Unidas Podemos y Compromís destacan la pérdida de más de 2.000 árboles en Alicante

"El bipartito ha puesto trabas a la hora de hacernos llegar la documentación necesaria para el seguimiento de esta comisión. No hemos recibido ningún informe o documento firmado por el Jefe de Servicio. Además, no se ha personado la empresa adjudicataria anterior para la comparecencia", señala el grupo municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Alicante en sus conclusiones de la comisión de investigación de la anterior contrata de zonas verdes.

Éstas son las conclusiones íntegras de la formación de izquierdas:

1- Falta de arbolado: se ha perdido un cuantioso número de árboles en la ciudad de Alicante, cifra que se sitúa en los más de 2.000. Aún así, la garantía le fue devuelta. Es absolutamente necesario que las especies de árboles que se planten en nuestra ciudad estén adaptadas a nuestro clima, al suelo, al ambiente hostil que supone el entorno urbano.

2.- Trabajosa terceros/pago: se han venido realizando trabajos a terceros cuyos costos ha asumido el propio Ayuntamiento. No hay facturas, y se ha reconocido la inexistencia de mecanismos para realizar estos mismos giros. Aparecen podas de ficus en chalé privado cuyas ramas invaden la vía pública y no se localiza a la propietaria, el traslado de corteza de pino a diferentes entidades festeras, o trabajos de la contrata fuera de sus competencias, como los relativos a pagos realizados a Geamur en diciembre de 2012 relativos a reparación, mantenimiento y conservación de alumbrado.

-Respecto a los pagos hechos a Geamur, también llama la atención la existencia de certificaciones con el mismo concepto, mismo importe y correspondientes al mismo periodo, pero numeración distinta, es decir, facturas distintas que reflejaría un doble pago por un único servicio. Ante este hecho, y tras pedir explicaciones en el seno de la comisión, no se nos ha remitido documentación que pueda justificar esta duplicidad hasta ahora.

3.- Recursos humanos/medios

-Trabajadoras y trabajadores subrogados.

-No se suplen las bajas de larga duración, ni las vacaciones, lo que redunda en un exceso de carga de trabajo al no poder completar todas las tareas encomendadas por la empresa y que repercute en un abandono de ciertas zonas ajardinadas de Alicante. La solución que da Geamur para intentar contrarrestar este déficit de personal, es cubrirlo con personas contratadas para realizar prácticas, dejando de lado su formación, que es para lo que estarían.

-Sigue existiendo una brigada de jardines municipales que están adscritos al parque de El Palmeral. La percepción de este grupo municipal y de las propias trabajadoras y trabajadores municipales es que se quiere acabar con la brigada municipal, que se está dejando extinguir al no reponer el personal municipal que se ha ido jubilando, descartando totalmente la posibilidad de remunicipalización del servicio. Desde Unides Podem ponemos en valor a esta brigada, y solicitamos que se vaya ampliando, y que se vuelva a tener en cuenta otra vez la posibilidad de remunicipalizar el servicio.

4.-Gestión del servicio. Se ha evidenciado una vez más la falta de personal en el Ayuntamiento de Alicante, y lo que supone a la hora de fiscalizar una contrata. Durante el desarrollo de la contrata con Geamur se reconoce que hacía falta, de media, tres inspectoras o inspectores más de los que se contaban. Podemos concluir, después de todo lo visto, que la externalización del servicio, así como ocurre con otros dentro de este Ayuntamiento, es un fracaso. Ya no es sólo la percepción que pueda tener la ciudadanía, sobre todo de los barrios periféricos, de descuido de nuestras zonas verdes, sino el testimonio de trabajadoras y trabajadores sobre cómo se está gestionando el servicio, además del estudio sobre gestión directa del servicio a través de remunicipalización del mismo que se llevó a cabo durante el mandato anterior y que mejoraría el propio servicio y las condiciones de trabajadoras y trabajadores. Un cambio de paradigma supondría una situación mucho más ventajosa en cuanto a control directo y a la mejora de la gestión con una inversión mayor por los ahorros que se producirían en el IVA y el beneficio empresarial y que se conseguiría una mayor eficacia y eficiencia, tal como venimos señalando desde el comienzo del mandato, y como señalaron también antiguos responsables políticos de Zonas Verdes en otras ocasiones.

Compromís

También el grupo municipal de Compromís presenta sus conclusiones "con la certeza de su poca operatividad e incidencia real en la gestión del anterior contrato, dado que durante el transcurso de la comisión se aprobó la devolución de la fianza pendiente depositada por Geamur 2012. Por tanto, sean cuales sean las conclusiones que finalmente se aprueben, no tendrán una eficiencia y efectividad real". Este grupo considera en todo caso que la comisión "ha servido para certificar cómo la derecha, el PP, precariza siempre los servicios públicos cuando gobierna y no se preocupa de tener el personal municipal suficiente para efectuar de forma correcta su control y fiscalización, lo que impacta directamente en el servicio público que se presta a la ciudadanía alicantina".

Éstas son sus conclusiones íntegras:

1-. La Comisión de Zonas Verdes ha puesto de manifiesto, de nuevo, la dureza de las consecuencias del Plan de Ajuste que impuso el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de Alicante. Un rescate del Estado debido a la quiebra económica del Ayuntamiento, y provocado por la pésima gestión del PP que tuvo como consecuencias considerables recortes sociales y en los servicios públicos en los peores momentos de la anterior crisis cuando la ciudadanía más necesitaba la protección de las instituciones públicas.

Entre estas consecuencias estaba la obligada rebaja del importe económico de los grandes contratos municipales, y la contrata de las zonas verdes no se salvó de los recortes. Esto ha supuesto, tal y como se ha comprobado en otros contratos como la de la limpieza, la incapacidad de prestar un buen servicio público y mantener las zonas verdes en buen estado de conservación.

Desde Compromís entendemos que la gran cantidad de servicios extraordinarios pagados en el antiguo contrato tienen su origen en las limitaciones económicas y de personal producto del Plan de Ajuste del PP y hemos vuelto a denunciar la escasez de inspectores por a controlar el servicio, que en estos momentos parece estar en vías de solución, o al menos de mejora.

Todo ello nos hace reafirmar que buena parte de los problemas de la contrata vienen derivados del Plan de Ajuste provocado por la ruinosa gestión de anteriores gobiernos del PP.

2-. La reducción del número de trabajadores y trabajadoras, la falta de modernización de la maquinaria y la poca atención a las denuncias de los operarios de la contrata han sido claves para que el servicio se haya resentido gravemente y no se hayan atendido a todas las zonas verdes de Alicante. Hemos visto el estado de parques como el Palmeral, Lo Morant, zonas del centro tradicional y las quejas que han llegado desde muchos barrios con deficiencias en el mantenimiento de parques y zonas verdes, sin que se haya producido una reacción política para mejorar el servicio. De hecho, como se ha reconocido desde la propia concejalía, la creación de nuevas zonas verdes en la ciudad ha condicionado la desatención de otras zonas de la ciudad, lo que nos informa de la falta de reacción y planificación por parte de los gestores políticos del contrato. Esta precariedad del servicio se agravó durante el largo período en que el servicio se prestó por la propia Geamur sin contrato, con una posición incómoda por parte de la empresa a la que no se le atendieran sus reclamaciones y denuncias de los trabajadores y trabajadoras que nunca fueron atendidas. De hecho, no se ha acabado de esclarecer las denuncias de los trabajadores y nunca el PP ha tenido intención de acallarlas y tomar alguna decisión al respecto, ni siquiera cuando se hablaba de la prestación de servicios fuera de las obligaciones contractuales o la existencia de facturas sobre trabajos que no tenían demasiada relación con los objetivos contractuales del servicio.

3-. Otro elemento que ha dedicado parte del tiempo de la comisión es la polémica sobre los miles de árboles desaparecidos en la ciudad. El número de árboles que se han perdido en la ciudad alcanzan casi los 2.000, lo que representa un grave problema dada la importancia de mantener una buena masa arbórea en la ciudad para generar confort climático y absorber CO2, en una ciudad que está en el epicentro de la emergencia climática. A pesar del esfuerzo personal del alcalde, al que vimos en una foto plantando un árbol, no se ha avanzado significativamente en la reposición de los 1.803 árboles pendientes. Esperamos que el compromiso expresado a la comisión de plantar cerca de 1.300 árboles en invierno sea una realidad para paliar esta carencia de masa arbórea en la ciudad de Alicante.

4-. La carencia de planificación del servicio se ha extendido al actual contrato que ya ha sufrido importantes modificaciones económicas, debido a la falta de previsión del número de zonas verdes a intervenir en la ciudad sobre un pliego de condiciones elaborado en el año 2018 – Esto ha implicado la modificación del Lote 1, con la contratación de 23 nuevos trabajadores y trabajadoras y el aumento del precio de la contrata en 1.2 millones de euros.

5-. Seguimos reivindicando que este servicio se podría prestar desde la gestión directa, por lo que es necesario realizar un estudio riguroso sobre la preparación del cambio de modelo de gestión para los próximos años y tenerlo todo listo para cuando finalice la presente contrata. La remunicipalización de este servicio público entendemos que debe valorarse y situarse en la agenda política de los próximos años.

6-. Más allá de la recuperación de los 1.800 árboles pendientes, en la comisión propusimos abordar con los técnicos el alineamiento la política de zonas verdes con una estrategia frente al cambio climático e implementar proyectos, como están haciendo otras ciudades, como el de "Carrers Verds" o el "Anillo Verde", del que hace años que hablamos en la ciudad, para generar mayor confort climático en la ciudad y adaptarnos a la emergencia climática que ya está variando y endureciendo las condiciones climatológicas de la ciudad.

Este servicio debe ser un instrumento para aumentar nuestra resiliencia frente a nuestra fragilidad ante el cambio climático, y en este sentido es necesario actuar, y hacerlo de forma inmediata, para mitigar el aumento de temperatura de la ciudad en meses estivales y generar mayores espacios de sombra. Es una cuestión que afecta a nuestra calidad de vida, a la amabilidad del espacio urbano e incluso a nuestras fortalezas climáticas como destino turístico. La transformación verde de la ciudad ya no es un reto del futuro, es una urgencia del presente y esto es necesario integrarlo en la labor y los objetivos de nuestros grandes contratos municipales".