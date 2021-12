Donde yace el mejor amigo

«Hermana, te quise, te quiero y te querré. Gracias por tu amor y protección. Nos cuidáis desde el cielo» reza el epitafio de la tumba de la perrita Brigith; «Has sido un regalo del cielo en nuestra vida», en el de la gata Sarita; «Has dejado huella» es el del conejo de indias Ney; «Hay personas que son cactus y aún así mueres por abrazarlas», el del erizo Nala; «No fuiste solo una mascota, fuiste parte de la familia» reza en la lápida del dragón barbudo Roko, fallecido este 2021 con 6 años. Son solo algunos de los mensajes de recuerdo de sus dueños a los animales enterrados en el cementerio «Mi fiel amigo», el primero de mascotas de la provincia y cuarto de España, que abrió hace dos años en Torrellano aunque uno ha estado cerrado por la pandemia -abría solo para enterrar-, una etapa en la que la adopción de perros creció un 30% en la provincia y la compra un 12% por el beneficio psicológico de tener un animal de compañía durante las restricciones.

El recinto tiene ocupados unos 300 espacios, aunque su capacidad alcanza el millar en lo que respecta a fosas en suelo y a las primeras fases de nichos ya construidos, pero la parcela donde se ubica, de 11.000 metros cuadrados, cuenta con espacio para seguir ampliando a nuevos enterramientos. Las tumbas ubicadas por el recinto están construidas con ladrillo enfoscado y cubiertas con grava o granito; y el dibujo de las imágenes de las mascotas en las lápidas se hace en base a las fotos que aportan los dueños que han perdido a sus animales de compañía.

Las instalaciones abren al público de 9 a 13 horas de martes a sábados, aunque estos últimos son los días de visita por excelencia, de personas que proceden de toda la provincia, españoles y extranjeros, sobre todo rusos que se desplazan desde Xàbia o Torrevieja para acompañar a sus mascotas fallecidas, dejarles flores, regalos y adornos junto a los epitafios en cirílico. «Hay una chica rusa que trae velas y cintas para colocar en el árbol bajo el que descansa su perrita Chiqui. Ella trajo también el romero y la lavanda -ya convertidos en arbustos- y los plantó alrededor», explica Héctor Jorge, cuidador, a quien también le llama la atención una pareja del mismo país del Este, dueños de Elizabeth, fallecida en 2018, que «vienen y se sientan junto a su lápida durante horas». De más lejos llegan los madrileños o manchegos cuyas mascotas murieron cuando estaban de vacaciones en la provincia: los enterraron en el camposanto de animales y los visitan cada verano.

En este cementerio han encontrado el descanso eterno perros y gatos, conejos de indias, erizos, pájaros, hámsters, loros y hasta reptiles. Enterrar la mascota junto a un árbol cuesta 90 euros, y no tiene coste de mantenimiento pues son los propietarios de los animales los que adecentan y adornan el espacio. Hay otras fosas individuales de mayor tamaño repartidas por la parcela a 200 o 250 euros para animales de mayor tamaño, con una tasa de mantenimiento anual de unos 50 €. Es la misma que para los nichos, donde inhumar la mascota puede costar en torno a los 200 euros. Permite dar sepultura allí a un segundo animal.

También ofrece un servicio de cremación. Ahora los perros, gatos o cerdolíes se envían a incinerar a Dolores dado que están a la espera de obtener la autorización del Ayuntamiento de Elche para poner en funcionamiento en el mismo recinto una máquina industrial que les ha costado 45.000 euros. Se realizan por encargo unos 200 servicios de incineración al año, el más grande hasta ahora un cerdo vietnamita de 150 kilos. La incineración tiene «precios ajustaditos», en un arco comprendido entre los 70 euros los animales de hasta 10 kilos; y 150 euros los de más de 30 kilos. Los dueños, en su mayoría, se llevan las cenizas a casa en cajas de madera regalo del propio cementerio, que también tiene a la venta urnas de sal, arena y hasta hechas con posos de café a más de 300 euros obra de artesanos locales. De momento en el recinto no hay columbarios, aunque no se descarta para un futuro.

Prohibición

Pedro Punzano, propietario del camposanto de animales, decidió emprender esta aventura cuando quiso enterrar en su propio campo a su perro fallecido pero el veterinario le informó de que la ley lo prohibía y se exponía a una sanción de hasta 3.000 euros. Tuvo que ir a Madrid a inhumar su mascota al cementerio «El último parque», y cuando cumpla el plazo para desenterrar lo quiere trasladar a Alicante. «Tenemos reservas de personas que quieren que, cuando fallezcan, sus cenizas se entierren con sus mascotas. Está cambiando mucho la mentalidad», afirma. No obstante, para poder abrir el recinto tuvieron que realizar trámites administrativos durante 3 años. Al margen del horario de visitas, «Mi fiel amigo» realiza entierros todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche.

El primer cementerio de animales de la provincia es privado pero próximamente habrá uno público en Elda después de que el Consell haya aprobado la solicitud del Ayuntamiento. Tendrá una inversión municipal superior a los 100.000 euros y las obras están previstas para 2022.

La normativa actual no permite a los dueños enterrar a sus animales de compañía por razones de Salud Pública y deben ser incineradas en lugares autorizados. Lo habitual es que las clínicas veterinarias ofrezcan a los propietarios la posibilidad de entregarles las cenizas para conservarlas, arrojarlas en el campo o bien enterrarlas. Pero muchas personas prefieren disponer de lugares a los que acudir para recordar a sus mascotas.

Publicó su primer libro en 2019 en Amazon «para ver si podía ayudar a alguien», y es el más vendido en el capítulo de animales de la plataforma online en España, EE UU y América Latina. Además se ha traducido al italiano y al inglés. Su obra le da para vivir y se ha convertido en acompañante en duelo. Tiene una perra, Maya, de 2 años, y un loro, Lolita, de 16 años.

Laura Vidal - Autora de dos libros sobre el duelo por los animales

«No está socialmente aceptado sufrir por la pérdida de un animal»

¿Cómo se hace el duelo por un animal de compañía?

Igual que cualquier otro. Un duelo es una pérdida. La dureza y la intensidad dependerá de lo importante que sea para nosotros lo que hemos perdido. Para una persona que vive sola con su animal, o que lo tiene como un miembro más de la familia, que duerme con él, que se preocupa mucho por él, comparten actividades los fines de semana, que lo cuida si está malito, que está siempre al lado de la persona cuando ella enferma, que pasan por circunstancias de la vida juntos, es lógico que su animal sea un pilar. Cuando se va, lo demás se tambalea.

¿Qué sentimientos afloran?

Están muy marcados por el sentimiento de culpa. Los animales son seres dependientes de nosotros, no pueden decir si les duele algo. Ante su fallecimiento ya sea por accidente, que hay muchos, o enfermedad, los dueños se suelen martirizar porque no saben si han hecho lo correcto. Como son nuestra responsabilidad, tendemos a culparnos de todo lo que les pasa. En el caso de tener que practicarles una eutanasia, pasas mucho tiempo preguntándote si ha sido acertado o no. Es muy duro porque estás llevando a la muerte a alguien que quieres muchísimo pero, cuando no hay nada más que hacer, es una prueba de amor en mayúsculas, es tomar la peor decisión para que el animal no sufra. También hay personas que deciden no eutanasiarlos, se llevan al animal a casa y tiene una muerte muy agónica. Sienten culpa porque podrían haberle evitado el sufrimiento.

¿Es distinto a otros duelos?

A diferencia de otros duelos, este se cataloga como desautorizado, como el aborto. No está socialmente aceptado que la persona lo pase mal y esto es contraproducente. Lo principal es poder darte el tiempo que necesitas, llorar lo que necesites, expresar lo que sientes porque las cosas que callamos se quedan dentro. En nuestra legislación no nos corresponde ni un día libre para llevarlo a eutanasiarlo, te tienes que despedir de él e irte a trabajar; y hay personas que te entienden y otras que no. Te puedes encontrar con gente que se ría de ti. Las personas suelen esconderlo, y el duelo se dificulta. Lo ideal es tener a una persona con la que se pueda hablar, desahogar y vivir este proceso que puede durar de seis meses a dos años. Es necesario darse el tiempo y el permiso para estar triste, e intentar buscar ayuda si sientes que no puedes hacerlo solo, que no es nada para avergonzarse ni te hace más débil.

¿En qué consiste ser acompañante en duelo?

A raíz del libro, empecé a recibir mensajes de personas que me pedían más ayuda. Me formé como acompañante del duelo y doula del alma animal, ofreciendo mis acompañamientos, que son online, desde sesiones sueltas a varias semanas. Trabajo el duelo, la emociones, los bloqueos...Necesitan hablar y sentirse escuchadas por alguien que no las juzga, que ha pasado por lo mismo que ellas, y que ha podido superarlo e integrarlo en su vida.

Medio millón de mascotas registradas en la provincia

En la provincia de Alicante hay casi medio millón de mascotas dadas de alta (467.216) a fecha 1 de diciembre de 2021, según el Registro Informático de Identificación Animal (RIVIA) , frente a las 438.783 de 2020. En lo que va de año las altas han sido de 38.500 frente a las 34.601 del ejercicio anterior. En cuanto al cambio de propietario de Protectoras a particulares, hasta el 1 de diciembre es de 995 mascotas frente a 1.187 en todo el ejercicio de 2020.

El presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante, Gonzalo Moreno, destaca la influencia positiva de los animales en la salud y bienestar de los seres humanos, en los aspectos psicológico, fisiológico, terapéutico y psicosocial. También recalca su función coma facilitadores en la terapia de numerosas enfermedades; el que la compañía de animales se ha reconocido como un factor protector contra enfermedades cardiovasculares al reducir el estrés de sus propietarios pues «son un soporte psicológico, aplacan la sensación de soledad y permiten la interacción social». Asimismo, incide en la tendencia demográfica actual con cada vez menos niños y más mascotas, «se cree que el aumento de animales en las casas puede obedecer a la necesidad de cuidar y tener compañía».

J.H.