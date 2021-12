Vecinos del PAU 5 urgen la conexión peatonal con la playa de San Juan

Vecinos del PAU 5 de Playa de San Juan, zona de expansión con más de 3.500 viviendas y 10.000 residentes, urgen la conexión peatonal directa con el paseo marítimo que llevan años reclamando, dado que se ven obligados a usar un camino privado para acceder al mar y coger el TRAM, cargados con maletas o los bártulos de la playa en temporada alta, no haber calles. Los residentes muestran su enfado con el Ayuntamiento al posponerse la solución, aunque la Concejalía de Urbanismo asegura que existe un proyecto para acondicionar la parcela por donde se cruza ahora. «Ya está acabado, falta aprobar el presupuesto para poder lanzarlo. En cuanto se apruebe se verá la forma de financiarlo. Nuestra idea es tenerlo antes de Semana Santa», dijeron ayer fuentes el equipo de gobierno.

Para que esto sea una realidad, afirman los afectados que tendrían que empezar las obras a principios de 2022. «El concejal de Urbanismo, Adrián Santos, no soluciona el problema de accesibilidad a la playa de los vecinos del PAU 5. Desde la asociación de vecinos estamos cansados de recibir anuncios y ninguna solución real para que se solucione este problema. Después de haber propuesto incluso un itinerario alternativo para una senda peatonal al alcalde en persona y a la mayoría de los grupos políticos, no vamos a permitir que se rían de más de 10.000 vecinos que viven supuestamente frente al mar pero que no pueden acceder a él», apunta José Caracena, presidente del colectivo Juntos Avanzamos, que está al frente de las reivindicaciones de los nuevos habitantes del entorno de la glorieta de la Democracia, de la avenida Maestro José Garberí Serrano y la calle de la Pasión, entre otras. Ahora tienen que dar una vuelta de casi un kilómetro y entrar en un camino con vallas rotas para acceder a la avenida de Niza por la falta de viales que conecten los edificios de la segunda y tercera línea del PAU 5 con la primera línea de playa. La asociación vecinal asegura que el responsable de Urbanismo «no se ha dignado a conocer de primera mano el problema de accesibilidad a la playa de nuestro barrio. Exigimos al concejal que resuelva de una vez por todas esta deficiencia, sobretodo de cara a la Semana Santa de 2022, para la que no estará listo el acceso salvo que se inicien los trabajos a primeros de año. Los vecinos tienen el derecho a tener una calle en condiciones y no lo que existe hoy en día, caminos de tierra sin luz ni aceras».

Esta zona de Playa de San Juan, con más de 3.500 viviendas, «es amplia y necesitaría tener no una, sino varias calles en condiciones. Para qué dan licencia de obra para pisos con vistas al mar si la gente no puede ir a la playa directamente, o tiene que salir con el carro pasando por la maleza y con los caminos por tierra», impracticables por el barro cuando llueve, insiste el representante vecinal. Otra muestra del empuje de este nuevo barrio de Alicante está en que el 25% de los negocios de restauración dados de alta en la ciudad se ubican en Playa de San Juan, y más en concreto en el PAU 5, donde la avenida Maestro José Garberí se ha convertido en la «milla de oro» por su gran oferta.

La asociación vecinal, por otro lado, insta al alcalde, Luis Barcala, «a cumplir su compromiso de finalizar el tramo 3 del paseo de Niza», y está en negociaciones con FGV para que el TRAM pase por el PAU 5. También demandan nuevas instalaciones educativas, así como un edificio multifuncional para atender las necesidades de las personas mayores, que acoja la sede vecinal y una delegación del Servicio de Atención e Información a la Ciudadanía al haberse convertido la Playa de San Juan en uno de los barrios con más residentes de Alicante. La falta de aparcamiento es otro de los problemas endémicos al incrementarse en verano la población a 300.000 personas.