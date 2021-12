El ocio pide a Sanidad que subsane los fallos del sistema de lectura del pasaporte covid por el perjuicio a los negocios

Los locales de ocio de la Comunidad Valenciana piden a la Conselleria de Sanidad que subsane los fallos del sistema de lectura del pasaporte covid porque entienden que perjudica a los negocios. Empresarios y trabajadores critican la lentitud y los problemas con la lectura de los certificados de los ciudadanos de fuera de la Unión Europea. Así se desprende del sondeo que la Coordinadora de Locales de Ocio y Hostelería ha realizado entre más de un centenar de establecimientos de las tres provincias, que revela que el principal problema de su implantación es la lentitud de la aplicación a la hora de leer el código QR del certificado que dificulta el acceso a los locales. Así lo considera un 71,4% de los locales. Le sigue, según el 65% de los consultados, que la aplicación falla a la hora de reconocer los certificados de los ciudadanos extracomunitarios, y los frecuentes bloqueos del sistema, según indica el 52,3% destaca los encuestados.

Estos fallos, afirma la Coordinadora, han provocado numerosos conflictos en la puerta de los establecimientos y perjuicio para la actividad económica y la prestación de un servicio de calidad en una comunidad turística como es la Valenciana, ya que "el certificado genera muchos inconvenientes para los turistas de la UE". Otro de los apuntes es que el 66,7% de los establecimientos encuestados aseguran que han incrementado su plantilla para dedicar personal a la lectura de los certificados.

Sobre la importancia del certificado para motivar la vacunación, el 44,3% de los locales consideran que es bastaste o muy positiva frente al 33,2% que opina lo contrario.

Este balance llega cuando se cumple una semana de la puesta en marcha del certificado para acceder a los locales de ocio y hostelería de la Comunidad Valenciana, que coinciden mayoritariamente en que su entrada en vigor en el inicio de un puente festivo de 5 días "no ha sido la solución más acertada, teniendo en cuenta que todos los problemas de activación y los previsibles fallos del sistema han sido imposibles de solucionar al carecer de los mecanismos de consulta con la Generalitat que hubieran sido necesarios".

Con respecto a la campaña de inspección realizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el 70,6% de los encuestados considera que ha sido una intimidatoria y con afán recaudatorio, además de aseguran que no son efectivas, según el 37,9% de los locales encuestados, si no va a acompañadas de campañas de información y de concienciación dirigidas al público. Desde la Coordinadora inciden en que las inspecciones policiales realizadas, sobre todo en la provincia de Valencia, "han sido absolutamente injustas y desproporcionadas, tanto por su modo de entrar en los locales, paralizando su actividad, como por los fallos de coordinación entre los órganos de la Administración, ya que en que en las inspecciones se ha insistido en solicitar el certificado de los trabajadores de los locales, siendo que la norma autonómica no ha podido establecer la obligatoriedad de la vacunación de los empleados y que, por tanto, se trata de un requisito imposible de exigir". En este sentido, el sector del ocio y la hostelería reclama que las inspecciones y controles policiales sirvan para evaluar el funcionamiento de las aplicaciones y los fallos del sistema para mejorar su operativa.

Estas pymes quieren dejar claro que el objeto de la recopilación de toda esta información va dirigida a la mejora del sistema y funcionalidad. En este sentido, insisten en su apoyo a la medida de la implantación del certificado covid "ya que supone una garantía para la seguridad sanitaria de los establecimientos, la protección de la actividad económica de las empresas en plena campaña navideña y una herramienta para incentivar incremento de las primeras vacunaciones, tal y como si ha ocurrido durante los últimos días".