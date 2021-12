La provincia afronta esta Navidad con más del doble de contagios que la de 2020

Muchos más contagios y muchas menos restricciones. Esta es la realidad de la pandemia en la provincia justo antes de afrontar estas Navidades de 2021 en comparación con las mismas fechas del año pasado. Según la última estadística de la Conselleria de Sanidad, ahora mismo las comarcas alicantinas, atascadas en lo más duro de la sexta ola del covid, contabilizan 9.169 casos activos. Son casi más del triple que los de mediados de diciembre del pasado año, justo antes de aquellas fiestas navideñas, cuando se registraban 3.845. Como consecuencia, la incidencia acumulada durante los últimos catorce días también es ahora mucho más alta: 500,8 casos por cien mil habitantes, lo que ubica al a provincia en riesgo extremo de contagio. El año pasado ese mismo dato era de tan solo 206,2 casos por cien mil habitantes. Sí es cierto que gracias al proceso de vacunación los índices de mortalidad actuales son claramente inferiores a los de 2020.

Paradójicamente, el año pasado había muchas más restricciones que en la actualidad. No en balde aquella Navidad de 2020 -parece que haya pasado toda una vida- se contemplaba con un intenso temor. Entonces, la Comunidad Valenciana se encontraba sometida a un severo cierre perimetral que solo se podía eludir por motivos laborales; el aforo en los establecimientos hosteleros estaba limitado tanto en el interior, con 6 comensales por mesa, las barras prohibidas y un 30% de capacidad, como en el exterior de los locales, con un 50% de aforo en terrazas; algunos sectores, como el del ocio nocturno, tenían la persiana bajada; había toque de queda que se endureció a las 23:00 horas a partir del 21 de diciembre; también existía un límite de seis personas procedentes de un máximo de dos núcleos familiares en las viviendas particulares; los parques infantiles estaban cerrados y ni siquiera se permitía comer o beber en la calle. Además, el aforo en los eventos deportivos y culturales estaba limitado o, en algunos casos, cerrado por completo.

Todo es ahora muy diferente, desde que a principios del mes de octubre se proclamara las llegada de la nueva normalidad. Eso provocó la paulatina cancelación de casi todas las limitaciones anteriores y un incremento de la vida social que explica en gran parte el aumento de casos. Y también ha provocado ahora nuevas restricciones justo antes de estas Navidades, aunque siguen siendo muy livianas si se las compara con la de 2020: actualmente, la principal es la obligatoriedad del pasaporte covid en locales de hostelería con más de 50 personas de aforo que sin embargo no ha servido de momento para frenar el intenso avance de la sexta ola; también, un límite de 10 comensales por mesa en interiores de bares y restaurantes y la restricción de vuelos desde algunos países. Medidas muy laxas en comparación a las del año pasado. La única limitación que se ha mantenido durante los últimos doce meses es la de portar mascarilla en el interior de establecimientos y espacios públicos.

Lógicamente la otra gran diferencia fundamental respecto a la misma semana del año pasado son las vacunas. En las fechas previas a las navidades de 2020 las dosis estaban muy lejos. Este año se ha conseguido vacunar a toda la población mayor de 12 años y el 90% del país tiene la pauta completa. Este proceso ha permitido no solo aminorar los niveles de mortandad sino recortar la gravedad de los contagios, lo que ha sido clave para que la presión hospitalaria no se disparara como sucedió en olas anteriores, aunque es verdad que esta se va incrementando poco a poco y que ya hay mucha saturación en la atención primaria. Pero a la vez la vacunación ha provocado un cierto relajamiento social que también ha ido a favor de la transmisión del virus: hay expertos, como declaró ayer a este diario el especialista en enfermedades infecciosas Rafael Jover, que atestiguan que no se ha sabido explicar bien que las vacunas no evitaban el contagio.

De cualquier manera, la gran estrategia para antes de estas Navidades vuelve a ser la vacunación, que ahora comienza para los niños de más de 5 años en un proceso que, eso sí, no estará finalizado hasta después de las fiestas navideñas. También la tercera dosis de refuerzo ha beneficiado de momento solo a los mayores de 60 años.

Todas las comarcas en riesgo

Los datos por departamentos sanitarios en la provincia resultan también inquietantes: 6 de las 10 áreas se encuentran en el color rojo del semáforo, el que indica riesgo muy alto o extremo, con el impacto del virus disparado en departamentos como la Marina Baixa o Alcoy. De las otras cuatro zonas, tres se encuentran en riesgo alto (entre 300 y 500 puntos de incidencia), incluidas las dos áreas de la ciudad de Alicante. Solo el departamento de Elche-Crevillent se encuentra en riesgo medio, pero muy cerca ya del umbral superior.

Hace un año, ninguno de los departamentos superaba los 300 casos por cien mil habitantes. El que se encontraba en peor situación, paradójicamente, era el de Elche-Crevillent, ahora en una coyuntura más propicia. Por su parte, los departamentos de salud de los hospitales de Torrevieja y la Marina Baixa quintuplican los contagios que presentaban en la semana previa a las Navidades del año pasado, y los de Alcoy y Dénia triplican la situación del ejercicio anterior.

Si se revisan las estadísticas por municipios, la situación también ha empeorado mucho en las poblaciones más importantes de la provincia. Alcoy, Benidorm y Torrevieja cuentan con una situación de riesgo extremo, mientras que los otros seis municipios se encuentran en riesgo alto. El año pasado, solo Alcoy y Elche se encontraban en una situación inquietante, al superar los 250 casos por cien mil habitantes. En la actualidad, ninguna de las grandes ciudades baja en cambio de los 350.

Los datos de Torrevieja son especialmente llamativos. Su incidencia acumulada en esta semana de 2021 previa a las fiestas es ocho veces superior a la que contabilizaba el año pasado, cuando apenas registraba 64,8 casos por cien mil habitantes, un guarismo de riesgo muy bajo. Benidorm y Orihuela también están cerca de quintuplicar sus cifras de 2020 mientras que Alcoy es, al igual que el año pasado, la cabecera de comarca con más casos respecto al tamaño de su población.

Alicante y Elche, los dos municipios con mayor población de la provincia, se encuentran en riesgo alto de contagio en la actualidad, con más de 400 casos por cien mil habitantes.