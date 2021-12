SOS para obtener el pasaporte covid

Tener el pasaporte covid es, desde el pasado sábado, obligatorio para poder entrar a bares y restaurantes de la provincia con un aforo superior a 50 personas. Un documento que será necesario presentar durante el próximo mes y que se puede descargar desde la página web de la Conselleria de Sanidad.

¿Pero qué ocurre con las personas mayores que no manejan las tecnologías y que no tienen hijos para que les ayuden? La alternativa es acudir al centro de salud y solicitarlo en el mostrador. Para evitar que los mayores tengan que hacer cola en los ya de por sí saturados centros de salud, en la ciudad de València el Ayuntamiento ha puesto en los centros municipales de mayores un servicio de ayuda para cumplir con este trámite. En Alicante, los mayores reclaman una asistencia similar para poder salvar la brecha digital que les separa de los más jóvenes o de quienes tienen más recursos para tener ordenador con impresora y teléfonos inteligentes. «En mi caso me manejo bien con las nuevas tecnologías y ya he ayudado a cerca de 200 personas a descargarse el papel en las últimas semanas», explica Agustín Conesa, representante del centro de mayores de San Gabriel.

Cree Conesa que para las personas de mayor edad no es sencillo acceder a este documento, así que cuando la Generalitat anunció que sería necesario para acceder a la hostelería, improvisó un servicio de ayuda «a través de los grupos de whatsapp, de manera que quien lo necesite, sea socio o no del centro, pueda venir a descargarlo». La media de edad de personas que acuden en busca de esta ayuda ronda los 80 años, «por lo que ya podría el Ayuntamiento poner servicios de ayuda, como se ha hecho en València».

En los centros de salud

En una situación similar se encuentran los vecinos más mayores de la zona de Campoamor, un barrio que tiene una elevada población mayor. «En la asociación hemos descargado ya un buen número de documentos y nos consta que muchos vecinos acuden al centro de salud para que les impriman el certificado en el mostrador de admisión», sostiene Luis Romero, presidente de la asociación de vecinos Campoamor-Plaza América.

En los próximos días el Ayuntamiento abrirá por fin el centro de mayores del barrio y «queremos poner un servicio de ayuda permanente porque nos encontramos a personas que tienen muchas dificultades para sacarlo». Tanto Consea como Romero hacen extensiva esta dificultad para manejar las tecnologías a un creciente número de trámites que impone la administración. «A las personas mayores ya les cuesta sacar dinero en un cajero, ¿cómo pretende la administración que para hacerse socios de un centro de mayores los trámites sean on line?», lamenta Luis Romero. En la misma línea, inscribirse a las actividades en estos centros exige también el uso del ordenador, «así que cada vez tenemos que ayudar a más personas a manejarse, porque solos se ven incapaces», señala Agustín Conesa.

El pasaporte covid se puede descargar a través de la página web de la Conselleria de Sanidad. Para obtenerlo es requisito aportar el número de la tarjeta sanitaria SIP y como trámite de seguridad, se envía un código de verificación al teléfono móvil del usuario. El documento puede imprimirse en papel o bien descargarse y guardarse en el teléfono móvil.

Descargas

A fecha de 4 de diciembre, en la Comunidad Valenciana un total de 4.109.105 personas disponían de certificado covid en algunas de sus tres modalidades –vacunación, diagnóstico o recuperación-, según los datos aportados por la Conselleria de Sanidad.

Cerca del 38%, un total de 1.543.615 personas, lo han obtenido entre los días 1 y 4 de diciembre. De estas, 1.410.090 se lo han descargado por internet. Durante todo el mes de noviembre fueron 1.699.998 las personas que lo obtuvieron, 1.324.762 desde internet.