Expertos epidemiólogos creen que solo urge vacunar a los niños con alguna patología

Expertos epidemiólogos, inmunólogos y en medicina preventiva coinciden en considerar como «prácticamente despreciable» el riesgo de covid entre los niños de 5 a 11 años, por lo que no perciben la urgencia de vacunarles.

Muy al contrario, los profesionales consultados por este diario señalan que resulta mucho más urgente actuar de una vez por todas con solidaridad ante una crisis sanitaria de dimensiones mundiales, para que las vacunas puedan llegar cuanto antes y en las cantidades realmente necesarias al conjunto de la población en los países sin recursos.

Dado que todo depende, además, de la recepción suficiente de vacunas, indican que en una situación tan globalizada como la que vivimos frente al coronavirus, es cuestión de priorizar.

En este sentido, y paralelamente, junto a las terceras dosis para las personas mayores que ya se están inyectando, los expertos apuestan por abordar la vacunación de los niños que padezcan alguna patología principalmente respiratoria, como el caso de los que tienen asma, mientras que para el resto no perciben urgencia alguna.

«Yo alargaría la vacuna para los niños todo lo que pudiera, excepto para aquellos con una alteración de la inmunidad o alguna patología de base, entre los que la balanza se inclina a favor de la vacuna», concreta el presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Rafael Ortí.

Perciben que los niños son transmisores de contagios pero que las consecuencias de esto resultan leves y están controladas, por lo que «importa más ser solidarios. Estamos en un mundo global y nos quejamos de la falta de ética pero dejamos a África sin vacunas, ¿es ético inmunizar a nuestros niños cuando todavía faltan tantos que lo necesitan?, se pregunta el doctor Ortí.

En la misma línea, el catedrático en Inmunología, Alfredo Corell, puntualiza que a la hora de vacunar a los niños no percibe «un argumentario tan rotundo como en los adultos. La propia Organización Mundial de la Salud, OMS, -añade-, ha indicado que debían proporcionarse vacunas a los países en vías de desarrollo».

Añade Corell que la situación no puede calificarse de alarmante de cara a la vacunación infantil como sí lo era hace un año con respecto a los adultos, y que la vacuna está cumpliendo con el objetivo de evitar muertes por el covid, por lo que «no es tan urgente», insiste, inmunizar a los más pequeños.

Los niños son transmisores, eso sí, pero las posibilidades de ingreso hospitalario por este motivo son «despreciables», coincide el especialista en Inmunología.

A su vez el epidemiólogo José María López Lozano apunta al importante sector de la población que abarcan las niños, pero también sopesa que a la hora de organizar programas de vacunación en masa como el actual «no hay que olvidar que donde hay que poner el acento es en la ayuda a al Tercer Mundo».

Opina que la solidaridad global en estos momentos es «algo básico y fundamental, porque si no van a estar llegando variantes del virus constantemente. Si no lo hacemos pensando en las personas, hagámoslo por egoísmo, porque puede llegar alguna cepa de coronavirus para la que ni con veinte dosis de recuerdo vamos a estar protegidos», alerta. «Hay que actuar al unísono, sabemos que no es un problema solo de España ni de la Unión Europea».

Sobre la inquietud que genera la variante ómicron y que los niños actúan como vectores de transmisión, Lozano puntualiza que «los pequeños participan en la transmisión pero son las bolsas de gente mayor no vacunada el grueso de los que ingresan en los hospitales. Es interesante vacunarles, pero lo fundamental es actuar en el tercer mundo», insiste.

También coincide el catedrático inmunólogo, Corell, en que los que más transmiten el covid son los que no están vacunados, entre ellos los niños, y que por eso la agencia Europea del Medicamento ha aprobado recientemente la conveniencia social de detener la transmisión, pero subraya que los casos son asintomáticos.

Ortí concluye con la evidencia de la transmisión por parte de los niños, «pero los brotes de los últimos meses en los colegios se están llevando bien», afirma.