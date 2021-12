Los colegios habilitan gimnasios y comedores para vacunar a todos los niños de 9 a 11 años hasta el día 22

Comedores escolares y gimnasios son los espacios por los que mayoritariamente optan los colegios a la hora de vacunar a los niños de 9 a 11 años, que finalmente podrán contar con la presencia de uno de sus padres mientras les ponen la vacuna, tal y como ha acabado cediendo la Conselleria de Sanidad tras las presiones de pediatras, padres y profesores. Las autoridades sanitarias estaban abiertas a permitir la vacuna con la presencia de padres más adelante, para los más pequeños de 5 a 8 años, pero desde este miércoles podrá entrar uno de los familiares porque se considera que favorecerá el proceso desde el punto de vista «emocional». Los primeros en ser inmunizados con el correspondiente permiso de sus padres a partir de este próximo miércoles día 15 son los escolarizados en aulas y centros de Educación Especial entre 5 a 11 años. Apenas suman 160 en toda la provincia porque el grueso de los 900 alumnos con necesidades educativas especiales tienen más de 12 años y fue vacunado con su correspondiente grupo de edad. Sanidad prevé que el día de la Lotería Nacional, 22 de diciembre, estén vacunados todos los que cursan de cuarto a sexto de Primaria, entre los alrededor de 66.000 niños de la provincia de estas edades, la mitad aproximadamente del total ente 5 y 11 años.

Para ellos han llegado ya las primeras 155.000 dosis pediátricas, según informa Sanidad. Mamparas y biombos servirán para separar, en el amplio espacio de los comedores o los gimnasios escolares, las dos salas que exigen a los centros educativos desde Sanidad y Educación, una para poner la vacuna y otra para el correspondiente reposo de 15 a 30 minutos por si hubiera alguna reacción. Los propios colegios se tienen que encargar de desinfectar las instalaciones que se utilicen para la vacuna antes de reanudar su uso, de ahí que los directores consultados confiesen cierto agobio hasta conocer la cantidad de niños a vacunar al menos el primer día, en centros que integran alumnos de Educación Especial, porque el servicio de comedor deberá estar listo de nuevo para el resto de alumnado a partir de las 11:30 en que arranca la cocina.

No obstante las primeras estimaciones apuntan a que serán alrededor de entre 8 y 15 los niños a vacunar por centro este miércoles en que arranca la inmunización para educación especial y eso permitiría reanudar los comedores sin interrupción. El protocolo remitido este lunes a los centros escolares, junto a la carta que ya han empezado a enviar a los padres para su firma, contempla expresamente que «cada centro educativo habilitará un espacio como punto de vacunación, con entrada y salida diferentes siempre que sea posible». Añade que «el personal del centro ayudará a identificar a al alumnado con su autorización debidamente cumplimentada y firmada» y que «deberán contar con otro espacio próximo para la espera o posvacunación y la atención del personal sanitario ante cualquier evento adverso».

El documento oficial, firmado por los secretarios autonómicos de Sanidad y de Educación, Isaura Navarro y Miguel Soler, especifica además en negrita, para resaltar el texto, que «no podrá vacunarse a nadie que no disponga de la autorización firmada», además de que los maestros tutores permanecerán con cada grupo hasta que se vacune el aula, y que serán los sanitarios quienes verifiquen posibles contraindicaciones antes de inocular el suero. Tanto representantes sindicales del profesorado, como un colectivo de directores al margen de la Asociación de directores de Infantil y Primaria, coincidían este lunes en criticar severamente la «precipitación» por vacunar a los niños con apenas tres días para organizarse en los centros, después del tiempo que lleva hablándose de esta posibilidad.

«Vacuno a mi hijo con epilepsia pese a las incertidumbres»

Centros concertados de Educación Especial, que cuentan con una sala de Enfermería como el caso del Infanta Elena en Sant Joan d’Alacant, destinarán este espacio a vacunar a los 8 alumnos escolarizados entre 9 y 11 años. El resto supera esa edad. Entre las familias que han decidido firmar la autorización, Víctor Marcos admite que no deja de haber incertidumbre con estos niños «pero se la vamos a poner, no somos negacionistas pero hay incertidumbre. Tiene epilepsia pero al ser vacuna pediátrica no es la cantidad de un adulto. Hay que ponérsela, aunque acabemos pasando el covid todos, que sea lo más leve posible» dice.