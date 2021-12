La luz navideña va por barrios

Alicante ha sido una de las ciudades que antes ha plantado el alumbrado navideño en sus calles este año, pero las luces no han llegado a todos los barrios por igual. Mientras que el centro y barrios como Carolinas o Altozano tienen sus calles adornadas con luces festivas, otros distritos como Virgen del Remedio, Florida o Ciudad de Asís están prácticamente a oscuras.

Vanessa Cárdenas, presidenta de la Asociación de Comerciantes Unidos de Alicante-La Florida, ha apuntado que «el alumbrado navideño es una inversión muy necesaria para la dinamización y apoyo al comercio». Cárdenas ha admitido que este año se ha respondido a alguna «petición histórica» de la asociación, como iluminar la calle Vicente Chávarri, pero ha remarcado que continúan sin atenderse otras como la avenida de Orihuela o la calle Betis Florida.

El Ayuntamiento de Alicante fue uno de los primeros en realizar el alumbrado navideño en sus calles, a mediados de noviembre, con el objetivo de «incentivar las compras y atraer nuevos visitantes como reclamo turístico», según un comunicado del ente municipal, pero este reclamo turístico y comercial se ha enfocado en el centro de la ciudad.

En lugares como la plaza Ruperto Chapí, la Montañeta o en la Explanada frente al edificio Carbonell se pueden encontrar elementos decorativos que se iluminan con bombillas led, mientras que en algunos barrios apenas hay una calle iluminada.

Es el caso de Virgen del Remedio, donde solo la calle Abogado Pérez Mirete cuenta con adornos iluminados que cruzan la vía.

Barrios como Carolinas, San Blas o Altozano sí cuentan con encendido, pero este no ocupa todas las calles comerciales. Mientras que vías como la calle Sevilla o la avenida Conde Lumiares están bien iluminadas, otras como la avenida de Jijona apenas tienen decorado de luces.

Cárdenas ha afirmado que de cara al próximo año «volveremos a pedir que no quede ninguna zona a oscuras». Cárdenas también ha afirmado que «si en el contrato actual no se llega a todo, pediremos que se complemente con alguna modificación presupuestaria puntual para no dejar a oscuras a una parte de Alicante», ya que esos barrios que han quedado a oscuras «también pagan impuestos y levantan sus persianas con el mismo esfuerzo que el resto».

Fuentes municipales aseguran respecto a estas quejas por la falta de alumbrado que Alicante «es una de las ciudades más iluminadas en Navidad», pero los vecinos lamentan que estas luces no están repartidas por igual.