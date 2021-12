El metaverso de Escudero

Cuando un sector empieza a despuntar, como el de los metaversos, son muchos los advenedizos que intentan subirse al carro para sacar tajada. Sin embargo, solo es cuestión de tiempo que se demuestre su falta de conocimiento y capacidades. Buen ejemplo de ello es la enésima y por ahora última «reconversión» del que fuera edil de Ciudadanos en Alicante, Juan Francisco Escudero, quien antes y durante su paso por la política se autopromocionaba como el «community manager de las estrellas», para más tarde, ya sin cobrar del erario público, afiliarse a Vox, atribuirse el título de azote en Twitter de los «progres de cristal» y atreverse incluso a pedir dinero vía Bizum por ese pretendido trabajo. Tras ser vapuleado y ridiculizado por tan polémico episodio, ahora ha cambiado su nombre en la red social del pájaro azul para pasar a ser John Squire (traducción al inglés de su nombre) y venderse como gurú de «proyectos serios de Play To Earn, Blockchain y Crypto Gaming».

Aunque sigue viviendo con su familia en Alicante, el exadmirador de Sonia Castedo localiza su cuenta en Nueva York y presenta su perfil en inglés. Añade, incluso, una página web que ni siquiera está operativa.

Escudero, ahora Squire, sigue lanzando a diario mensajes contra el que él llama «gobierno socialcomunista», pero los combina con otros donde promociona criptomonedas y tokens de juegos Play To Earn (ganar dinero por jugar). Advierte de que los tuits son opiniones suyas y no consejos financieros. Menos mal. Porque el primero de los proyectos que ha venido publicitando en las últimas semanas, Cryptomines, del que decía «tener el honor de ser embajador en España», ha visto caer desde entonces la cotización de su token Eternal un 99%, para finalmente ser cancelado. Para él era «el proyecto más serio e importante de los Play To Earn» y «lo mejor que nos ha pasado en la vida».

El pasado 17 de noviembre publicaba que «el Eternal viaja hasta la luna. Qué proyecto tan serio y tan estable. Tomen nota».

Cinco días después afirmaba llevar «una hora respondiendo a ofertas de trabajo, preguntas, dudas, propuestas y estrategias a seguir en CryptoMinesApp, NintiaEstate, los NFTS y las Cryptomonedas». «Para que luego exista algún espabilado que diga que este mundo es de frikis. No tenéis ni puta idea», aseveraba.

El día 29 de ese mismo mes proclamaba que «gracias a Cryptomines muchas familias de todo el mundo pasarán unas magníficas navidades».

Poco después de que Escudero/Squire «apadrinase» y recomendase a sus miles de seguidores el proyecto, CryptoMines canceló la compra y la venta de su token Eternal y «pospuso» el desarrollo de su videojuego NFT. El token fue lanzado en septiembre a un precio de 1,2 dólares, cuando el mercado estaba eufórico y, ya con los metaversos en plena efervescencia, alcanzó los 800 dólares. Este mes de diciembre, sin embargo, cayó un 99% y el proyecto ha quedado desmantelado.

«La gente ha perdido dinero y merece respuestas», ha señalado al respecto Jazelle Garzeski, una analista de videojuegos. Una de las razones del hundimiento de Cryptomines, según los medios especializados, ha sido la incertidumbre frente a la gran cantidad de tokens que tenían los desarrolladores del juego. Recientemente pasó algo similar con el token Squid Game, inspirado en la serie de Netflix El Juego del Calamar, y acabó demostrándose que era una estafa millonaria.

El equipo responsable de Cryptomines ha anunciado otro nuevo token (CRUX) y el videojuego para 2022, pero los inversores de Eternal se han quedado sin su dinero.

Una vez vio desplomado por completo su proyecto bandera, Escudero se enfundó en Twitter su antiguo traje: «Te ayudaré a salir de una crisis online con todas las garantías. Contrata mis servicios de Community Manager».

Estos días publicita Cryptomines Reborn, además de otros metaversos, e incluso hace supuestos sorteos de dinero en Twitter. Hasta su próxima ocurrencia.