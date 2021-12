Sanidad desbloquea el helipuerto del General tras nueve años cerrado

La Conselleria de Sanidad ha dado el último paso para desbloquear la puesta en marcha del helipuerto del Hospital General de Alicante, una instalación que lleva nueve años construida y cerrada. Sanidad acaba de sacar a licitación, por un importe base de 241.837,26 euros, los últimos trabajos de acondicionamiento que faltaban para que la helisuperficie pudiera estar operativa.

Esta instalación es más que necesaria, ya que está destinada a que aterrice el helicóptero que traslada a enfermos en situación crítica. Debido a que la del Hospital General no está operativa, el helicóptero se ve obligado a aterrizar en la base de Consorcio de Bomberos, en San Vicente del Raspeig, y a trasladar a los enfermos por carretera al hospital, para lo que tienen que emplear 10 minutos. En verano la situación se complica, ya que la base del Consorcio no se puede utilizar porque está ocupada por los helicópteros de extinción de incendios, lo que obliga a los sanitarios a trasladarse al aeródromo de Mutxamel. Desde allí, por carretera, se tardan unos 20 minutos en llegar al Hospital General. Demasiado tiempo para pacientes cuya vida corre un riesgo inminente. De hecho, durante estos años se han dado situaciones límite que han obligado al helicóptero a usar descampados cercanos tanto al Hospital General como al de Sant Joan para poder trasladar rápidamente a pacientes cuyo estado de salud era tan precario que no admitía demora para llegar al hospital por carretera.

Sobre el parking

El helipuerto está situado sobre la cubierta del párking público del Hospital General de Alicante. Sus obras quedaron paradas en plena crisis de 2012. Previamente, se realizó la redacción del proyecto, que debía de contar con la aprobación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Esta entidad sugirió modificaciones «que se incluyeron en el proyecto por parte del Servicio de Infraestructuras de la conselleria, y se ha firmado el acta de replanteo previa a las obras, que certifica la viabilidad de las mismas», señalan desde Sanidad.

La obra que se acaba de licitar es, por tanto, de adecuación a la normativa vigente del proyecto, con un plazo de ejecución previsto de tres meses.

Tras la publicación de la licitación, se valorarán las propuestas y se realizará la adjudicación. Teniendo en cuenta los plazos administrativos de este trámite, Sanidad espera que la obra pueda arrancar en la primavera de 2022, por lo que, de cumplirse estas previsiones, «el helipuerto podría estar operativo en verano».

Los trabajos van a comprender la adaptación del pavimento, la instalación eléctrica, el sistema de extinción de incendios, así como las ayudas visuales de las que debe disponer un helipuerto apto según la normativa aplicable. Por ejemplo, el helipuerto debe estar equipado, al menos, con un indicador de la dirección del viento. En cuanto a las señales, la señal de identificación del helipuerto tendrá las características propias de un helipuerto situado en un hospital, que consiste en una H de color rojo, dentro de una cruz blanca ubicada en el centro del área de aproximación final y despegue.

Por lo que respecta a las ayudas luminosas, se colocará un faro de helipuerto, elemento que ofrece una guía visual de largo alcance para que el piloto pueda localizarlo.