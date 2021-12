El miedo al contagio y la proximidad de la Navidad ralentizan la venta del Imserso

Las reservas del Imserso arrancan a medio gas. Ni receptivo, ni emisor. Las agencias de viajes de la provincia abrieron este jueves el plazo de inscripción para que los jubilados alicantinos inscritos en el programa soliciten plaza en el destino nacional donde quieran disfrutar de unas vacaciones subvencionadas a partir del próximo mes febrero. Las primeras horas, siguiendo el comportamiento del resto de los pensionistas españoles, que desde el martes pueden reservar sus plazas en la Costa Blanca, no han sido de gran actividad, pues la fecha, según apuntaron fuentes del sector, no ha podido ser la peor. El aumento descontrolado de los contagios de la variante ómicron del covid y la coincidencia de la apertura de solicitudes con la semana en la que todo el mundo en España está pensando en los gastos de Navidad afecta a la demanda y se espera que el ritmo inicial de las ventas sea flojo, tanta para los viajes de los alicantinos, como los de los jubilados que eligen Benidorm, Guardamar, Torrevieja para pasar unos días de descanso en invierno.

Una coyuntura negativa que contrasta con lo que había sucedido hasta el estallido de la pandemia, cuando las 150.000 plazas del Imserso adjudicadas a la provincia de Alicante, el 80% en Benidorm, se vendían en 48 horas. «El retraso nos penaliza, pues se produce en plena sexta ola, pero esperamos que para finales de enero o principios de febrero, una vez pase el impacto de la Navidad, la situación se estabilice y las ventas se normalicen», subrayó este jueves Nuria Montes, secretaria general de Hosbec.

Muchos de los hoteles que trabajan con el Imserso han cerrado, incluso renunciando a la campaña de Navidad, pero ya han firmado contratos con el turoperador Mundiplan y abrirán a mediados de enero a no ser que todo salte por los aires y volvamos a los tiempos duros del covid. La demora y el caos que ha provocado la gestión del programa ha agudizado la crisis hotelera, ya que el Imserso representaba 7.000 clientes diarios en los hoteles entre octubre y abril.

En cuanto a los precios que se encuentran los jubilados en las agencias de viajes que venden el programa del Imserso, vuelven a ser muy atractivos... para el cliente. Ocho días en un hotel de la costa peninsular se venden entre 213 y 269 euros para estancias de ocho o diez días respectivamente y con pensión completa. En Baleares, entre 249 y 308 euros y en Canarias, entre 330 y 406 euros. Cinco en turismo de naturaleza, seis en circuito cultural 273 euros, y cuatro días (media pensión) en capitales de provincia, 115 euros, sin incluir en este último programa el transporte.

La patronal hotelera Hosbec llegó a un acuerdo con el mayorista Mundiplan para subir en dos euros los precios que regirán este año el programa del Imserso, que serán, finalmente, de 24,5 euros por persona/día en los hoteles de 4 estrellas y de 24 euros en los establecimientos de tres estrellas, que finalmente entrarán en la Comunidad Valenciana. Los hoteleros y el turoperador se han comprometido a intentar acortar de alguna manera los plazos y que los primeros turistas jubilados puedan llegar a mediados de febrero, algo que va a depender, precisamente, del ritmo de las ventas. El retraso en la tramitación y adjudicación del programa por el Imserso provoca que la fecha de arranque de las ventas no sea la idónea. El retraso, no obstante, ya pasa factura, ya que de los 65 hoteles que participaban en el programa -80% en Benidorm- la patronal calcula que este año se sumarán unos 40 pues muchos han cerrado ya sus puertas y resulta complicado que la vuelvan a abrir. Fuentes de la patronal, recordaron que «la subida de precios palia en cierto modo la adjudicación a la baja pero seguimos pensando que, como mínimo, el precio de este año debiera haber sido de 25 euros tal como estipuló el propio Imserso en el programa. Ahora, lo que esperamos y seguimos reclamando al Gobierno es que en la prórroga para la temporada 2022-2023 haga el esfuerzo que no ha hecho este año y aumente un 20% el presupuesto».