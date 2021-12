Los siete alicantinos atrapados en Marruecos por la variante Ómicron prevén volar esta tarde a España

Los siete alicantinos, trabajadores de FGV, atrapados en Marruecos por el cierre de fronteras a causa de la variante del covid Ómicron, esperan coger el avión de vuelta a España en torno a las siete de la tarde en el aeropuerto de Casablanca, hasta donde han viajado en un minibús que han alquilado pagándolo de su bolsillo para evitar problemas con los billetes de tren y los horarios de éstos. Según ha explicado una de las afectadas, Teresa Ramón, "tenemos constancia de que se ha especulado con el precio de los billetes de avión. Y también de que otros países se están haciendo cargo de los gastos de repatriación de sus ciudadanos. Ayer cuando acudimos al Consulado, tuvimos la oportunidad de ver al cónsul mientras estábamos en la puerta e intentamos hablar con él pero ni se molestó en dirigirse a nosotros. Lo único que necesitábamos es información certera acerca de los vuelos oficiales porque se ha sacado partido de la situación, ha habido mucho engaño y desconcierto", afirmó la alicantina. El grupo está muy disgustado con el trato del Consulado. Varios de ellos son maquinistas del tranvía y necesitan incorporarse a su trabajo en las próximas horas.

Según explican, viajaron a Marruecos en unas fechas en las que no había ningún tipo de restricción y las medidas de habían relajado. "Una semana antes pasamos de estar en la lista B ( países a los que Marruecos solicitaba PCR para entrar) a estar en la lista A (ningún tipo de restricción). El país en esas fechas no tenía declarado ningún estado de alarma. Fue el día 29 cuando Marruecos declaró un cierre total de las fronteras hasta el 14 de diciembre en unas horas. No podía salir nadie ya que no dejaron tiempo para ello. Ayer amanecimos con la noticia de que el cierre se alargaba hasta el 31 de diciembre y las aerolíneas cancelaban de nuevo los vuelos pospuestos, en los que se podría volar a partir de 14. Hoy la situación empeora ya que las aerolíneas han suspendido sus vuelos hasta el mes de febrero de 2022".

El grupo llegó a Marruecos el día 27 de noviembre y tenía previsto volver el 30. Este mediodía, ya en Casablanca, han tardado más de dos horas en pasar el control de pasaportes. Volarán a Murcia y desde allí se desplazarán a Alicante.