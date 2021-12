CASTALLA, AGOSTO DE 1813

-He de regresar mañana a Alicante. Estaré fuera de servicio hasta que me quiten la férula y es posible que se me conceda un permiso para viajar pronto a Palermo. Les estoy infinitamente agradecido por su hospitalidad –dijo Piero Aldani aquella mañana dirigiéndose a los dueños de la casa.

Salvadora, conocida como Dora, le miró con sonrisa triste. A su lado, su marido, envuelto en levita negra, serio, observaba con recelo y relajado a la vez. La noticia, en realidad, le alegraba.

Aquella noche sonó por última vez el clarinete en la casa de Tomás y Dora. Ella fue al dormitorio de Piero para pedirle que cesara la música. Cesó de inmediato, pero tardó en volver a la alcoba con su marido.

Comenzaba la tercera semana de agosto cuando recibió la carta que esperaba de su hermano Fernando, un cura que vivía en Villafranqueza, cerca de Alicante. En la carta le pedía que fuera a visitarle, había caído muy enfermo, se estaba quedando ciego y deseaba verla antes de perder la visión definitivamente o tal vez falleciera.

Se la mostró a su marido, que la leyó de soslayo y se la devolvió con indiferencia.

–Si quieres ir, ve, pero no esperes que te acompañe.

Hizo una mueca como de fastidio, pero interiormente se sintió aliviada con la respuesta. Era lo esperado, su plan había funcionado.

Diez días antes, a espaldas de su esposo, Dora envió a su hermano una carta en la que le pedía ayuda y le indicaba cómo hacerlo. Tenía que mandarle una misiva pidiéndole que fuera a verle por razones de salud. Aunque le alegró la celeridad con que había cumplido, le sorprendió el excesivo dramatismo con que había adornado su solicitud. Sabía desde hacía tiempo que su hermano tenía problemas de visión, pero de ahí a quedarse ciego o morir…

Todo empezó cuatro meses atrás, después de la batalla celebrada cerca de Castalla, cuando el ejército aliado venció a las tropas napoleónicas. Eran tantos los heridos que no cabían en el hospital de sangre, los más leves tuvieron que ser alojados en viviendas particulares. Dos de ellos fueron llevados a casa de Tomás y Dora. El matrimonio llevaba meses sufriendo el distanciamiento provocado por negarse el marido a auxiliar a un coronel español que estaba siendo atacado en la puerta de su casa. Desde aquel día, ella le miraba y le hablaba con indiferencia, a veces con desprecio. Avergonzado por su manifiesta cobardía, soportaba su actitud con resignación, como si de una penitencia se tratara.

Contrariado, se mantuvo al margen de cuanto tuviera que ver con los heridos que habían sido alojados en su casa, dejando que fueran ella y las criadas quienes se ocuparan de todo.

Lo que empezó para Dora como una obra de caridad que pretendía compensar la mezquindad durante la ocupación francesa, acabó transformándose en una irracional atracción por Piero, el joven siciliano herido.

Pensaba en ello sin lograr una explicación. Sería su aspecto, su sonrisa franca generadora de unos hoyuelos en sus mejillas semejantes al que tenía en la barbilla. Seguramente estos rasgos, en los que no podía dejar de pensar con la fascinación de una adolescente, habían influido en ese calor interior que guardaba desde el primer día. Atracción que fue creciendo cuando compartió con él su dolor y preocupación por el grave estado de su hermano gemelo. Este clima la llevó a descubrir un Piero sensible que contrastaba con su aspecto vigoroso. Una sensibilidad y ternura que penetraron en su corazón a través de sus oídos junto con las melodías que nacían de su flauta y del clarinete de su hermano. Nunca pudo imaginar que un instrumento musical pudiera interpretar con tanta convicción la voz humana, sus sentimientos, sus añoranzas.

Reconoció en Piero a un hombre fuerte y delicado, valiente y vulnerable. Estas cualidades la embelesaron hasta perder su castidad en aquella primera y última noche que estuvieron juntos. Un torbellino que la absorbió con una fuerza inusitada y la retuvo en un estado de enajenación. Percibió en ella algo oculto y extraño. Una sensación tan fascinante y genuina, como si viera su imagen por primera vez en un espejo.

A la mañana siguiente, después de aquel fugaz y tórrido encuentro, Piero se marchó y Dora se hizo el firme propósito de abandonar a su marido definitivamente. Pero ¿cómo hacerlo sin convertirse en una mujer desvergonzada o en la loca enamorada que arruina su vida?

Semanas más tarde surgió la más contundente de las consecuencias de aquella portentosa noche. Estaba embarazada.

Reflexionó sobre lo que podía hacer, decidió escribir a su hermano: Le pediría que la reclamara a su lado durante un tiempo, convencida de que su marido no la acompañaría. Permanecería en Villafranqueza hasta dar a luz.

Faltaba un día para su marcha, cuando recibió en su casa una inesperada visita.

–¿Qué haces aquí?

–He venido a por ti. Mañana zarpará de Alicante el barco que me llevará a Palermo. Me he licenciado y vuelvo a casa. ¿Vienes conmigo? –preguntó señalando la calesa que había en la plaza de Gasparrico, enganchada a un caballo con el aspecto de estar agotado.

Se echó en los brazos de Piero.

Él subió al coche con rapidez el equipaje que ella había preparado. No quiso olvidarse de su sombrero ni de su manguito de cibelina, forrado de raso, lleno de objetos de tocador.

CASTALLA, JULIO DE 1812

A pesar de su gusto por vestir como un petimetre y de comprarle los vestidos más caros, que encargaba en Alicante, Valencia o Madrid, no comprendía por qué se gastaba tanto dinero para guardarlos en un armario. Sólo se los podía poner los domingos y festivos para ir a la iglesia o cuando consentía que organizase alguna fiesta, de la última ni se acordaba. Porque lo de viajar a ciudades españolas o europeas nunca sucedía.

Dora se acostumbró a vivir insatisfecha, sin emociones, sin hijos que cuidar.

Aburrida, se compró un gato de Angora que al poco tiempo tuvo que regalar porque le provocaba tos, estornudos y pruritos. Sin un gato que acariciar, se pasaba los días entregada a un tedio soporífero. Disfrutaba ocasionalmente cuando tendía la ropa limpia y respiraba su olor o cuando cocinaba los deliciosos mantecados de canela que su madre le enseñó a hacer siendo niña.

El aburrimiento en la vida de Dora desapareció cuando llegaron las tropas napoleónicas a Castalla, en los primeros meses de 1812.

Aquella irrupción alteró su vida y la de los tres mil castallenses. La tropa vivaqueó a las afueras, pero los oficiales de más alta graduación fueron hospedados en casas particulares.

El 20 de julio llegaron a Castalla noticias de que el ejército español se estaba acercando. En la madrugada del día siguiente, los batallones españoles que se encontraban a las afueras de Castalla rompieron el fuego.

Los castallenses se encerraron en sus casas sin atreverse a mirar ni por las ventanas. Sólo cuando los franceses salieron del pueblo y los soldados españoles se adueñaron de las calles, pudieron abrir sus puertas para expresar alegría con vítores y aplausos.

La guerra no había finalizado. En el Llano de Flores se llevaba a cabo una batalla en la que se impusieron los franceses. La caballería persiguió acuchillando a los soldados españoles que huían desesperados hacia Castalla.

Despavoridos, lograron llegar en desbandada, pero fueron masacrados en las calles por la caballería e infantería gala. Algunos de ellos trataron de refugiarse en el castillo, allí les hicieron prisioneros. Muy pocos lograron salvar la vida.

Encerrados de nuevo en sus casas a cal y canto, los castallenses fueron espectadores de esta matanza, a través de sus ventanas enrejadas.

Acorralados en el Portal de Onil, más de un centenar de españoles del batallón de Bailén murieron. Tomás y Dora fueron testigos de esta última tragedia, pues el coronel Pirez murió en la puerta de su casa. Compadecida por los chillidos del militar español, que golpeaba el portón al mismo tiempo que trataba de evitar las cuchilladas de los jinetes franceses, Dora corrió a socorrerle, pero no pudo abrir el portón, su marido se lo impidió.

–Si abres, nos matarán –advirtió aterrorizado en voz baja, mientras la separaba del portón. Al otro lado se oían los forcejeos de la lucha y los gritos del coronel Pirez, que rogaba auxilio:

–¡Abran, por el amor de Dios!

Dora lo intentó de nuevo, pero su marido volvió a impedírselo. Corrió escaleras arriba hasta el balcón del dormitorio principal, que daba a la fachada de la plaza de Gasparrico. Vio cómo el coronel español se desangraba acosado por tres dragones franceses armados con lanzas y sables. Agotado, se rindió arrojando su espada al suelo. Un dragón le atravesó el corazón con su sable.

Jamás le perdonaría a su marido aquel acto de cobardía.

Cada vez que tenía a Tomás ante sus ojos, veía a un ser despreciable. Su respeto por él, como marido y como hombre, desapareció definitivamente aquella mañana del 21 de julio de 1812.