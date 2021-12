Puig no descarta nuevas restricciones si sube la hospitalización por covid

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró ayer que la Generalitat «no está evaluando por el momento nuevas restricciones», pero que «si sube la hospitalización deberemos tomar medidas». Preguntado por si el Consell podría establecer nuevas restricciones ante las celebraciones navideñas, durante una visita que realizó a la localidad de Gandia, el dirigente autonómico insistió en que «en estos momentos pedimos responsabilidad» y que, si bien «no estamos evaluando nuevas restricciones», a la vez «hemos de ser prudentes».

El jefe del Consell dice que esta Navidad todavía tendrá que ser «diferente», guardando las precauciones

En este sentido, Puig reiteró que «si sube la hospitalización deberemos tomar medidas, pero no queremos añadir más restricciones». El presidente de la Generalitat añadió que «con el pasaporte covid se está incentivando la vacunación y hay que seguir así. Desgraciadamente, la situación no es buena. Nos gustaría una Navidad diferente, si se hacen las cosas bien se puede mantener el contacto. No queremos volver al cierre absoluto, eso no está en nuestra perspectiva».

El jefe del Consell incidió en que «debemos vivir una Navidad aún diferente, que compatibilice la alegría necesaria y el afecto necesario en estos momentos de recuperación emocional con mucha prudencia y toda la capacidad que tengamos cada uno de nosotros de actuar con esa responsabilidad». Y recalcó que «estamos como estamos y continuamos estando mal». En esa línea, aludió a la necesidad de seguir manteniendo el uso de mascarilla, el lavado de manos y la ventilación de espacios aunque la población esté vacunada, que es «la gran ventaja que tenemos en esta nueva ola», con un 93% de la ciudadanía con la pauta completa.

Asimismo, hizo referencia al proceso de vacunación infantil que empezará la semana que viene, con 150.000 dosis para niños de 11, 10 y 9 años. La campaña proseguirá después hasta completar la inmunización de la población mayor de cinco años, para lo que se recibirán un total de 330.000 vacunas. También recordó que se continúa con los puntos móviles de vacunación para seguir inmunizando a las personas que aún no se han administrado toda la pauta y para quienes necesitan de una tercera dosis refuerzo.