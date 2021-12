Barcala negocia a contrarreloj con Intervención para que Acción Social no se quede en mínimos

Pese a la reciente aprobación del «contrato programa» entre el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Políticas Inclusivas, que supuestamente iba a dar estabilidad durante cuatro años a la plantilla social, el futuro de más de un centenar de interinos de la Concejalía de Acción Social está en el aire. Y con ello, la prestación de un servicio esencial para los sectores más necesitados.

A última hora. A contrarreloj. A dos semanas del 31 de diciembre, fecha en la que finaliza el contrato de la mayor parte de la plantilla social, el bipartito de Alicante negocia con la Intervención municipal la «continuidad» de los interinos. El gobierno liderado por Luis Barcala intenta que el alto funcionario dé el visto bueno a una nueva contratación a principios de 2022, para que el cambio de año no afecte a la prestación de un servicio vital para miles de personas vulnerables de la ciudad. En los últimos años, antes de la aprobación del contrato programa, que en la práctica es un compromiso firme de financiación por parte de la conselleria, la plantilla no volvía a recuperar a los trabajadores hasta finales del primer trimestre.

Si intervención no accede a la petición del bipartito, se da por hecho que las incorporaciones al servicio no llegarán hasta que se apruebe definitivamente el Presupuesto de Alicante de 2022, que todo apunta que no será hasta el mes de febrero.

Desde la oposición lamentan que el gobierno de Barcala no haya inyectado financiación en las actuales cuentas para poder prorrogar la vigencia de los contratos, como han hecho otros ayuntamientos de la Comunidad, como València. «El gobierno de Barcala destroza de nuevo los servicios sociales. Vuelven a despedir a casi toda la plantilla de Acción Social a 31 de diciembre, provocando el colapso en un servicio que es esencial para luchar contra la desigualdad», asegura el edil Rafael Mas (Compromís). Por su parte, la socialista Llanos Cano lamenta la «inadmisible falta de previsión, ya que la concejala de Acción Social hizo un compromiso público de tener este asunto arreglado».