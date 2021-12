Unides Podem EUPV pide un informe municipal sobre el estado del centro sociocultural de El Moralet

"El estado de conservación del centro sociocultural de El Moralet es absolutamente lamentable", afirman desde Unidas Podemos EUPV. El espacio, ubicado en una antigua escuela rural, venía siendo utilizado por el vecindario como punto de reunión (tiene sede allí las asociaciones vecinales) y de actividades socio culturales como talleres y eventos. "Las asociaciones llevan años denunciando las carencias del espacio, que no cuenta ni con mobiliario adecuado, ni con sin sillas, ni con mesas ni estanterías. Los aseos se encuentran inutilizables y con las paredes muy deterioradas a causa de una inundación provocada por una avería el pasado octubre".

El grupo municipal ha presentado una instancia para que el Ayuntamiento compruebe si las instalaciones cumplen los requisitos mínimos de salubridad y avalan el uso con seguridad por parte de las asociaciones. El portavoz municipal de Unidas Podemos EUPV, Xavier López, critica “la dejadez de Barcala con los equipamientos públicos, parece que sólo le interesa dignificar estos espacios si alguna empresa va a sacar beneficios de los mismos, como hemos visto recientemente con la lanzadera al Castillo. A lo público, a los espacios a los que les va dar uso la ciudadanía, este alcalde no le da ninguna prioridad”. Este grupo ya presentó el año pasado una enmienda presupuestaria destinada a adecentar el espacio, que fue rechazada por el equipo de gobierno. Ahora, las asociaciones de vecinos denuncian que el espacio no tiene las mínimas condiciones de salubridad para ser utilizado. Por ello, López se compromete a “presentar este año, a través del grupo municipal de Unidas Podemos EUPV, una enmienda para exigir la reconstrucción del espacio, que nos parece que no reúne las condiciones mínimas”.

La instalación cuenta con un pequeño patio exterior, "lleno de maleza y sin desbrozar desde hace años". La edificación tiene más de 50 años. Además, en los procesos electorales es utilizado como el colegio electoral para ejercer el derecho al voto. "Es un espacio que tampoco cuenta con conexión wifi, ni con aparatos de climatización como aire acondicionado o calefacción. Los vecinos y vecinas ya venían denunciando el estado lamentable de una instalación que debería dar servicio a más de 2.000 personas que residen en la partida, y que ni cuenta con condiciones mínimas de habitabilidad, ni siquiera aparece en la web oficial del ayuntamiento como centro socio cultural".

"Por allí no pasan los servicios de limpieza de dependencias municipales, ni tampoco los de mantenimiento de zonas verdes, desde hace años, lo que provoca que la suciedad acumulada en el interior de la instalación sea evidente, siendo visibles desde telarañas hasta excrementos de ratas. En el exterior hay acumulada basura (hasta una bañera) y una cantidad de maleza y vegetación que dejan inservible este espacio. Durante un tiempo, el mantenimiento era realizado por un vecino, que ya no reside en la zona, ya que el consistorio no realizaba estas labores, pese a ser una instalación de su propiedad", concluye la formación.