El Gobierno reabre el trasvase tras tres meses de obras e inicia el envío de 57 hm3 de agua del Tajo

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha comenzado a enviar a la provincia de Alicante y Murcia los 57 hm3 pendientes de trasvasar desde finales del pasado verano, una vez reparadas las fugas en el embalse de la Bujeda que obligaron a cerrar el trasvase Tajo-Segura en septiembre. Una gran noticia para el sector agrícola del Campo de Elche y la Vega Baja, donde los agricultores esperaban el agua ya con urgencia, ya que en el mes de enero arranca la campaña de plantaciones de muchos tipos de hortalizas, y también hay que empezar a «mover» los árboles frutales, actualmente en una especie de hibernación, que en la provincia, gracias al sol y la luz, acaba en febrero. La Confederación mantiene un caudal de 24 m3/ segundo, con lo que cada día llegarán 2 hm3.

Los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenan 660 hm3, por lo que, según las nuevas normas de explotación en vigor desde el pasado septiembre, el Gobierno tendrá que trasvasar de forma automática 27 hm3 este mes, pero aún no se ha reunido la comisión de explotación. No son los 38 hm3 de antes de los recortes pero representan la mayor cantidad aprobada en los últimos cuatro meses y coincide, además, con la reapertura del acueducto. A diferencia de lo que ha sucedido en lo que va de otoño, la cantidad tiene que ser la máxima. Los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenaban 650 hm3 el pasado día 1, cuando se toma la muestra, 45 hm3 por encima de la línea que permite el trasvase máximo y 250 hectómetros cúbicos más de la línea roja por la que no habría envío. Quedan por trasvasar por tanto 57 hm3.

La reanudación del Tajo-Segura no evita, sin embargo, el calendario de movilizaciones que los agricultores preparan para la segunda quincena de enero por el recorte que sufrirá el trasvase con el aumento del caudal ecológico y la modificación de las reglas de explotación. Según los agricultores, amenaza un volumen de negocio de mil millones de euros, que es la aportación de la agricultura del trasvase al PIB de la provincia, según un estudio del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura. El PIB alicantino alcanza los 35.000 millones de euros, de los que un 4% (1.400 millones) corresponden a la agricultura. Si le restaran mil millones, el aporte se reduciría un 2,8% sobre ese 4%.

Sesenta mil hectáreas de regadío distribuidas entre las comarcas de la Vega Baja, Baix Vinalopó y l’Alacantí, cuyos productos, hortalizas y cítricos, tienen una gran aceptación en Europa, y han contribuido, por ejemplo, este año, a evitar desabastecimientos durante las semanas más duras del confinamiento. Una hectárea cultivada mantiene un empleo agrícola.

Recordar, en este sentido, que el informe de la consultora PriceWaterhouse asegura, por otro lado, que por primera vez este año el sector agrícola dependiente del agua del Tajo va a superar los 3.000 millones de euros de volumen de negocio en Alicante, Murcia y Almería, del que el 33%, aproximadamente, se genera en la provincia gracias al aumento de la demanda en toda Europa por el covid.

El agua del Tajo mantiene 106.566 puestos de trabajo, un 5,8% de la población activa de Alicante y Murcia.