Talleres infantiles en Alicante para fomentar el respeto por la diversidad en la infancia

La asociación APSA, ONGD que desarrolla actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de personas con diferentes capacidades durante todo su ciclo vital, y Miniland, -empresa de Onil con más de 50 años de experiencia acompañando a padres, educadores y niños en el viaje del crecimiento- y han celebrado el primer encuentro infantil del proyecto "Jugando Juntos" para poner en contacto a niños con capacidades diferentes de la asociación APSA y otros niños de la provincia, a través de experiencias basadas en el juego.

La iniciativa ha consistido en la realización de diferentes talleres infantiles en los que han participado de manera conjunta niños con distintas capacidades y de entre 3 y 6 años. A través del juego simbólico con muñecos, los menores tuvieron la oportunidad de disfrutar interactuando con niños con los que a diario tienen poco trato o ninguno.

Con estos encuentros Miniland pretende "ayudar a los niños a desarrollar y fortalecer valores como la tolerancia, el respeto o la empatía y, al mismo tiempo, concienciar a la sociedad sobre cómo el trato de los niños con menores de otros colectivos afecta al desarrollo de su empatía y tolerancia".

De este modo, la juguetera alicantina pone de manifiesto la necesidad de fomentar el contacto de los niños con otros menores de diferente origen o condición. Según un comunicado de la juguetera, el INE señala que el 2% de los niños y niñas residentes en España presentan algún tipo de discapacidad y esto ocasiona que, independientemente de los buenos porcentajes de escolarización en centros ordinarios, la mayoría de los escolares sin discapacidad apenas tengan contacto con ellos. Por otro lado, según datos de la Fundación Ramón Areces a partir de cifras proporcionadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el porcentaje de alumnado inmigrante en enseñanzas de régimen general no universitarias apenas llega al 3%, 3,2% o 4,4% respectivamente en algunas comunidades como Extremadura, Galicia o Asturias. Esta escasa presencia en las aulas de niños pertenecientes a colectivos diversos hace difícil la interacción de los alumnos con compañeros que les ayuden a desarrollar la empatía y la tolerancia hacia el diferente.

Juguetes inclusivos y educativos

La firma alicantina,"líder en Europa en el diseño y fabricación de juguetes inclusivos y educativos", es consciente del papel clave que los juguetes tienen en la educación de los niños y en 2019 lanzaba una línea de muñecos con síndrome de Down con el fin de dar visibilidad a este colectivo y promover valores de coexistencia. No obstante, esto no es nuevo para Miniland, ya que llevan más de 30 años desarrollando muñecas y muñecos con diversidad racial y siempre ha trabajado en el desarrollo de líneas de producto específicas que ayudan a promover a través del juego entre los más pequeños valores humanos y sociales esenciales en la sociedad. Tras el éxito de su anterior colección, la juguetera ha incluido en su línea de muñecos dos nuevas versiones, en un total de cuatro muñecos distintos: dos de ellos con implantes cocleares y dos con gafas, en diferentes géneros.

En octubre fue la empresa ganadora del oro en los premios europeos Play for Change Awards 2021 que concede Toy Industries of Europe (TIE), la asociación que aglutina a los fabricantes europeos del juguete. "De este modo, se convierte en la primera empresa española que se hace con este galardón que reconoce a las empresas de juguetes europeas más innovadoras en el campo del empoderamiento, la sostenibilidad y competencias futuras. La compañía alicantina también se hizo con el bronce por su juguete Amazing Inside".