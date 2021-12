Férreo control policial para que las medidas del Consell se cumplan en la hostelería

Los alcaldes de la provincia miran con inquietud las cifras de covid en aumento con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina de ahí que los principales municipios apuesten por un férreo control policial a partir de este puente festivo para que se cumplan las medidas del Consell en la hostelería, como la obligatoriedad de mostrar el pasaporte covid para acceder a establecimientos de restauración y ocio con aforo de más de 50 personas, a hospitales y residencias de mayores. Los ayuntamientos aseguran que aumentarán las medidas de seguridad y confían en la concienciación ciudadana.

Alicante ha preparado un dispositivo integrado por Policía Local, Nacional y Autonómica para controlar este fin de semana que establecimientos y clientes cumplan con la obligación de pedir y presentar el pasaporte covid. Según fuentes municipales, la Policía vigilará en las principales zonas de restauración de la ciudad y accederá a los establecimientos para verificar que los clientes que estén en su interior cumplan con la obligación de estar vacunados o bien de haber presentado una prueba diagnóstica negativa o un certificado de que han pasado el covid en los últimos seis meses. El alcalde, Luis Barcala, considera que esta medida «es razonable, junto con la distancia y el uso de la mascarilla, porque hay que volver a la normalidad lo antes posible». «Sé que esto cansa y hay que pedir paciencia, pero es en beneficio de todos».

Carlos González, alcalde de Elche, señala que «somos conscientes del momento complejo que vivimos. La incidencia está creciendo de forma intensa. Es cierto que no se ha trasladado a la presión hospitalaria pero tenemos que extremar las medidas. Si la incidencia se mantiene en parámetros razonables, podremos realizar la actividad prevista. Todas las decisiones están condicionadas a la evolución de la situación sanitaria. Actualmente es compleja pero no grave, por lo que podemos mantener toda la programación navideña. Depende de lo que hagamos cada uno de nosotros a lo largo de las próximas semanas».

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, asegura que habría preocupación en el caso de que no se hubieran planificado los actos manteniendo las medidas de seguridad, pero que éste no es el caso de Benidorm. El regidor citó las recientes fiestas Mayores Patronales, donde los actos oficiales «se modularon en función de las restricciones» algo que, asegura, también se ha hecho en el programa de Navidad. Pérez dijo que todas las actividades se desarrollarán al aire libre y no habrá ningún acto estático; tampoco se colocarán sillas en la Cabalgata y se exigirá el uso de mascarilla, control de aforos y otras medidas que sean necesarias, como el pasaporte covid.

El alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, admite que «la preocupación existe, por ello está previsto realizar los actos navideños en espacios al aire libre y, por supuesto, a nivel de actos, nos iremos adaptando a las posibles nuevas medidas que puedan ir saliendo desde la Conselleria de Sanidad durante estas Navidades».

Emilio Bascuñana, alcalde de Orihuela, señala que «nunca hemos bajado la guardia porque seguimos en pandemia y se organizan los actos cuidando lo que marcan las autoridades sanitarias, como el uso de la mascarilla y demás medidas. Siempre hemos organizado eventos con todas las normas sin bajar la guardia. Seguiremos pendientes de la evolución de la pandemia y si hay que cancelar actos se hará». El concejal de Emergencias, Víctor Valverde, dijo que se incrementará la vigilancia por la Policía local (en pedanías y en la costa la Guardia Civil) para que se cumpla la norma en locales de ocio y en espacios al aire libre con más de 500 personas.

El primer edil de Torrevieja, Eduardo Dolón, aseguró que en su municipio se han anticipado medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de los actos porque esta misma semana se celebran las fiestas patronales. Para algunos de los eventos, como el Día de las Paellas el lunes, con una previsión de asistencia de 6.000 personas, se ha dispuesto toma de temperatura, identificación por DNI y uso de mascarilla pese a que es un acto al aire libre. A lo que se sumará la exigencia de pasaporte covid, confirmó el edil de Seguridad, Federico Alarcón. La Cabalgata de Reyes se recupera en su formato tradicional pero sin sillas para evitar aglomeraciones. El alcalde prioriza el mantenimiento de los actos programados desde hace meses, en especial los de fiestas patronales de este Puente, con la exigencia de requisitos de seguridad, antes que suspenderlos.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, dijo que las actividades están convocadas al aire libre con la obligatoriedad del uso de mascarillas. «Todo está organizado con los preceptos de antes de la pandemia pero, si en algún momento cambian las condiciones, nos adaptaríamos a ellas». «Ya hemos sondeado cómo deberíamos comprobar el certificado covid por si en algunas actividades las autoridades sanitarias nos requirieran para que el Ayuntamiento de Elda lo solicite a los participantes».

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, explicó que los actos de Navidad están organizados al aire libre y se garantizan las medidas de seguridad, ya que se deberá utilizar la mascarilla en todo momento. Así, la Cabalgata está prevista realizarla dentro de la «normalidad» actual y en la Adoración se controlarán aforos. Si es necesario, los actos se «adaptarán a la evolución» de la pandemia o en función de si se toman nuevas medidas.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, señala que la ciudad afronta las fiestas con ilusión y mucha preocupación ante el incremento de contagios. «Vamos a suspender las actividades infantiles organizadas por el Ayuntamiento durante 15 días. Una decisión difícil pero basada en la responsabilidad ante el incremento de casos que se está dando en esta franja de edad». Respecto al resto de actividades programadas para los días de Navidad y Año Nuevo, confía en que la incidencia del covid se reduzca y se puedan celebrar siguiendo las medidas que establezcan las autoridades sanitarias.