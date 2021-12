Los hosteleros reclaman apoyo policial para evitar conflictos con los clientes sin vacunar

Sábado y puente nacional. Los hosteleros y propietarios de pubs y discotecas prevén un complicado arranque de la nueva norma que obliga a mostrar el pasaporte covid para acceder a bares, restaurantes y locales de ocio. «Nos hubiera gustado que la norma se aprobara un martes o miércoles para tener tiempo de rodaje, pero como ya ha ocurrido en otras ocasiones, entra en vigor un sábado, y no un sábado cualquiera, en el inicio de un gran puente que traerá muchos turistas», lamenta Lalo Díez, presidente de la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana, quien se muestra preocupado por los conflictos que se pueden generar con clientes no vacunados que se nieguen a identificarse, para lo que reclama apoyo policial.

«Van a venir muchas personas de otras comunidades autónomas donde no es obligatorio y no saben que aquí sí lo es, por lo que nos tememos que habrá lío a las puertas de los establecimientos para descargar los pasaportes e identificarse», advierte Díez. En este sentido, desde el sector reclaman apoyo de las fuerzas de seguridad para poder cumplir con la norma ágilmente y sin generar problemas con los clientes. «Necesitamos respaldo sobre todo en este primer fin de semana de arranque de la norma, porque desde el sector vamos a velar porque se cumpla, pero no todo depende de nosotros». También será una prueba de fuego para comprobar que la app facilitada por Sanidad para verificar los documentos que presentan los clientes aguante «y no pase como en Cataluña, donde el primer fin de semana se bloqueó». Díez cree, además, que la Conselleria de Sanidad debería haber llevado a cabo una campaña de información a la ciudadanía de cara a la entrada en vigor de esta nueva norma para que así los primeros días de aplicación fueran más rodados.

Este viernes también ha entrado en vigor la modificación del decreto con las multas previstas para quien incumpla la nueva medida restrictiva. Algo que ha levantado ampollas entre el sector, que se enfrenta a multas de hasta 30.000 euros si incumple con alguna de las exigencias previstas. «Bastante tenemos los hosteleros para que ahora nos vigilen y nos sancionen, cuando nadie se hace responsable, por ejemplo, del coladero que suponen los aeropuertos de personas que entran en España sin vacunar», lamenta César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA). Anca sostiene que el malestar tras conocer estas sanciones «es generalizado» entre los integrantes de la asociación y critica que el pasaporte covid no sea obligatorio para entrar en otros espacios, como por ejemplo centros comerciales. Anca lamenta que una vez más en esta pandemia se vuelve a señalar al sector de la hostelería «cuando hasta el momento hemos cumplido con todas las medidas que se os han impuesto».

El hostelero también se muestra preocupado por las medidas de control anunciadas para asegurar el cumplimiento de la medida. «¿Qué va a hacer la policía? ¿Entrar a un restaurante y empezar a pedir el certificado a todos los clientes? Hay que confiar en la responsabilidad de todos».