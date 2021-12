«Entiendo los miedos pero es necesario vacunar a los niños. Voy a ser la primera en vacunar a mi hija»

La inminente vacunación de los niños de 5 a 11 años anunciada por la Conselleria de Sanidad en los colegios ha desatado cierta controversia entre las familias. La investigadora e inmunóloga, Ester Caparrós, anima a aprovechar la vacuna como una ventaja.

¿Llega a tiempo la vacunación para los niños?, ¿la ve necesaria?

Realmente es necesaria porque forman parte de la población y son susceptibles de transmitir el virus. La estrategia de Salud Pública con la población antepone a los grupos más sensibles, y los primeros estudios sobre la evaluación de una vacuna siempre se hacen en la población adulta, pero ahora ya se han hecho en los niños también y podemos estar súper tranquilos de que los podemos vacunar. Es una vacuna con dosis en proporción escalada a su edad, un tercio de la de los adultos y, sobre todo, es necesaria.

Padres reacios apuntan la posibilidad de que se produzca alguna reacción adversa, y en un espacio no sanitario como es el colegio.

Entiendo el miedo social a vacunar a los niños por posibles reacciones, pero insisto en que las vacunas están escaladas y que es necesario hacerlo, porque se ha comprobado que son los que están transmitiendo el virus. Por esa única razón podría verse necesario, en el sentido de lo que puede pasar, porque la vacuna es preventiva y hay que verla como una ventaja ya que antes no se pudieron tomar las medidas adecuadas.

Quizá el anuncio inminente por Sanidad contribuye a generar dudas.

Se generan dudas y los hay que lo ven como un ataque a una población sensible, pero yo lo veo como una suerte de protección a esta población y me da una gran alegría poder vacunar a mi hija de 11 años, soy la primera que le va a poner la vacuna la semana próxima. Tengo otra hija de 15 años ya vacunada y nos quedaba esta, es un alivio.

¿Ve un problema que los padres no puedan estar presentes al ser en el colegio?

Las reticencias son todas normales, pero tradicionalmente nos vacunaban en los colegios de otras patologías y también podían dar reacción. Ahora estamos muy alerta y somos susceptibles. Según a quién se pregunte podemos estar altamente desinformados, pero desde el punto de vista científico esta vacuna es un avance y la veo como una forma de aprovecharlo. Obviamente los efectos secundarios no los podemos anticipar, pero eliminar un virus de la población va a ser imposible sin una estrategia común.

¿Puede comparar esta situación con alguna otra previa?

Hay que recordar por ejemplo que de la viruela empezaron a vacunarse en 1875 y no se erradicó hasta 1980. Balmis se fue por todo el mundo a vacunar con su expedición, a toda Sudamérica que era reino español, y podemos imaginar lo que se encontraron en contra porque se pensaba que les llevaban al demonio. Es algo que ha ocurrido y desde hace treinta años se sabe que la vacuna es la mejor estrategia para protegernos, hay que aceptarla desde el punto de vista tanto científico como de la razón.

¿Y si no es válida contra la variante ómicron?, ¿revacunamos a los niños otra vez?

Nos movemos entre probabilidades, es verdad, pero si creas una respuesta de anticuerpos frente al virus con la vacuna, es más probable que se esté protegido y pases la enfermedad con menor intensidad. Si muta y no son tan eficaces las vacunas no lo sabemos, porque no podemos predecirlo, pero entre no estar protegido y estarlo en un 70% elijo claramente estarlo. Y si la estrategia de Salud Pública apunta a revacunar, pues se repite.

¿Cree que este virus será duro de roer?

Creo que vamos a estar años con él, porque es altamente contagioso, pero con el avance de la ciencia somos capaces de adaptarnos a sus cambios y eso da mucha tranquilidad. Insisto en que entiendo todos los miedos cuando no estás metido en esto, pero yo lo miro por el otro lado, porque somos capaces de ir intentando estar protegidos y me da pena que se no vacune a algún niño, sabiendo que es algo que protege.

La tercera dosis apenas ha llegado a todos los mayores. ¿No lo ve más urgente?

Lo veo casi igual de importante, son los extremos poblacionales más importantes, inmunodeprimidos, mayores y niños. Los niños tienden a ir hacia una madurez del sistema inmunitario y los adultos lo van perdiendo por cuestión de edad. Sería casi más importante en los ancianos, pero los niños también son parte importante en la población y la dosis que se les pone es la suficiente para su respuesta inmunitaria natural. Los estudios muestran que hasta ahora ha funcionado bien, y hay que mirar siempre lo que compensa en salud pública, que es vacunarles frente a dejarles sin inmunizar. El objetivo es que el virus no tenga dónde mutar, y muta en organismos desprotegidos por lo que los no vacunados dan más campo al virus. Interesa tener reducido el número de población sin vacunar para reducir la pandemia.

¿Lo antepone a cualquier posible efecto negativo?

No conozco los datos de memoria, pero la vacuna del sarampión también registra efectos secundarios, los hay. Directamente, mi hija mayor se vacunó de varicela y la reacción que tuvo fue flipante, incluso tomaron nota del lote. Lo pasó mal tres días, pero compensa, es lo que vemos también en esta patología. Mirando de lo malo a lo supermalo hay que valorar la ventaja de la vacuna.

¿Qué espera de la evolución de la pandemia esta Navidad?

Viendo los estragos que puede causar el virus, imagina que empieza la sexta ola y la variante ómicron afecta los niños por no estar vacunados. Teniendo vacunas me arrepentiría muchísimo de no ponerlas como elemento preventivo. Ya le he dicho a mi hija que va a dar ejemplo, será la primera, y dando gracias a la Ciencia.