El estreno del pasaporte covid convence a la clientela pero divide a los hosteleros

La primera jornada del pasaporte covid en establecimientos hosteleros de la Comunidad Valenciana transcurrió ayer en la provincia de Alicante con relativa normalidad. No obstante, hubo algunos despistes puntuales entre comensales, que no estaban al tanto de la entrada en vigor de la norma y tuvieron que descargar el certificado in situ.

La medida, que se hizo efectiva en la medianoche del viernes, convenció a la clientela en sus primeros compases. Los comensales se mostraron generalmente satisfechos por la obligatoriedad del pasaporte covid y sorprendidos de que este certificado no se exija también al personal de los distintos establecimientos. Para María Sanz, clienta de la hostelería en Alicante, «no tiene sentido que a una mesa de personas vacunadas la pueda atender un camarero sin ninguna dosis», mientras que Joel de Haan entiende que la medida «puede parecer injusta para las personas sin vacunar, pero es muy importante para la seguridad de todos». Sin embargo, el sector de la hostelería no mostró una opinión tan unánime como la de su clientela. Para algunos restauradores, como César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), «se ha vuelto a dejar el control de la pandemia en manos de la hostelería». Anca considera que «si queremos que la medida sea efectiva, debería aplicarse a todos los aspectos de la vida, como gimnasios, supermercados, centros comerciales...». Un análisis que comparten desde la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (ALROA). Su presidente, Javier Galdeano, asegura además que el control del pasaporte covid «podía tener sentido cuando había menos gente vacunada, pero no ahora» y lamenta que «se pretende que los hosteleros sean policías y realicen labores de vigilancia y control de la vacunación». Por su parte, el propietario del Grupo Montoro, Pablo Montoro, calificó la medida como «muy positiva» aunque reconoce que, en un primer momento, «ha causado algo de desconcierto entre los clientes, que llaman para preguntar si su reserva se ha visto afectada». Además, Montoro también se mostró partidario de que el pasaporte covid sea necesario para los trabajadores de la restauración ya que considera que «es una medida por el bien de todos». Al margen del desconcierto inicial causado por la implantación de la norma, muchos hosteleros ponen la mirada en la campaña de Navidad, a la que ahora ven peligrar. Es el caso de Adrián Mazón, propietario del restauran Bailén 17, quien considera que el certificado de vacunación está provocando «mucha incertidumbre entre la clientela» y acarreando «la cancelación de muchas mesas grandes, tanto de cenas de empresas como de eventos navideños». Joaquín J. Pereda, «store manager» del restaurante Tony Roma’s de Benidorm, denuncia que en esta primera jornada han tenido «muchos problemas con la aplicación del certificado» y que, en tres horas de servicio, han perdido más de cuarenta clientes, «algunos porque no estaban vacunados y otros porque provenían de otras comunidades en las que esta medida no es necesaria». «Si queremos que sea una medida efectiva, debería aplicarse en todos los aspectos diarios» CÉSAR ANCA, RESTAURADOR GRUPO CÉSAR ANCA «Hemos hecho un gran esfuerzo para que las medidas afecten lo menos posible a la campaña navideña» ANTONIO LÓPEZ, RESPONSABLE SALA RESTAURANTE TERRE «Puede parecer injusto para los no vacunados, pero es importante para la seguridad de todos» JOEL DE HAAN, CLIENTE DE HOSTELERÍA «Debería ser obligatorio también para el personal, aunque lleve la mascarilla puesta» MARÍA SANZ, CLIENTA DE HOSTELERÍA Operativos policiales especiales Preocupa especialmente a las autoridades la aceptación de la norma por los clientes de los locales de ocio nocturno. Es por ello que, en varias localidades de la provincia, como Elche y Alicante, se han organizado dispositivos especiales de vigilancia y control elaborados de manera coordinada por la Policía Local y la Policía Nacional. En el caso de la localidad ilicitana, la jornada de ayer transcurrió con normalidad, teniendo este operativo una labor principalmente informativa. Para el intendente de la Policía Local de Elche, Israel Marco, «hay un poco de desconcierto sobre qué documentos son válidos para acceder a un establecimiento». Ya que, además del pasaporte covid, está permitida la entrada a los negocios hosteleros si se dispone de un certificado que acredite haber superado la enfermedad en los últimos seis meses, de una PCR negativa obtenida en las últimas 72 horas o de un test de antígenos con menos de 48, siempre y cuando estos hayan sido certificados por un laboratorio especializado. No obstante, Marco destaca que el dispositivo «está funcionando de una manera muy tranquila debido a la gran colaboración de la ciudadanía y de los hosteleros». Una situación similar se vivió en esta jornada en la capital de la provincia, en la que también se ha elaborado un dispositivo integrado por las unidades Fox, el Grupo Operativo de Intervención Rápida, el Servicio Nocturno y la Unidad de Seguridad Ciudadana para garantizar el cumplimiento de la medida en sus primeros compases. LA CLAVE: Vacunación. Aumentan las dosis La Conselleria de Sanidad ha confirmado que un día antes de la entrada en vigor de la norma se administraron 2.908 dosis de la vacuna sin cita previa. Problemas técnicos en el debut del pasaporte El gremio hostelero también ha lamentado los problemas de funcionamiento de la aplicación recomendada por la Generalitat para llevar a cabo el control del pasaporte covid en los establecimientos. Denuncian fallos como el no reconocer el pasaporte de aquellos que se vacunaron hace menos de 14 días o no admitir el certificado de los comensales provenientes de otros países como Inglaterra. De hecho, la aplicación móvil para Android ha recibido más de 400 reseñas en los últimos días. Todas ellas le otorgan una puntuación de una o dos estrellas (de un máximo de cinco) a excepción de tres únicos comentarios positivos. Las usuarios denuncian que la aplicación «va a suponer un problema enorme en las comunidades que la utilicen».