Hoteleros y comunicadores apuestan por un turismo contado con rigor en el I Congreso Nacional Turismo y Periodismo

Un turismo inteligente, sostenible y auténtico en sus valores relatado por un periodismo profesional y ético constituye la fórmula para el fortalecimiento de ambos sectores gracias al aprovechamiento de unas sinergias imprescindibles para su futuro. Estad son las principales conclusiones de Destino 21 I Congreso Nacional de Periodismo y Turismo celebrado en el Auditorio del Ayuntamiento de Benidorm la semana pasada. Un congreso protagonizado por profesionales de la iniciativa pública y privada del turismo, por un lado, y por comunicadores, en cuyo preámbulo a cargo del alcalde de Benidorm, Antonio Pérez Pérez, se destacó los conceptos de Turismo Inteligente de una ciudad que apuesta por los cinco grandes ejes de este compromiso: Gobernanza, Tecnología, Innovación, Accesibilidad y Sostenibilidad. A tal efecto, la organización del evento (Visit Benidorm, Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza Orts y Sergestur) anunció la plantación de 100 árboles para neutralizar los 60.000 kilos de CO2 que produjeron los ponentes en su desplazamiento al Congreso.

MESA 1: FUTURO, PERIODISMO, TURISMO

Ponentes: Esther Eiros (Gente Viajera), Manuel Molina (Hosteltur), Ana Bustabad (Expreso.info) y Alexis Villanueva (Agencia Catalana de Turismo)

Hay que profundizar el concepto del periodista que nace a tal profesión y en tal profesión muere. La desinformación exige como respuesta la responsabilidad. El periodista debe acabar con la visión de un comportamiento uniforme del turista. Hay que entender la diversidad de los destinos e identificar al cliente. El profesional de la comunicación ha de apostar por la información creíble y confiable, pero los medios han de cambiar el modelo para tener un futuro sostenible. En todo caso, hay que volver a la fuente, la honestidad, la credibilidad y la humildad de siempre para dar servicio público al lector y al ciudadano. Si periodismo y turismo no piensan en la sostenibilidad, el turista nos penalizará. De hacerlo, el futuro es prometedor porque trabajamos para la industria más potente del país: la de la felicidad.

MESA 2: DESTINOS TURÍSTICOS: ECONOMÍA, COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

Ponentes: Francisco José Benito (Diario INFORMACION), Jorge Marichal (Cehat), María José Aguiló (FEHM) y Rebeca Ávila (Accor Hotels).La confianza es el tesoro en la información. Hay que comunicar con calidad porque “somos unas máquinas en hacer felices a las personas”. Periodistas y empresarios turísticos hemos de generar empatía, porque hemos recuperado la actividad demostrando adaptabilidad a la situación más extrema. Es necesaria la promoción con protagonismo público-privado y prioridad para los medios informativos ágiles y flexibles frente a la saturación, contradicciones e incoherencias que han primado en la comunicación institucional en la época covid. El sector turístico ha aprovechado la pandemia para concebir sus nuevos servicios, los hoteles del futuro y los criterios de sostenibilidad. Con los medios, hemos de ser buenos socios para apuntalar el sector para el futuro.

MESA 3: ENTRE ALGORITMOS Y FAKES

Ponentes: Erika Sánchez (Corro y soy mujer), Ignacio Vasallo (Fepet), Nuria Montes (Hosbec) y Natalia Caballé (Hoteles Servigroup)

Hemos de ser críticos con nuestra manera de comunicar y encauzarla con buenas praxis. Las noticias falsas aumentaron durante el confinamiento y las audiencias no las distinguen de lasa verdaderas. Las nuevas narrativas en redes sociales, con un interlocutor más interactivo, son una oportunidad. Hay que distinguir las “fake news”, en cuya emisión hay una finalidad, de las noticias falsas. El desmentido no funciona y esto devalúa al periodismo. Curiosamente, tenemos la sociedad con más acceso a la información y la menos informada. El turismo ha de estar preparado para la gestión de crisis que exige una comunicación veraz, continua y con un portavoz único. Enfrente, la complejidad del ecosistema de los medios, que han pasado de estar dirigidos por profesionales de la comunicación a estarlo por los traficantes de la confusión. La permanencia de los productos a través de podcasts y otros archivos es una oportunidad y a la vez una debilidad.

MESA 5: CAMBIO DE MODELO EN LA COMUNICACIÓN TURÍSTICA

Ponentes: Fernando Valmaseda (Miradas Viajeras), Ángela Gonzalo del Moral (RTVE), Juan Daniel Núñez (Smart Travel News), Pau García Solbes (El Pachinko) y Cristina Candel (Viajar)

El cambio de modelo y comunicación turísticos viene desde hace mucho tiempo y hay que abordarlo de manera profesional. Además de las experiencias hay que añadir los relatos, contar historias. Pero no vale todo. Hay que diferenciar en el sector entre los periodistas, vendedores y los interlocutores del sector. Y aquellos que contribuyen a establecer una estrategia. Si hubiera gente formada en varias cosas que pudiera entender, dialogar y construir, comunicación y turismo se entenderían mejor. Todos defendiendo su posición. Hacen falta también profesionales formados en las administraciones. Un elemento fundamental de la comunicación turística es la pasión. Otro, la sinceridad. Los formatos tradicionales todavía tienen tiempo de supervivencia porque hay clientes para todos los soportes. Hay cambio de modos en las redes sociales (voz, imagen, texto), pero hay poca profesionalidad. Es el mejor momento para emprender un proyecto de comunicación. Es fundamental la marca personal y el lenguaje emocional. Tenemos que adaptarnos a las plataformas con el mensaje adecuado para cada una de ellas.

MESA 6: MARKETING E INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

PONENTES: Eva Ballarín (Tourism, Hospitality & Restaurants), Manel Pérez (La Vanguardia) y Manuel Campo Vidal (escritor, periodista y consultor).

Hemos pasado del monólogo a la conversación con toda la comunidad que integra el destino: el destino, los visitantes, los fans. No son los que son sino lo que dice la conversación: la reputación. Qué decimos, cómo y a quién. La gran oportunidad no es lo que contamos, sino cómo lo vamos a contar. Se producen cambios de consumo. Realizamos más viajes y hay tendencia a la híper personalización. Hay una democratización por el uso digital. Se aprecian valores como la seguridad, la transparencia y el enfoque personal: la cocreación. Hoy existe un cliente de más valor en tres factores: respeto al territorio y destinos anfitriones, convertirse en un embajador y que genere una felicidad transgeneracional. Los medios de comunicación nunca habíamos tenido tantos lectores como ahora, gracias a internet. Nuestro problema es que la audiencia no paga. No formamos parte del mundo turístico, pero somos grandes prescriptores y compartimos la prioridad de la sostenibilidad. El turismo puede ser la salvación de muchos pueblos de la España interior. Son fundamentales los medios de comunicación, cuya historia demuestra que son supervivientes, tanto la prensa como la radio y la televisión. Los jóvenes son bastante informados en cualquiera de los soportes. No demos por muerto ninguno de ellos. Hay que hacer un homenaje a los periodistas que en la España despoblada sostienen la comunidad, y dentro de ella la actividad turística. Si no hay conversación, no hay comunidad. Los medios son vitales. En este ámbito, el cooperativismo es una gran oportunidad para el turismo. La clave está construir en España múltiples oasis: el territorio rural inteligente.