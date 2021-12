Compromís acusa al bipartito de aislar a los mayores de Alicante que no pueden descargarse el pasaporte covid

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante acusa, a través del concejal Rafa Mas, al gobierno municipal de Luis Barcala de aislar a los mayores de la ciudad de Alicante en materia digital. "Una vez más, tanto el alcalde como la concejal de Acción Social, Julia Llopis, desprecian a nuestros mayores. Abrieron mal y tarde los centros de mayores el pasado jueves tras meses de reivindicaciones y denuncias, y ahora no tienen ningún recurso municipal para eliminar la brecha digital". En este sentido, señala que muchos mayores están denunciando las dificultades para descargarse el certificado covid digital hasta el punto de "acudir a los centros de salud y colapsarlos, porque no saben acceder a la cartera de servicios, a la administración electrónica, no pueden acceder a un establecimiento público hostelero, sin que haya recursos municipales abiertos para ayudarles". Mas concluye que "en definitiva, en la ciudad de Alicante la brecha digital es mayor, salvaje y permitida por la concejala Julia Llopis que no tiene ningún recurso abierto para que los mayores puedan acceder a este servicio".

La denuncia de Compromís se basa en que, en la actualidad, los dos únicos recursos "Digitalízate" en los centros sociales Gastón Castelló y Felicidad Sánchez de La Florida, "finalizaron en diciembre de 2020, y las cinco oficinas abiertas con posterioridad fueron provisionales hasta el pasado mes de octubre, en Isla de Cuba, calle Barcelona, Gastón Castelló, CREM y Felicidad Sánchez, todo ello con cita previa y sorteo". Por ello, el edil Rafa Mas advierte que "Alicante necesita disponer de recursos estables en los barrios y otro central, como en las dependencias del Mercado Central destinada a centro de recursos que ya cuenta con equipamiento, en el CREM - Centro de Recursos Educativos - de Padre Mariana o incluso bibliotecas y centros de mayores, para atender a gran parte de los más de 100.000 mayores de la ciudad (30% de la población)". Compromís recuerda que en otros municipios de la Comunidad Valenciana se ha decidido tomar cartas en el asunto, y poner en marcha un plan para ayudar a las personas mayores que no tienen las competencias tecnológicas para poder descargarse el pasaporte covid y se ven incapaces de salvar esa brecha digital. "Las personas mayores que necesiten esta ayuda para obtener el documento podrían acudir a los centros municipales y ser atendidas por los equipos técnicos y el personal covid que trabaja en los centros para ayudarles a descargarlo e imprimirlo, hecho que en Alicante no se produce", recalca.