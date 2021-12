Un niño vacunado por minuto en la provincia de Alicante

Martina no quería sentirse diferente, prefería hacer piña con sus compañeros de sexto curso en el colegio Eusebio Sempere de Alicante, y en cuanto vio a su abuela en la puerta del aula de Música, acondicionada para la primera vacunación entre los escolares de Primaria, de 9 a 11 años, le soltó, rotunda: «Abuela, no entres».

A Soledad Bataller no le quedó otra que irse. «Dice que no ha entrado ningún padre ni familiar de sus compañeros, y que ella es igual que los demás. Es una niña muy autónoma, aunque me hacía ilusión estar con ella».

En la puerta de salida del colegio esperaban apenas cuatro de los diecisiete padres que habían entrado para acompañar a sus hijos de cuarto y quinto curso. Querían que se cumplieran los quince minutos tras la vacuna y comprobar que todo iba bien. El colegio vacunó a 67 niños, el 72% del total, y la propia directora de Atención Primaria del departamento del Hospital General de Alicante, Inés Montiel, auguraba mayor afluencia dentro de dos meses, con la segunda dosis, «porque hay padres de viaje, o separados que necesitan las dos firma de autorización, y se ha hecho todo con mucha celeridad».

En la provincia se vacunó en la primera jornada escolar a 3.457 niños de 57 centros públicos y concertados, entre los 10.000 en toda la Comunidad, y aunque fueron pocos, algunos, como Pablo, acabaron llorando «porque estaba muy nervioso», apuntaba su madre, Teresa Tenza, «se le ha pasado, pero son solo 9 años y tenía miedo».

Entre todos los del colegio Eusebio Sempere uno se mareó ligeramente «por la impresión», concretó la doctora, y a otra alumna que se resistía le animó su propio compañero de aula: «Venga que no te enterarás, verás que no pasa nada», le dijo. Incluso hubo una alumna que soltó a las enfermeras que le habían «troleado», porque pensaba que le iban a vacunar pero no había notado nada. «Son pequeños héroes, importa mucho que se vacunen para cortar la transmisión del virus», apunta la doctora Montiel, que asegura que el ritmo de vacunación con ellos es el mismo que hubo en los vacunódromos con los adultos, uno por minuto, y que se han redistribuido tareas en los centros de salud para que el resto de la población no quede desasistida por el traslado puntual de sanitarios a los colegios. El equipo que fue al colegio Eusebio Sempere se trasladó después al colegio La Paz y al de Villafranqueza y, en total, el departamento vacunó en diecisiete colegios. Los próximos días, hasta el 22 de diciembre, se vacunará a 16.000 niños en centros de Primaria de Alicante y localidades próximas como San Vicente, Sant Joan o Agost.

Elche

En Elche, este primer día de la campaña de vacunación infantil se aplicaron dosis a 860 niños de una decena de colegios. Encarni Agulló, coordinadora de Enfermería, explica desde el centro de salud Altabix que en solo dos colegios se inocularon 180 dosis, con la previsión de alcanzar las 250 diarias los próximos días. Colegios como La Devesa habilitaron el pabellón para vacunar y desde el Hospital del Vinalopó apuntan que se administraron 679 dosis esta primera jornada en ocho centros, la mayoría de Elche, Aspe y Crevillent.

Por otra parte, el TSJ ha desestimado en sendos autos las medidas cautelarísimas solicitadas en dos recursos contra el proceso de vacunación de niños de 5 a 11 años en la Comunidad Valenciana. La sala de lo contencioso administrativo del TSJ, sección cuarta, ha acordado trasladar las actuaciones a la Generalitat Valenciana para que presente alegaciones. Los jueces no consideran urgente paralizar la vacunación en los colegios en aras de la privacidad de datos, como piden los recurrentes.