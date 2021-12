Las restricciones a los británicos y el avance del virus encienden las alarmas en el turismo

Hace poco más de un mes, Ayuntamiento de Benidorm, sector turístico y responsables sanitarios protagonizaban acalorados debates sobre lo injustamente que los datos sobre el covid-19 trataban al primer destino vacacional de la Comunidad Valenciana. Con una incidencia acumulada (IA) a 14 días en torno a los 270 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que el resto de la provincia no superaba de media los 50, los hoteleros ponían el grito en el cielo asegurando que la distorsión de las cifras -calculadas en base a la población oficial, algo más de 68.000 personas, y no a la real, alrededor de 180.000- estaba provocando un reguero de cancelaciones que amenazaban con perjudicar seriamente la viabilidad de muchas empresas de cara al invierno. La ciudad celebró en noviembre sus Fiestas Mayores Patronales y, justo un día después, la internacionalmente famosa Fancy Dress Party, un evento que atrae cada año a unos 40.000 británicos llegados expresamente desde Reino Unido o desde otros puntos de España para disfrazarse y beber a lo grande y que en esta ocasión, aunque menos multitudinaria por la pandemia, volvió a llenar hasta los topes las calles y locales de la «zona guiri». Las mismas calles y locales que ahora, un mes después, se han convertido de nuevo en las arterias de un barrio fantasma.

La irrupción de la variante ómicron; la rapidez con la que avanza el virus; las nuevas restricciones impuestas en España y otros países de la UE a los viajeros de Reino Unido, como las PCR obligatorias o la exigencia del pasaporte covid a los menores de entre 12 y 17 años, la gran mayoría de los cuales tan solo ha recibido hasta el momento una única dosis de la vacuna; y el miedo de la población a contagiarse a las puertas de la Navidad han vaciado por completo lo que hasta hace apenas un par de semanas había vuelto a ser un hervidero de turistas y amenaza con llevar de nuevo al cierre a decenas de hoteles y negocios de Benidorm, como ya ocurrió en los peores momentos de la pandemia.

«Estamos exactamente igual que al principio, pero con la diferencia de que ya han pasado casi dos años y la gente —los negocios que trabajan con turistas de Gran Bretaña ya no sabe qué va a hacer para sobrevivir», lamenta Karen Maling Cowles, la presidenta de la Asociación de Empresarios Británicos en Benidorm, a la que están acudiendo cada vez más compatriotas con residencia en la zona para interesarse por los trámites que han de hacer para regresar a su país. «Si esto sigue así, no va a haber empresa que lo resista», ahonda esta portavoz, que pone como ejemplo su propio caso: «Mi familia lleva 33 años en Benidorm y ahora mismo tenemos colchón para aguantar aquí como máximo un año más si no mejoran las cosas; de otro modo, no nos quedará otra que abandonarlo todo y marcharnos de vuelta. Una ruina», apostilla.

Igual que Cowles la patronal hotelera Hosbec también ha alertado esta semana de lo que se viene encima para uno de los motores económicos de la provincia: «Lo peor está todavía por llegar, porque las previsiones son devastadoras», asegura la agrupación empresarial, cuyo presidente, Toni Mayor va todavía más allá: «Somos los primeros en caer en el frente de esta batalla, pero se escapan pocos: la aviación, la hostelería y el efecto dominó ya se está produciendo. Toda la economía se va a ver afectada».

Con una IA de 681,33 casos por 100.000 habitantes en Benidorm y de 500,86 de media provincial, sin británicos y sin Imserso, los empresarios turísticos no auguran una reactivación de la demanda, al menos, hasta el próximo febrero. La ciudad turística tiene la mitad de su planta hotelera cerrada a cal y canto, con más de 60 hoteles fuera del mercado -más de 20.000 plazas hoteleras- y otros que trabajan solo parcialmente; la Costa Blanca opera con el 60% de las plazas. Y la previsión apunta a que, pasadas las Navidades, aún cerrarán varias decenas de establecimientos más, puesto que la ocupación media es inferior al 30% de las pocas plazas que hay ahora mismo en el mercado, con el consiguiente efecto arrastre sobre el comercio, la hostelería o el ocio.

Por ahora, los empresarios no se atreven a dar cifras de cómo se traducirá todo esto en pérdidas, aunque los efectos de la pandemia sobre el turismo han provocado ya un agujero económico de más de 12.000 millones en la provincia.

Contagios: El más que difícil equilibrio entre sanidad y economía

Si algo ha quedado demostrado a lo largo de estos casi dos años de pandemia es que el equilibrio entre sanidad y economía es casi imposible de conseguir. Al menos, por ahora. En todas las olas, con o sin vacunas, ha ocurrido igual: suben los contagios, se imponen restricciones, bajan los contagios, se suavizan las medias, suben los contagios,... Y así como una pescadilla que se muerde todo el rato la cola. La opinión en el sector turístico se divide entre las voces como la de Toni Mayor, que no se han cansado de repetir que no queda otra que aprender a convivir con el virus, o la de Karen Cowles: «Era inevitable que volviésemos a estar en una situación tan dura porque es incomprensible que de un día para otro dejasen venir a los británicos sin PCR con el nivel de contagios que tienen allí. Con más control, esto se podría haber evitado», opina.