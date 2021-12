Sanidad se abre a que los padres acompañen a los niños más pequeños en la vacunación contra el covid

El miércoles Sanidad empezará a vacunar en los colegios de la provincia. Apenas faltan cuatro días y de momento son muchas las cuestiones por pulir, entre ellas cómo se llevará a cabo la inmunización de los niños más pequeños. Y es que los pediatras y las confederaciones de padres creen que en el caso de estos se debería facilitar que los padres les acompañen para que el proceso de inmunización sea más ágil y sencillo. Fuentes de la Conselleria de Sanidad indican que aún no hay nada cerrado en torno a esta cuestión y no descartan que en este caso se pueda flexibilizar la norma. Las mismas fuentes indican que durante las últimas horas se han celebrado reuniones con todas las partes implicadas en esta campaña, a las que se ha presentado un protocolo base, para que hagan sus aportaciones. El texto definitivo llegará el lunes a los centros escolares y no se descarta que haya más cambios con las peticiones que han hecho asociaciones de padres, directores y profesores.

«Hay comunidades autónomas que vacunan en los colegios de ciertas enfermedades, pero siempre en niños más mayores, de 11 o 12 años. Con 5 o 6 años los niños tienen una menor capacidad de comprensión y más percepción de miedo ante una vacuna. Sería interesante que pudieran estar los padres con ellos en los colegios o que se les vacunara en los centros de salud», explica la pediatra María Garcés, del comité asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría. En una reunión entre Sanidad y las tres confederaciones de padres de la Comunidad Valenciana también se ha trasladado esta misma inquietud y han añadido que en caso de que finalmente los padres no puedan estar los niños de más corta edad, van a ser muchas las familias que se nieguen a que se les vacune.

La vacunación de los más pequeños en los colegios es la que está generando más inquietud a los padres, según constatan pediatras como Eva Suárez, presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría, quien también cree que el protocolo debería ser diferente para los más pequeños. Suárez mostró ayer su indignación sobre cómo Sanidad ha organizado la vacunación de los niños. «Nos habían convocado a una reunión el lunes y este jueves nos enteramos por los medios de comunicación de que empieza el miércoles y va a ser en los colegios. Estamos muy enfadados porque no sabemos cómo se va a hacer y no han contado con nosotros». Con los centros de salud completamente desbordados, Suárez cree «que no había tanta urgencia» en vacunar a los menores y se podría haber esperado unas semanas para que la incidencia baje.

Respecto al hecho de que se vacune en los colegios, desde el área de Ana Barceló defienden que es mucho mejor que hacer que las familias se desplacen a los centros de salud en plena sexta ola de la pandemia y con todo el trabajo que tienen estos centros con las vacunas de refuerzo contra el covid y la gripe.

En caso de discrepancias entre progenitores a la hora de vacunar a sus hijos, Gracia Carrión, responsable de Familia del Colegio de Abogados, explica que en estos casos «hay que iniciar un procedimiento judicial y será el juez el que dé la razón a un progenitor y otro en función de sus argumentos».

Dosis para los más pequeños

Este viernes se ha sabido además que los niños de entre 5 y 8 años de edad serán vacunados frente al covid tras las vacaciones de Navidad. Según ha concretado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el envío con las dosis necesarias para inmunizar a estos niños llegará en la primera semana del año. De momento, con las 150.000 vacunas que van a llegar este próximo lunes está previsto arrancar la vacunación, a partir del miércoles, con los menores de centros especiales y con inmunodeficiencias y con los niños de entre 11 y 9 años de edad. El resto aún tendrán que esperar unos días más.

La vacunación frente al covid de los menores de 12 años se va a llevar a cabo en los colegios, por las mañanas y en horario lectivo. Ximo Puig ha vuelto a hacer un llamamiento a los padres para que protejan a sus hijos. «Los padre y madres tienen que autorizar y, como en otras vacunas que se ponen a los niños, hay que ponerla porque es el antídoto más importante frente a la pandemia».

Por su parte, la portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha informado que los menores de 12 años que no sean vacunados contra el covid seguirán acudiendo a sus centros educativos con normalidad, puesto que la inmunización contra el virus no es obligatoria. La vicepresidenta de la Generalitat ha asegurado que los niños y niñas que no reciban la dosis «seguirán en clase, al igual que ya ocurre con los escolares de 12 a 17 años» que tampoco han recibido la inyección. No obstante, ha matizado que la negativa a inocularse, por decisión de las familias, ha sido «muy escasa» en la Comunidad.