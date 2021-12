Compromís pide a Barcala que pague a los funcionarios municipales la "extra" prometida por el coronavirus

El grupo municipal de Compromís ha exigido al bipartito de Alicante que pague la "extra" prometida a los funcionarios municipales que estuvieron en primera línea durante la crisis del covid. El concejal Rafael Mas ha vuelto a criticar la "falta de responsabilidad del alcalde Luís Barcala por incumplir una nueva promesa a los funcionaros" del Ayuntamiento de Alicante. En esta ocasión, Mas hace referencia a las "promesas a los funcionarios municipales" por parte del bipartito hace año y medio. Para Mas, al gobierno municipal "ya no le basta con empobrecer los servicios públicos, sino que miente a los propios funcionarios de la administración local". "El señor Barcala prometió en verano de 2020 una paga extraordinaria, una paga covid a las funcionarias y funcionarios que estuvieron en primera línea, garantizando los servicios públicos ante la ciudadanía durante los meses más duros de la pandemia, y no se sabe nada. Llevaremos al pleno de la próxima semana este tema, preguntaremos por qué no se contempla esta paga y por qué vuelve a mentir a nuestros funcionarios como hizo en precampaña electoral en 2019", señalan en un comunicado.

Compromís recuerda que ya en el último pleno se preguntó, "sin respuesta satisfactoria", por las promesas de mayo de 2019, a dos semanas de las elecciones municipales, donde el equipo de gobierno municipal ofreció a los representantes sindicales municipales la firma de un acuerdo donde el alcalde, Luis Barcala, se comprometía a dar respuesta a algunas de las principales demandas de los empleados municipales, como son la puesta en marcha de la carrera profesional en 2019 para todo el personal, el incremento del factor de festividad, la creación de un complemento para el personal perteneciente al grupo OAP que ocupa plazas del grupo C o la creación de un complemento para el personal que sigue ocupando plaza de oficial de Policía Local C1 haciendo funciones de B. "En casi tres años desde la firma del compromiso y no se ha cumplido ninguno de los acuerdos firmados, salvo el de la Policía Local por sentencia judicial", añaden. En el pleno municipal de enero de 2020, el concejal de Recursos Humanos, tras ser instado por Compromís, "volvía a incidir en la falta de disponibilidad presupuestaria, al no estar aprobado el presupuesto municipal para ese año, aunque aseveraba que la carrera profesional quedará implantada este año en el Ayuntamiento de Alicante, intervención que fue enviada vía mail a todos los correos corporativos del Ayuntamiento", según el comunicado de Compromís.