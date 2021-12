José Tuells: «Con población sin vacunar en el mundo, la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes es una realidad»

Estamos inmersos de lleno en una sexta ola. ¿En qué se diferencia de las anteriores?

La cobertura de vacunación es mucho mayor que en las anteriores. Esa inmunización casi masiva ha alcanzado a los más vulnerables, mayores, enfermos crónicos, inmunocomprometidos y sanitarios, por ejemplo. También se ha ampliado la población a vacunar hasta los menores de 12 años. Las vacunas han demostrado, una vez más, que disminuyen drásticamente la gravedad de los casos y la mortalidad.

¿Cómo se pueden frenar ahora mismo los contagios?

Con sentido común. En primer lugar, manteniendo las medidas de prevención ya conocidas, uso de la mascarilla en espacios cerrados, lavado de manos frecuente y mantener la distancia de seguridad. Algo fundamental para evitar el aumento de contagios. En segundo lugar, mejorar las tasas de vacunación. Esto podría incluir a turistas de larga estancia, que no han recibido una correcta pauta o incluso ninguna. Por último, y no menos importante, continuar con la detección temprana de los casos mediante test, manteniendo en aislamiento los casos positivos para evitar que sigan contagiando y prevenir posibles complicaciones.

La variante ómicron se ha convertido en la protagonista en las últimas semanas. ¿Habrá más contagios?

Los organismos y agencias internacionales mantienen una vigilancia epidemiológica para detectar la aparición de variantes del SARS-CoV-2. Esto permitió detectar, por ejemplo la variante delta, y en las últimas semanas, la ómicron. Aún es pronto para saber cómo va a actuar esta nueva variante, pero como ha pasado con las anteriores, puede que el número de contagios vuelva a elevarse, incluso entre los vacunados, aunque con los datos disponibles, no parece que vaya a ser más grave o peligrosa.

¿Las vacunas son efectivas contra esta nueva variante?

Los estudios iniciales apuntan a una leve disminución en la protección de las vacunas de ARNm frente a ómicron, pero faltan datos más concluyentes. Los laboratorios están preparando nuevas vacunas adaptadas a esta variante. Aun así, tener inmunidad adquirida por la vacunación, produce anticuerpos neutralizantes contra ésta, aunque en menor medida que los observados con las anteriores, cómo la delta.

¿En qué situación cree que estaríamos sin el alto porcentaje de personas vacunadas?

Evidentemente mucho peor, mire usted lo que está pasando en los países de nuestro entorno. Han tenido que tomar decisiones drásticas relacionadas con la limitación de la movilidad, las restricciones de las reuniones o incluso, la vacunación obligatoria.

¿Necesitamos aumentar el número de vacunados?

Sí, debemos, sobre todo, persuadir a los indecisos o reticentes para que acudan a vacunarse.

¿Qué opina de la vacuna para los más pequeños?

Ha habido alguna controversia con este tema. Por un lado, los pediatras son defensores de esta medida, pues están en contacto directo con los niños y observan los efectos del covid en ellos. Además, son en este momento un grupo importante por el contagio que se produce dentro de los núcleos familiares. Por otro lado, hay quienes opinan que, dado que este grupo de edad suele pasar la enfermedad con pocos síntomas, y en muchos casos, no tan grave como los adultos, sugieren que estos recursos deberían de usarse para vacunar a países más necesitados, donde las tasas de vacunación son mucho menores. Sin embargo, como las autoridades han recomendado la vacunación en este grupo de edad, la aplicación de esta medida obtendrá una cobertura vacunal que superará el 90% de la población, lo que es muy positivo. Y poner las vacunas en los centros escolares con el consentimiento de los padres es una medida que no es novedosa puesto que en otras épocas de ha hecho así.

¿La tercera vacuna mejorará las cifras de contagios, sobre todo, en los más mayores?

En efecto, la tercera dosis actuará como medida de protección individual en estos colectivos y disminuirá los casos graves que les pudieran afectar.

¿Qué opina sobre la distribución de las vacunas? ¿La llegada de variantes se frenaría si a nivel mundial fuera igualitaria?

Hay una tremenda desigualdad a nivel mundial, mientras algunos países desarrollados, como el nuestro, ya están administrando una tercera dosis, la cobertura vacunal en África es dramática por la escasez de vacunados. Aunque hay una iniciativa internacional conocida como COVAX para llevar vacunas a países con pobres recursos, no está cumpliendo sus expectativas. Otra iniciativa que promovía la liberalización temporal de las patentes ha fracasado rotundamente. Lo que está ocurriendo se denomina «nacionalismo de las vacunas», primero me aseguro de tener vacunas para mi país y luego veremos si contribuyo a la vacunación de otros países. No se acaba de comprender que una pandemia afecta a «todos» y se elimina vacunando a «todos». Mientras haya población sin vacunar la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes es una realidad.

¿Cree usted que habrá restricciones para Navidad? ¿Qué medidas podemos tomar para evitar los contagios?

En cuanto a las restricciones, es posible que veamos un mayor control e incluso alguna reducción en los aforos, con independencia de los certificados de vacunación, pero esto dependerá de cómo evolucione el número de casos en las próximas semanas. Esperamos que la población tome conciencia de que la vacuna protege contra la enfermedad grave, pero no del contagio.

¿Tendremos que aprender a convivir con este virus u otros similares? ¿Cómo se puede frenar una nueva ola cuando pase la actual?

En la historia de la humanidad ha habido otras crisis pandémicas que se han cobrado muchas vidas. La evolución natural es que lleguemos a un estado de equilibrio entre nosotros y el virus, que haya inmunidad para una importante parte de la población. Un ejemplo sería la gripe, que año tras año, se sigue cobrando un importante número de vidas, a pesar de existir vacunas contra esta enfermedad. Es posible que no podamos evitar la aparición de nuevas ondas epidémicas pero irán amainando y tendremos que aprender a convivir con ella.

¿Qué investigaciones está desarrollando ahora?

Durante los últimos meses hemos estado validando y comprobando un nuevo test rápido que permite detectar los anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2. Estos anticuerpos se producen tras haber padecido la enfermedad o haber sido vacunado. La utilidad puede ser colectiva para orientar las estrategias de vacunación, cuando son necesarias o no más dosis; y desde el punto de vista individual para comprobar de forma sencilla si tienes protección al virus. En estos estudios están participando la UA, el Hospital General de Alicante, el de Elche y el de Orihuela. En este último hemos testado a los sanitarios del departamento de la Vega Baja antes de la tercera dosis y los volveremos a testar después de Navidad para verificar si su inmunidad se ha consolidado. Por otra parte, estamos preparando una exhaustiva biografía sobre Francisco Xavier Balmis.