan pronunciado, reconociendo al mismo tiempo que el hecho de que la renovación de las inscripciones haya dejado de ser automática ha permitido ajustar las cifras.

En este sentido, Nomdedéu informa de que el Servicio Valenciano de Empleo y Formación pone a disposición de la ciudadanía tres vías para hacer efectiva la renovación. La demanda de empleo puede renovarse a través de su página web, en el apartado Punt Labora, desde la recientemente renovada aplicación GVA Punt Labora, y desde el teléfono 012. En todas ellas se puede renovar el día indicado sin necesidad de desplazarse. Las personas inscritas en Labora, además, reciben un aviso mediante SMS y correo electrónico, a través del cual se les notifica que su próxima renovación ya no será automática y se les informa de cuándo tendrán que realizarla ellas mismas.

El desempleo registra en España su nivel más bajo desde 2008

Noviembre fue un mes de doble récord para el mercado laboral español, que está aguantando, de momento, las turbulencias de una inflación disparada. El paro bajó en 74.381 personas, situando el número total de desempleados en los 3,18 millones de personas; por debajo de los niveles precovid y en su menor nivel desde 2008. Ello es fruto del empuje del empleo, que volvió a crecer este noviembre por tercer mes consecutivo y sumó 61.768 nuevos ocupados, su mejor registro desde el 2000.

Esa efervescencia del empleo no quita que gran parte de la misma se explique por las elevadas dosis de temporalidad. España, campeona europea en contratos eventuales, registró un mes más cifras sin precedentes de altas y bajas. En un solo día, el martes 2 de noviembre, la Seguridad Social registró 423.976 contratos dados de baja. El mercado laboral español es desde hace años una trituradora. Los sectores que más están tirando del empleo este año son la construcción y aquellos que el año anterior peor lo pasaron por las restricciones. Gremios como la hostelería o las actividades artísticas, que vivieron un funesto 2020, acumulan incrementos interanuales del 16,7% y 14,5%, respectivamente