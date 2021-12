Sanidad notifica 1.105 contagios y cinco fallecidos por covid-19 en la provincia

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha notificado este miércoles 1.105 nuevos contagios de covid-19 confirmados en la provincia de Alicante a través de un test de antígenos o una prueba PCR en las últimas 24 horas. Así, la actualización de los datos ofrecidos por el departamento que dirige la consellera Ana Barceló eleva a 203.633 la cifra total de pacientes que ya se han contagiado desde que comenzó la pandemia y señala que la de hoy es la cifra más alta que se registra en una sola jornada desde el pasado mes de agosto, sin contar los 2.258 casos notificados el lunes, pero que incluían también todos los positivos diagnosticados durante el fin de semana.

La velocidad a la que está creciendo esta sexta ola se refleja también en el incremento de hospitalizaciones que se han producido desde la última actualización. En concreto, en los hospitales de la provincia ha ahora mismo ingresadas 229 personas infectadas por el nuevo coronavirus, tres más que en la jornada anterior, de las cuales 46 están en la Unidad de Cuidados Intensivos, también tres más de las registradas un día antes.

Igualmente, Sanidad ha confirmado cinco nuevos fallecimientos en la provincia por covid-19 desde la actualización del martes y 15 en el conjunto de la Comunidad. Los fallecidos son cuatro mujeres de 68, 79, 87 y 94 años y once hombres de edades comprendidas entre los 50 y los 96 años, de los que no se ha informado si padecían o no patologías previas. Con todo, la pandemia ya se ha cobrado, ni más ni menos, que 3.077 vidas en la provincia desde marzo de 2020.

Por lo que se refiere al conjunto de la Comunidad Valenciana, en la última jornada se han diagnosticado un total de 2.984 positivos: 484 en Castellón y 1.395 en Valencia, además de los 1.105 antes mencionados en la provincia. Con esta actualización, la cifra total de contagiados se sitúa ya en 559.945 personas a lo largo de la crisis sanitaria.

Por otra parte, se han registrado 1.627 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 538.992 personas. Por provincias, las altas se distribuyen así: 196.004 en Alicante, 58.787 en Castellón y 284.145 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 56.

Además, en las últimas 24 horas se han notificado cinco brotes de 10 o más casos, dos de ellos en la provincia de Alicante y los dos con origen en el ámbito educativo. Los brotes se localizan en:

· València: 15 casos. Origen social

· Rojales: 12 casos. Ámbito educativo

· Catarroja: 12 casos. Origen social

· Benissa: 10 casos. Ámbito educativo

· València: 19 casos. Ámbito educativo