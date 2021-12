«Los valores que aporta la danza favorecen el éxito laboral de los jóvenes en cualquier ámbito»

¿Cómo accede al cargo de Secretario General de la Federación Mundial de Danza Deportiva, como número dos de este organismo?

Es un proceso de selección. Tengo entendido que se han presentado de diferentes países del mundo olímpico y finalmente me han elegido a mí. Los últimos dos años he estado dedicado a los asuntos deportivos de la Federación y eso habrá creado una cierta noción de lo que puedo hacer.

¿Cuál va a ser su misión?

El Comité Olímpico Internacional ha reconocido la DanceSport, la disciplina que dirigimos, como parte de los Juegos de París en el verano de 2024 y ya he estado en Laussane, en la oficina principal, en reuniones con el director deportivo del Comité Olímpico y su equipo; en distintas comisiones y en el seminario de transición de los juegos olímpicos de Tokio a París, para ver lo que hemos aprendido y lo que hay que implementar en París, en el corazón de uno de los sitios mas icónicos y enclave de la cultura y su unión con el deporte.

¿Cómo fueron sus primeros pasos en la Danza Deportiva en el Conservatorio de Alicante?

En 2010, de la mano de Ramón Martínez, los estudios de baile deportivo o danza social se integran a nivel académico y forman parte de los estudios de Conservatorio Superior de Danza Alicante a nivel universitario. Recientemente he dejado las clases y también la academia que tengo, la nueva agenda no me lo permite.

¿Dejará Alicante entonces?

El cargo me va a quitar tiempo, pero sé de dónde vengo y con o sin cargos, todas las mañanas nos duchamos exactamente igual. Mi Alicante no me lo quita nadie, amo esta ciudad, mi familia está aquí y la calidad de vida que ofrece no tiene que ver con ninguna otra. Soy ruso y viajo muchísimo, pero hasta ahora no he encontrado otra ciudad mejor, con aeropuerto internacional, mar, montaña, y ni muy grande ni pequeña. Precisamente una de las preguntas para acceder al cargo fue si me iba a mudar a Lausanne y dije claramente que no. Sorprendentemente lo han aceptado así.

Se convierte en un gestor.

Mi trabajo consiste básicamente en representar a la Federación Mundial que está en Singapur, junto al presidente, y organizar las asambleas donde se toman las decisiones más importantes. También estoy a cargo de cargo de los recursos humanos de Lausanne y de las comunicaciones, además de ser enlace con el Comité Olímpico. Nunca vi mi correo como ahora, con más de un centenar de mails al día.

¿Qué cree que va a aportar?

Tengo la sensación de que puedo contribuir a devolver una parte de lo que tanto me ha dado la Danza. Desde los cinco años no he hecho otra cosa, siempre me he dedicado a esto y tengo conocimientos y ganas de hacerlo bien. Evidentemente el reto es que también el baile estándar latino sea olímpico junto al breaking o danza deportiva en Los Ángeles 2028.

¿El plus de ser olímpico que implica?

Es un impacto tremendo, abre muchas puertas y como Federación accedemos a becas y un sinfín de posibilidades para los atletas bailarines, que para nosotros son sagrados, lo primero a tener en cuenta.

¿A qué nivel estamos respecto al resto de países?

Que la cualificación para los juegos mundiales se haya celebrado en España, y más concretamente en La Nucía, nos hace ganar mas peso, indica que se está haciendo bien. Y en el Campeonato Mundial de Breaking o baile deportivo el representante del Consejo Superior de Deportes se desplazó a acompañar a los atletas.

¿Y en el ámbito local?

La Concejalía de Deportes de Alicante está involucrada hace muchos años al cien por cien con el baile deportivo, no puedo hablar mejor. Me encantaría poder cuidar esta relación porque es muy buena.

¿Donde situaría el reto en Alicante?

Se ha hecho un gran trabajo pero queda mucho por hacer y honestamente no creo que de tiempo a mi generación a verlo. Con la danza deportiva tenemos la pata universitaria pero no se sostiene, hay que construir el sostén en los conservatorios profesional y elemental. La Danza tiene que ser accesible y construida desde que se es más pequeño. Tengo una bebé de dos años y sabemos que la danza forma parte del ser humano desde que nacemos. El deporte le ha dado un empujón enorme y se está cuidando bien al atleta, creando una base sólida para dar continuidad a su carrera, no basado solo en la próxima competición. Alicante se ha posicionado muy bien a nivel nacional e internacional y la danza ayuda a educar a los jóvenes que pueden tener más éxito en el futuro mundo laboral que si no hicieran este deporte, por los valores que aporta.