El alto precio de la desalación del Gobierno amenaza el coste del agua de consumo humano en la provincia de Alicante

El aumento sin control del precio de la energía eléctrica en España -el jueves pasado el coste del megavatio/hora superó los 300 euros- amenaza con poner contra las cuerdas la economía de todos los municipios del arco mediterráneo español y, en concreto, a los de la provincia de Alicante cuyo abastecimiento se sustenta ya, en gran medida, en el agua desalada debido a los recortes en el trasvase Tajo-Segura. La desalación permite una garantía de suministro hídrico pero muy caro, como lo demuestra el que el coste de la producción de un metro cúbico de agua desalada se ha duplicado en los últimos doce meses, al pasar de los 0,60 euros/m al 1,2 euros/m actuales.

Coste a pie de planta al que hay que sumar el traslado de los caudales a los depósitos y su distribución posterior a los hogares. Según expertos consultados por el periódico, la situación empieza a ser muy preocupante y no solo para los abastecimientos, sino también para la industria, que también utiliza agua desalada, ya que el coste energético representa el 70% del total para producir un metro cúbico de agua desalada, por lo que nadie duda en el sector del agua que los precios subirán en 2022.

Hasta ahora, la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que abastece a 35 ayuntamientos de la provincia, entre ellos Alicante y Elche, la está cobrando a 0,69 euos/m -precio al que hay que añadir después el transporte y otros costes- pero se trata de una tarifa que sale de mezclar el agua desalada con la del trasvase del Tajo, la del propio río y los acuíferos. En los últimos años la contribución de las desaladoras Alicante I y II en Agua Amarga va en aumento, debido a la disminución del envío del agua del Tajo, por lo que los costes subirán.

Alicante, por ejemplo, tiene, por otro lado, asignados 5 hm de la planta de Mutxamel (Acuamed) para los que todavía no hay precio fijado porque de momento no llega el agua. Una cantidad al que habría que añadir un coste fija de casi un millón de euros al año por el agua. Pero el caso de Alicante no es el único. El aumento de la factura de la luz, imparable, va a tener un efecto dominó en el coste del agua en todos los municipios, tanto los que utilizan agua desalada como los que se abastecen de acuíferos y embalses. En la Marina Baixa, con Benidorm como epicentro del consumo, casi el 20% del presupuesto del Consorcio es gasto energético, al tener que elevar el agua de los embalses y el kilovatio hora ha subido de los seis/ocho céntimos de euros a los 30 céntimos actuales, lo que complica cada vez más el equilibro de los precios.

El campo, contra las cuerdas

Y para la agricultura tres cuartas partes de lo mismo, o peor. Acuamed, propone fijar un precio final de 0,80 euros/m para el agua desalada que tendrán que adquirir las comunidades de regantes de la provincia en la planta de Torrevieja para paliar la falta del caudal que debiera llegar del Tajo, por los recortes previstos del trasvase debido a las modificación de las reglas de explotación y el aumento de los caudales ecológicos. Agua del trasvase que se paga, además, a 0,17 euros/m3, y cuya alternativa, la desalada, se venía comprando desde 2018 con una tarifa «sequía» de 0,30 euros/m3. La subida figura en el borrador del convenio que se ha trasladado a las comunidades de regantes, que, de momento, la han rechazado.

La tarifa que se quiere institucionalizar en un convenido revisable para los próximos 50 años acaba con el precio de 0,60 euros/m3 , fijado desde el decreto de sequía de aprobado de 2018, y que ha regulado el suministro de agua desalada, aunque en los últimos años también ha habido ocasiones en los que el caudal desalado se ha llegado a pagar entre 0,60 euros/m3 y 0,80 euros/m3. En concreto, cuando se compró caudal a la Mancomunidad de Canales del Taibilla cuyas plantas de Alicante solo producen agua dulce pero para abastecimiento urbano.

Más producción en Murcia para el abastecimiento

La Mancomunidad de Canales del Taibilla reconvertirá las dos desaladoras de San Pedro del Pinatar (Murcia) en una sola planta para aumentar la producción de agua y garantizar así el abastecimiento de Murcia y Alicante, a fin de paliar, de esta forma, el descenso previsto en el envío de agua del Tajo por los recortes que está sufriendo el trasvase, con el cambio de las reglas de explotación, la disminución de la reserva en los y, de cara a mediados ya del próximo 2022, la drástica disminución de recursos que se producirá con la prevista elevación del caudal ecológico en Toledo y Aranjuez.