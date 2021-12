Savia nueva para el turismo en la provincia de Alicante

Cinco jóvenes profesionales alicantinos del sector turístico cuentan su experiencia tras el paso por el Máster de Dirección y Planificación del Turismo de la Universidad de Alicante, único público en España, y su posterior incorporación al mercado laboral, casi todos en un escenario más que complicado debido a que ha coincidido con un tiempo sacudido por la crisis de la pandemia.

Estos cinco técnicos, entre los 25 y los 27 años, poco a poco se van a abriendo camino en consultoras turísticas, hoteles, la propia Universidad, Big Data e inteligencia turística; un máster creado en su día por el catedrático Fernando Vera, impulsor de la investigación turística en el Campus de San Vicente. David Giner, profesor y coordinador de las prácticas del Máster y coordinador de estudios en el Invat.tur subraya que el sector atraviesa por un momento complicado, por razones más que obvias, «pero debemos lanzar un mensaje claro a los estudiantes de que el turismo sigue siendo un sector que ofrece oportunidades laborales muy interesantes. Hay que prestigiar el turismo como oportunidad laboral de futuro. Hotelería, intermediación e información turística son salidas clásicas para los egresados de turismo, pero desde hace unos años, a raíz del auge de la tecnología, la transformación digital y la gestión inteligente, el perfil que demanda el sector está cambiando».

David Giner apunta, en este sentido, que han aparecido nuevas salidas laborales que, a medio plazo, dado que requieren formación especializada y algo de experiencia, están demandando perfiles como los que se forman en la UA, como por ejemplo la consultoría turística, la gestión de destinos, las empresas tecnológicas y las agencias de marketing digital. «La combinación entre tecnología y gestión turística, bien sea en destinos o en empresas, es un elemento clave para el futuro. Destinos turísticos inteligentes, digitalización de empresas, marketing digital, Big Data, tecnología aplicada a la sostenibilidad... son algunos de los grandes nichos de inserción y crecimiento laboral para los estudiantes».

Los estudios de la UA siguen siendo referentes a nivel nacional e internacional, pero Giner apuesta por «hacer un esfuerzo para ofrecer oportunidades a los nuevos talentos que surgen de los estudios, que viene a cursar el Máster de la UA buscando empaparse del know-how de la UA y de nuestro sector turístico. No podemos permitirnos desaprovechar el talento. Nuestra competitividad como destino también depende de ello», explica Giner.

Teresa Rodríguez llegó hasta la UA por su interés por la planificación y gestión de destinos. «A pesar de las repercusiones de la pandemia, encontré a unos docentes con más ganas de enseñar y comunicar que nunca. De manera indirecta me fueron acompañando en la elección de muchas de mis decisiones. En mi caso, esto ocurrió con las prácticas que pretendía realizar en una de las consultorías especializadas dentro del ámbito turístico e inteligente (Sien Consulting)». Tras terminar, Teresa trabaja ya en la empresa desarrollando proyectos que impulsaran la dinamización de diferentes municipios de la Comunidad Valenciana desde el ámbito turístico. «La importancia de contar con un buen ambiente de trabajo y de sentirme una más del equipo de Sien me facilitó tomar la decisión de continuar con ellos».

Alejandro Benito, responsable de Comunicación de Hoteles Servigroup, explica que «estudié el máster mientras trabajaba en el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas, y me sirvió para entrar en contacto con un amplísimo abanico de opciones profesionales relacionadas con el turismo que quizás antes me habían pasado desapercibidas. Pero lo más importante: me ayudó a comprender la complejidad del sector, cómo sus agentes están relacionados entre sí a todos los niveles y también, que, sin la colaboración público-privada, un destino turístico, las empresas que lo componen y los residentes que lo habitan, tienen un futuro más complicado en un mercado de competencia global cada día más exigente».

Alejandro recuerda que, «vino la pandemia, el turismo frenó en seco y tocaba reinventarse. Me llegó la oportunidad de trabajar en Hoteles Servigroup, una empresa con más de 50 años de trayectoria y 19 hoteles en España y Colombia, en el área de marketing. Estrenamos imagen corporativa, innumerables mejoras tecnológicas para adaptarnos al cliente de hoy, construyendo a partir del saber hacer del grupo, y trabajando para seguir demostrando por qué la Costa Blanca es un referente mundial en el turismo».

Parisa Bakhtiari, una joven alicantina nacida en Irán empezó en 2019 el máster. «Elegí este curso por la reputación del programa y sus salidas académicas y profesionales en el ámbito del turismo. El plan de estudio y las asignaturas del curso estaban bien organizados y me ayudaron mucho en adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para desarrollar mi carrera en el turismo». Después de terminar el máster, y con el objetivo de empezar la investigación sobre el análisis de Big Data en turismo, Parisa comenzó un curso de doctorado en la UA. Actualmente, «investigo sobre la utilidad del Big Data en la cadena de valor de las organizaciones turísticas, y sobre todo en la gestión de los destinos turísticos inteligentes.

Ana Pastor destaca las líneas de investigación de la UA. «Venía de hacer un máster en Turismo Urbano en la Universitat de Barcelona y consideré que me faltaba esa visión más de planificación, que sin duda encontré en Alicante. A pesar de que medio máster lo realizamos en remoto, guardo una muy buena consideración de lo allí vivido y aprendido y de los amigos que hice. Una vez finalizado el máster, empecé el doctorado en Turismo y Ocio en la Universitat Rovira i Virgili, con una beca de formación de personal investigador que me ha permitido formar parte del grupo de investigación GRATET». Ana forma parte de dos proyectos, el europeo SMARTDEST, «donde he tenido la oportunidad de trabajar con mis excompañeros de la Universidad de Alicante con los que mantengo una excelente relación», y con el proyecto ADAPTOUR, de alcance estatal y que acabamos de empezar.

Marc Fuster, mallorquín, subraya que «me decanté por el máster atraído por su excelente capacidad innovadora en el campo de la investigación y formación turística. España es un referente mundial en turismo. Sin embargo, hay relativamente pocos programas de formación en planificación y gestión de destinos turísticos. Soy mallorquín, y aunque seamos un destino de primer orden, en Baleares no disponemos de ningún máster o postgrado especializado en la materia. Y este hecho es muy perjudicial para el destino». Marc subraya que «tras terminar el máster, tuve la oportunidad de formar parte de un proyecto europeo como investigador del Instituto de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante. He vuelto a Mallorca, donde combino el trabajo en una consultora especializada en el desarrollo de proyectos estratégicos de planificación y gestión inteligente del turismo».

Tras graduarse en Turismo con diferentes premios y reconocimientos, Marta Suárez decidió cursar el Máster de Dirección y Planificación del Turismo para seguir formándose de la mano de profesores y profesionales expertos en los diferentes campos del turismo lo que me permitió, además, acceder a unas prácticas en el Invat.tur, «lo que me llevó a cursar un segundo máster en transformación digital trazando mi línea de investigación hacia el turismo inteligente en la que aún sigo profundizando como doctoranda en el programa en Turismo de la UA; conocimientos que pongo en práctica en mi día a día desde el departamento de Brand& Market en Visit València». «Creo que el futuro debe enfocarse a un turismo de calidad y no de cantidad. Alejarnos de modelos de turismo masivos que dañen lo local y lo verdaderamente auténtico. Es muy bonita la teoría del turismo inteligente, pero para llevarlo a la actividad, y aprovechando el frenazo del sector, deberíamos primar la excelencia de los servicios, -prestando especial atención al capital humano-, escuchar al turista y ofrecer lo que están buscando. Aprovechar todas las herramientas y recursos que tenemos a nuestra disposición para ofrecer experiencias más reales, y sobre todo trasmitir que el turismo no daña, sino que ayuda a progresar y a dinamizar espacios y destinos a nivel económico, social y medioambiental».

Trescientos mil empleos y el 16,6% del PIB autonómico

Un informe del lobby empresarial Exceltur sobre el impacto del turismo en la economía de la Comunidad Valenciana revela que el sector contribuye al PIB autonómico con un total de 15.929 millones de euros y posibilita 44.000 empleos directos y cerca de 300.000 en total. El turismo supone el 16,6% del PIB valenciano y el 85% de la actividad se desarrolla en la costa de la provincia de Alicante. La crisis económica derivada de la pandemia del covid ha provocado que el sector turístico acumule, sin embargo, desde marzo de 2020, unas pérdidas de 11.400 millones de euros en la Comunidad Valenciana (9.200 en la provincia de Alicante), lo que representa la pérdida del 70% de la actividad que tardará aún dos años en recuperarse.