Inmunólogos de todo el mundo presentan en Alicante los nuevos medicamentos para tratar el covid

La lucha contra el coronavirus sigue en varios frente y a las vacunas se sumarán en los próximos meses medicamentos específicos para combatir los efectos de este virus. Así los ha puesto de manifiesto este jueves Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología durante la presentación del I Simposio Internacional de Inmunología y Salud (A-Wish). Esta cita, organizada también por la Universidad de Alicante, reúne el jueves y el viernes en el ADDA de Alicante a los principales científicos a nivel mundial en el estudio del covid-19 y que expondrán algunas de las investigaciones que se están desarrollando en este terreno de los medicamentos y las vacunas.

López Hoyos ha enumerado algunos de los muchos proyectos que en estos momentos hay en marcha y que prometen dar un giro al tratamiento de esta enfermedad, ya que hasta el momento hay muy pocos fármacos eficaces para combatirla. “Hay muchos proyectos en marcha buscando antivirales que inhiban y bloqueen rutas o partes fundamentales en el ciclo vital del virus, de manera que éste no pueda replicarse y permanecer con nosotros, que es precisamente lo que busca el virus”, explica López Hoyos. Otra parte de estos nuevos tratamientos vendrán de la mano de los llamados anticuerpos monoclonales, “terapias pasivas, ya que en vez de vacunar un generar defensas, metemos anticuerpos que neutralizan el virus”. Una parte de estas terapias son los llamados anticuerpos neutralizantes y tienen dos usos fundamentales. Por un lado van dirigidos a personas que no responden a la vacuna, en torno a un 10%, y también tendrán un uso en las primeras fases de la enfermedad. Otros tratamientos que se están investigando son los anticuerpos monoclonales dirigidos a las personas que llevan una peor progresión de la enfermedad “y que desarrollan un cuadro inflamatorio sistémico y que en el 2% de los casos fallecen”.

En paralelo a los medicamentos, los científicos están trabajando también en una nueva generación de vacunas. La gran esperanza, como ha apuntado López Hoyos, son las vacunas esterilizantes, que impidan que la persona vacunada se infecte, como está ocurriendo con estas primeras vacunas desarrolladas. En este sentido destacan las vacunas que se aplicarán de manera intranasal. “Sabemos que el virus entra por la nariz y es ahí donde nos interesa potenciar la respuesta para evitar la infección”, señala López Hoyos. El presidente de la Sociedad Española de Inmunología recuerda que las vacunas actuales no son esterilizantes, “por eso insistimos en el uso de la mascarilla”.

Preguntado por el avance imparable de la sexta ola, este profesional destaca que la vacunación por si sola no va a frenar la aparición de nuevos contagios. “La vacuna ayuda, pero no lo es todo. Son las medidas no farmacológicas las que van a parar la sexta ola, como ha ocurrido otras veces”. López Hoyos recuerda en este sentido que las vacunas protegen de la enfermedad grave, pero una persona vacunada “puede infectarse y transmite el virus igual que un no vacunado”. Si el virus circula a altas dosis, añade, “las vacunas no nos van a proteger específicamente de la infección. Van a reducir el riesgo pero no lo evitan”.

Esta semana se ha detectado en la provincia de Alicante el primer caso de variante ómicron de la Comunidad Valenciana. José Miguel Sempere, presidente de la Sociedad Valenciana de Inmunología, lanza en este sentido un mensaje de tranquilidad, “porque los estudios apuntan a que es mucho más transmisible que la delta, pero es menos severa. A nivel pulmonar el daño es menor”. En este sentido, los pacientes suelen pasar la enfermedad de manera asintomática o con muy pocos síntomas. Sin embargo, advierte este profesional de que esta mayor levedad puede ser un arma de doble filo. “No debemos descuidarnos pensando que es más benigna, porque se transmite más rápido. Infecta a más gente en menor tiempo y esto puede acabar por bloquear el sistema sanitario y es lo que hay que evitar”. Sempere cree que el mes que viene o en febrero como muy tarde esta será la variante predominante. Dada esta mayor trasmisibilidad y ante el ritmo de contagios de esta sexta ola, Sempere es partidario de que se reduzcan los aforos en aquellos espacios cerrados, con mala ventilación y que concentran a un número elevado de personas, como cines o teatros. En todo caso, este profesional recuerda que en estos espacios es esencial llevar mascarillas adecuadas, como la FPP2.

Respecto a si las vacunas actuales protegen frente a la variante ómicron, Sempere señala que de momento no hay datos suficientes para saberlo, “pero si en un momento dado se ve que no son eficaces, éstas se pueden reformular en un periodo de tiempo razonable”.

Durante la presentación del simposio que arranca este jueves, la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha destacado que con esta cita “la ciudad de Alicante se convierte por dos días en la capital mundial de la investigación en covid y evidencia su compromiso con la ciencia y la transferencia de comocimientos”.