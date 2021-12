El Patronato de Turismo en 2022: sin gerente ni inversiones y con críticas de la oposición

El Patronato de Turismo, que dirige la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), aprobó este miércoles su presupuesto para 2022. Eso sí, lo hizo entre duras críticas de la oposición en bloque, incluyendo a Vox, principalmente por la falta de inversiones (cero euros, según las cuentas) y la amortización de la plaza del gerente, que llevaba vacante más de tres años. El documento económico salió adelante con los votos a favor de los socios del gobierno municipal (PP y Cs), el Patronato provincial de Turismo de la Costa Blanca (que depende de la Diputación) y representantes de asociaciones del sector. En el «no» se situaron Unidas Podemos, Compromís y Vox, con la abstención «crítica» de los socialistas.

Para la formación ultra se trata del primer «no» a un presupuesto de un organismo autónomo en esta fase previa a la aprobación de las cuentas del Ayuntamiento. «No estamos de acuerdo con la amortización de la plaza de gerente. Es necesario caminar en la línea de la profesionalización del Patronato de Turismo para mejorar la competitividad. Debemos mirar más el modelo de Málaga, que cuenta con un profesional como director general, y demuestra la eficiencia de ese modelo», señaló el portavoz de Vox, Mario Ortolá. Desde Unidas Podemos lamentaron que sea un «presupuesto sin ningún tipo de inversión y sin ambición, pues lo fía todo a posibles modificaciones de crédito posteriores que tampoco tienen un horizonte», según el portavoz, Xavier López. En Compromís, por su parte, apuntaron que el «no» supone «una enmienda a la totalidad a la gestión turística del bipartito, que no tiene planificación, sin plan estratégico, sin plan director del Castillo de Santa Bárbara y con el fracaso de la búsqueda de un gerente». Tal y como recalcó el portavoz de la coalición valencianista, Natxo Bellido, «el Patronato no contempla ni un euro en inversiones para el 2022, no tienen previsto ayudas ni prorrogar el bono gastronómico para ayudar a los sectores que van a seguir teniendo una situación complicada, por lo que la única propuesta en materia turística es privatizar parte del patrimonio».

La portavoz adjunta de los socialistas, Trini Amorós, explicó que su grupo se abstuvo «porque el sector turístico necesita toda la ayuda de las instituciones para afrontar la situación económica y sanitaria que atraviesa». Sin embargo, insistió en que no se puede «pasar por alto que el presupuesto no recoge la partidas para la plaza del gerente, la redacción del Plan Estratégico de Turismo para Alicante o un Plan de mantenimiento de zonas turísticas».

Según la memoria, las cuentas amortizan la plaza del gerente de Turismo y no incluyen nuevas inversiones. El Presupuesto roza los cinco millones, casi un 12% que en este 2021, principalmente por la redacción del plan directo del castillo y la externalización de su gestión. La empresa adjudicataria, tras el visto bueno de la Junta Rectora, se hará cargo del servicio a principios de enero del próximo 2022, según el bipartito.