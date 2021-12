Preocupación de los directores de colegios por la estigmatización de los escolares que no se vacunen

Directores de los centros de Infantil y Primaria han trasladado a las autoridades sanitarias su honda preocupación ante la posible estigmatización de los niños que no se vacunen, al llevarse a cabo la inmunización masiva de escolares en el propio colegio y en horario lectivo, pero tras las explicaciones de la secretaria autonómica, Isaura Navarro, han decidido arrimar el hombro con la decisión de Sanidad y, en cualquier caso, controlar la situación a través de los propios maestros tutores de los niños y aprovechar la situación para incidir en actividades sobre la necesaria inclusión a todos los niveles.

«Estamos preocupados por el posible aislamiento hacia los no vacunados, y se puede ver como una dificultad, pero también es una posibilidad para trabajar la diferencia en el aula como cualquier otra actividad inclusiva», señala a INFORMACIÓN Joaquina Barba, presidenta de la Asociación autonómica de directores de Infantil y Primaria.

Sobre esta protección de datos en torno a los menores que no se vayan a vacunar, desde Sanidad señalan que las causas por las que los padres se nieguen no se conocerán en ningún caso, y desde el Colegio de Psicopedagogos, su presidente Enrique Castillejo cree que los menores normalizarán la situación enseguida «y simplemente habrá que estar algo atentos para cortar enseguida cualquier problema», tal y como ya adelantan los maestros que van a hacer.

Castillejo ve logísticamente imposible organizar la vacunación de manera que los niños no sepan qué compañeros son inmunizados. «Los centros educativos son lo que son y bastante hacen», añade. Reflexiona este pedagogo sobre la incongruencia que supone que para ser escolarizados los niños deban tener la cartilla de vacunación al día y que en este caso «no haya ninguna obligación».

En cualquier caso, las precauciones y resquemores de los directores hacia la vacunación en los colegios se han suavizado tras la reunión mantenida con los responsables sanitarios y educativos. «Nos han explicado que es un tema de urgencia ante el elevado nivel de aulas confinadas que se dispara en Infantil, y mucho más en Primaria, con centenares de aula afectadas, mientras que en Secundaria, donde ya están vacunados apenas llegan a la decena», añade Isabel Moreno, directora representante de la provincia de Alicante en la asociación autonómica.

Entre las primeras medidas que se ha traslado a los centros figura la necesidad de que todos ellos habiliten dos aulas, una para la vacunación y otra para que los recién vacunados puedan reposar durante 15 a 30 minutos, según los casos, para controlar cualquier posible reacción adversa. «En mi centro, de una sola línea, lo tenemos más fácil y en una mañana podrán estar vacunados todos los niños desde cuarto a sexto curso, pero otros más grandes igual necesitan alguna jornada más y también se les puede complicar más con los espacios», advierte Moreno.

También se les ha hecho ver que no hay sanitarios suficientes, por la actual vacunación de terceras dosis en marcha, como para llevar a cabo la vacunación escolar por las tardes «y que el objetivo prioritario es no saturar más los centros de salud moviendo a toda la población infantil con sus familias. Quieren evitar aglomeraciones».

Los directores, satisfechos de la labor llevada hasta el momento en los centros educativos frente al covid, han optado por seguir colaborando con Sanidad. «Más allá de la elevada incidencia entre estas edades, en Sanidad no preocupa que los niños sepan quién se vacuna o no porque cuando llegue la hora de algún confinamiento, los vacunados no tendrán que guardar cuarentena» y el resto se significará por su ausencia, según se les ha hecho ver.

Este lunes remitirán a las familias las cartas de autorización con toda la información sobre la vacunación a su hijos, que deberán remitir formadas el martes para que los colegios envíen a Sanidad el número de niños de cada curso que se vacunan. Sanidad asegura que se hace cargo de todo el operativo que incluirá pediatras para acompañar a los niños.

Los profesores aprovechan para urgir la tercera dosis para el colectivo

Sobre las terceras dosis entre el profesorado, vacunado con Astrazeneca hace más de seis meses, desde el sindicato mayoritario, STEPV, valoran la conveniencia de incluir a los docentes en el proceso de forma «urgente». Marc Candela, delegado del sindicato, sopesa que «teniendo en cuenta que la vacuna de Astrazeneca es la que menos duración tiene según las publicaciones al respecto, sería urgente una tercera dosis para el profesorado». El presidente de Anpe, Lauren Bárcena, puntualiza que el profesorado está a expensas de lo que determinen las autoridades sanitarias, pero que se quiere «trabajar seguros. Es urgente tener toda la seguridad posible frene a cualquier contagio del covid 19». En el CSIF también consideran necesaria una tercera dosis «para aumentar la efectividad de la vacuna. Los estudios técnicos así lo demuestran. Entendemos necesario un calendario de administración de la tercera dosis, para seguir intentando que el personal docente esté en las mejores condiciones para desempeñar su labor» indica Javier Más. Para UGT es también «una muy buena medida preventiva para reforzar la vacunación de los docentes teniendo en cuenta el peligro invisible de contagios y brotes que pueden darse en los centros educativos, dado el carácter asintomático que tiene el alumnado más joven y las nuevas variantes del virus», abunda Javier González.