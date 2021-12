Los padres piden vacunar al final de la jornada escolar para evitar efectos secundarios en las aulas

Una vacunación al final de la jornada escolar o fuera del horario lectivo para que los niños, en caso de tener efectos secundarios, los pasen en casa con sus familias y no en clase con los profesores. Es lo que reclaman las AMPA, que se muestran preocupadas por la inoculación de los menores de 5 a 11 años en los centros educativos, y advierten de que los docentes pueden encontrarse en la clase muchos niños a los que les haya sentado mal la vacuna horas después, por lo que creen más conveniente que tras la administración de la dosis y el tiempo de espera establecido, los menores se marchen a sus casas para evitar que los efectos secundarios aparezcan en el aula.

Las explicaciones que tanto la Conselleria de Sanidad como la de Educación ofrecieron el pasado viernes a las asociaciones de madres y padres de alumnos no les convencieron. En una reunión mantenida por el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler y la de Sanidad, Isaura Navarro, con la Asociació de Directors del País Valencià (ADIP-PV) y representantes de las principales agrupaciones de asociaciones (Concapa, Covapa y la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya), los cargos del Consell expusieron el plan de vacunación, que empezará por los centros y aulas de educación especial este miércoles.

Sin embargo, desde Covapa, su presidenta, Sonia Terrero señaló al terminó de la reunión que se trató de «un encuentro meramente informativo, en el que no se tuvo en cuenta en absoluto la opinión de las familias porque las decisiones ya estaban tomadas». Para Terrero, la hoja de ruta de la Generalitat «es indignante y vulnera todos los derechos de las familias». Además, considera que «se está descargando en los centros educativos demasiada responsabilidad en un tema de vital importancia que, además, no es de su competencia», por lo que defiende que «ni los colegios ni los docentes pueden hacerse cargo de la gestión de un procedimiento sanitario».

La presidenta de Covapa también pone el foco en los conflictos que puedan surgir en las escuelas entre quienes reciban la vacuna y quienes no cuenten con autorización paterna para ello: «se va a señalar con el dedo al niño que no se haya vacunado. Llevamos años luchando contra la discriminación y el acoso escolar y ahora la conselleria está generando el clima más favorecedor posible para ello».

«Docentes, pero no sanitarios»

Para el secretario técnico de Concapa en Alicante, Rafael Araujo, los problemas pueden surgir sobre todo después de la vacunación. Considera que «no sabemos cómo puede afectar la vacuna a cada niño, no solo en cuanto a efectos secundarios sino también a su estado emocional o al miedo que le pueda causar a cada niño» y advierte de que «los docentes, especialmente en infantil, podrían tener que enfrentarse a aulas con decenas de niños que presenten dolores o malestar a consecuencia de la vacuna».

Aunque Araujo comprende que vacunar en los centros escolares «es más sencillo logísticamente para la administración» defiende que «no se puede dejar fuera a las familias de algo que les afecta de una manera tan directa» y, además de que se permita acceder a los padres durante el momento de la vacunación -algo a lo que Sanidad ya abre la puerta- el secretario técnico de Concapa mantiene que «debería llevarse a cabo fuera del horario lectivo, para que las familias puedan estar con los niños en los momentos posteriores a la vacuna y esa presión no se descargue sobre el personal docente que carece de formación sanitaria». Para Araujo, «los docentes ni pueden ni deben asumir el papel de los sanitarios».

Por su parte, el presidente de la Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, asegura que siempre defenderán «aquello que los profesionales científicos y sanitarios recomienden, porque son quienes tienen todos los datos» pero lamenta la lentitud de las consellerias para informar. Pacheco considera que las familias «deben conocer de antemano el plan de vacunación» y, por ello, la Gonzalo Anaya ha convocado una reunión urgente con todas sus AMPA federadas para este mismo lunes -a la que ya han confirmado su asistencia los secretarios autonómicos de Educación y Sanidad- en la que Pacheco espera «que se puedan dar las explicaciones oportunas directamente a las familias».

«Urge una buena planificación en los colegios»

Profesionales sanitarios valoran positivamente la medida pero exigen una organización adecuada

La enfermería escolar que existe en algunos centros, tan demandada por las AMPA para la totalidad de las escuelas, jugará un papel fundamental en la futura vacunación infantil, especialmente en la atención que los niños y niñas puedan requerir después de recibir la dosis.

Para Andrea González, enfermera escolar, «la vacunación en los colegios puede llegar a ser más eficaz en cuanto al número de dosis que en los centros de salud» ya que favorece logísticamente a las familias.

En cuanto a la posible discriminación que, desde algunos sectores, se ha advertido que podrían sufrir aquellos que no sean vacunados, González cree que «es importante que se lleve a cabo una buena labor de sensibilización previa tanto en los centros como en las casas» pero que, generalmente, «no deberían producirse episodios de discriminación, ya que no recibir la vacuna no va a impedir a los niños seguir realizando las mismas actividades que sus compañeros»

Por lo que respecta a la atención post vacuna de los estudiantes, González reclama «una organización específica y un plan de vacunación especialmente diseñado para estas edades» que pueda dar apoyo al personal docente y garantizar tanto el bienestar de los niños como el correcto funcionamiento lectivo de los centros.

Además, González insiste en que «se ha demostrado que la vacuna es segura» y que, por ello, «los beneficios superan a los posibles inconvenientes».