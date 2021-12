El «verso suelto» de Sanguino obliga a la dirección local a fiscalizar al grupo municipal del PSOE

El PSOE propondrá al pleno municipal que la autora de libros como «Las edades de Lulú», «Malena es un nombre de tango», «Los aires difíciles» y «El corazón helado» dé nombre a una calle en la ciudad de Alicante. La iniciativa puede parecer una más de las muchas que se votan cada final de mes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alicante. Y lo sería, más allá de la importancia de Almudena Grandes en el universo literario y del fondo político, nada inocente, de la petición, si no fuera por la batalla interna que ha generado en el PSOE alicantino. Una más, cierto, pero no una cualquiera en las relaciones entre el partido y un grupo municipal dividido.

Y todo porque el portavoz, Francesc Sanguino, el mirlo blanco de Ximo Puig para las municipales de 2019 al que llevan tiempo buscando otro acomodo (sin éxito), ejerce cada día más de «verso suelto», intentando manejar el grupo municipal bajo su estricto criterio personal, sin atender a otras voces, tampoco a las del sector mayoritario, el más próximo a la dirección local que encabeza el también concejal Miguel Millana y que controla Ángel Franco.

Tanto es así, que la Ejecutiva local del PSOE, reunida este jueves, dio un golpe sobre la mesa, acordando por unanimidad llevar al pleno (al de enero, por una cuestión de tiempos) la propuesta de una calle para la escritora recientemente fallecida, pasando así por encima de Sanguino, que se había opuesto a registrar la iniciativa, a petición de la portavoz adjunto, Trini Amorós (componente de ese sector oficialista del grupo municipal), para la sesión de este mes, que se celebrará el día 22.

El portavoz, que recibió hace unos días la iniciativa desde ese grupo mayoritario (del que se descuelgan Manuel Martínez y Manuel Marín, ahora «alejandrinos», antes «abalistas» y antes del antes «sanchistas», y Lara López, hija de José Antonio López Berruti, ahora enfrentado a Ángel Franco, aunque de aquí a elecciones todo puede cambiar), alegó cuestiones procedimentales para negarse a registrarla para la última sesión plenaria de este año, la prevista para la próxima semana. Explicó, a quien le pidió explicaciones, que los nombres de espacios públicos deben abordarse en las Juntas de Distrito. Entre sus críticos, el argumento sonó a excusa, porque no es la primera vez que en el pleno de Alicante se proponen denominaciones para calles o incluso barrios.

En esa línea, esas explicaciones no sirvieron para la dirección del partido, donde cada día que pasa hacen menos esfuerzos por ocultar el hartazgo ante un Sanguino que descoloca a diario tanto a los «suyos» como al resto de la izquierda, que admite sentirse incapaz de abordar con él asuntos de calado municipal.

Esa postura individualista, de espaldas al partido que le colocó de alcaldable como independiente, se evidencia en el día a día del grupo municipal socialista, donde las reuniones de los nueve concejales para tratar, por ejemplo, los asuntos que registrar para debatir en pleno son un lejano recuerdo en aquellos con mejor memoria. Esta forma de proceder del portavoz generó este jueves más que incredulidad entre miembros de la dirección local. Muchas fueron las voces que pidieron repetir lo que se estaba comentando en una ejecutiva a la que no fue el portavoz. A la primera no querían creerse que es Sanguino quien decide qué lleva el PSOE a los plenos del Ayuntamiento (y qué no, como intentó con la propuesta de una calle para Almudena Grandes). Y no sólo eso, sino que también cuestiona en voz alta, por el Ayuntamiento, la decisión de los socialistas de tender la mano al bipartito de PP y Cs para llegar a un acuerdo de Presupuestos de 2022, una decisión de «partido». Una postura que no es nueva. Hace justo un año, se le forzó a firmar el pacto presupuestario que defendía la dirección nacional del PSPV.

Las condiciones de Podemos para apoyar el Presupuesto del bipartito

El Consejo de Círculos de Podemos en Alicante, el órgano que ejerce de dirección local, ha dado vía libre al grupo municipal de Unidas Podemos para negociar el Presupuesto con el bipartito, aunque con condiciones. Los podemitas supeditan el respaldo a cambios en la ordenanza de mendicidad y prostitución, conocida oficialmente como Ordenanza de Convivencia Cívica. «Es un obstáculo para facilitar la aprobación de los Presupuestos. El texto genera una ciudad más insegura. Es fundamental poner en marcha un proceso de escucha y deliberación con los colectivos y entidades», añaden. A su vez, desde el grupo municipal presentaron este jueves al bipartito sus peticiones para el Presupuesto, que suman 22 millones de euros, incluyendo medidas para ampliar el acceso a la vivienda pública, el refuerzo de la atención social y la movilidad sostenible.