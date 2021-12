Cuando el aspirante da más ventaja al «líder»

La unidad de la oposición municipal no ha sido habitual durante este mandato en Alicante. Que Vox y Unidas Podemos, ubicados en los extremos del tablero político, coincidan en una votación se trata de algo siempre excepcional. Pues ambos grupos, y no sólo ellos, se posicionaron en contra de la amortización de la plaza de gerente del Patronato municipal de Turismo, que llevaba más de cuatro años vacante desde la salida voluntaria de Agustín Grau.

La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), haciendo suya una propuesta de los técnicos, decidió renunciar al gerente, es decir, a un experto de reconocido prestigio en el sector para dirigir el patronato, a cambio de crear otra plaza funcionarial (un A1).

Desde el patronato argumentan que ha sido imposible encontrar a un candidato válido para ocupar el puesto de director-gerente. Y tienen razón, en parte. Con los requisitos que recogían las bases durante los tres intentos (que incluyeron sensibles cambios para abrir más el perfil), ningún aspirante logró pasar ni siquiera el primer corte. Ni se llegó a la entrevista ni a valorar el plan estratégico de obligada presentación.

Sin embargo, resulta cuando menos curioso que uno de esos candidatos, que se presentó al tercer y último intento de cubrir la vacante, no fuera válido para impulsar la política turística de la ciudad de Alicante pero sí fuera el elegido para el puesto de director general de Turismo y Promoción de Málaga, la ciudad que intenta imitar el bipartito de PP y Ciudadanos, tanto en turismo como en atracción de empresas tecnológicas. Todo un espejo para Barcala.

El experto responsable turístico de la capital malagueña desde hace justo un año, Jonathan Gómez Punzón, fue uno de los once aspirantes que se presentó en tiempo y forma al concurso que se impulsó en febrero de 2020 en Alicante, que se paralizó por la pandemia en marzo y que se reactivó en octubre de ese mismo año. No obstante, fue excluido en la lista provisional que se hizo pública en noviembre de 2020 y que se ratificó en marzo de 2021, tras cuatro largos meses de espera. El experto en turismo no cumplía con el requisito 12.1.g, que se refería a que «todos los aspirantes como mínimo deberán tener nivel superior de inglés, escrito y conversación». El graduado en Turismo, posgrado universitario en consultoría y marketing de destinos, con másteres y cursos de especialista en gestión hotelera, dirección en eventos y congresos, gestión y dirección de marketing y e-commerce y dos décadas de experiencia tanto nacional como internacional, además de trayectoria turística en ciudades como Ibiza y Granada, no debió presentar un documento acreditativo que satisficiera al patronato.

Tampoco se le realizó ninguna entrevista para comprobar ese nivel de idiomas. Ni a él ni a ningún otro, y eso que en las bases se recogía que «a los tres candidatos mejor valorados por el órgano de selección, se les realizará una prueba oral de inglés y una entrevista personal en la que además deberá exponer su Plan Estratégico». Al excluirse a los aspirantes, se dio carpetazo al proceso selectivo. ¿Faltó voluntad? Eso parece.

Gómez Punzón fue designado director general de Turismo y Promoción de la ciudad de Málaga en noviembre de 2020, días después de haber sido excluido en la lista provisional en la convocatoria de Alicante. Ni recurrió. ¿Para qué? Si en Málaga ya le habían confiado por entonces un cargo de características similares, y además con más sueldo (77.000 euros anuales, frente a 59.600 euros).

Y así, mientras en la ciudad andaluza, referente para gobernantes como Barcala, siguen avanzando a un ritmo -por ahora- inalcanzable para Alicante, la vicealcaldesa ha decidido «funcionarizar» más si cabe el patronato, rechazando la figura del «experto». A este paso, el ente cada vez se parece más a una concejalía al uso. En la cúpula técnica del patronato han conseguido lo que tantos años llevan persiguiendo: eliminar el puesto de gerente. Más poder, por tanto, para los técnicos, que durante este mandato mueven más que nunca los hilos de la política turística en la ciudad de Alicante. Tanto, por ejemplo, que inician expedientes, como el del cobro de la tasa del castillo [así figura en un informe aprobado por la Junta de Gobierno], sin el conocimiento de la vicealcaldesa y concejala de Turismo.