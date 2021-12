"Alicante nunca ha tenido fortuna con sus gobernantes"

Manuel Ayús y Rubio pasa por ser desde hace años uno de los urbanistas más críticos y comprometidos con la escena urbana de la ciudad de Alicante. Durante esta entrevista repasa alguna de las aberraciones cometidas, con especial atención a dos edificios, hoy consolidados: el del hotel Meliá y el Riscal.

¿Considera que la ciudad de Alicante tiene alguna posibilidad de solucionar parte de los desmanes urbanísticos que ha sufrido?

Alicante es una ciudad que se desarrolla, desde su origen, limitada por el Monte Benacantil y el Monte Tossal, a su vez con las restricciones propias y naturales de la presencia del mar, tan inmediata a la ciudad que en ocasiones parece hacerla suya. El ser un territorio con gran desarrollo longitudinal marítimo-terrestre tiene las ventajas e inconvenientes que se observan con facilidad. Los espacios restantes han sido aprovechados para el asentamiento y crecimiento urbano a través de los siglos. Un crecimiento natural de la ciudad predominante paralelo al mar, y un segundo eje, de menor desarrollo hasta mediados del siglo XX, hacia el interior (norte), con base en las vías de comunicación con las poblaciones más inmediatas a la ciudad: San Vicente del Raspeig, San juan de Alicante y Mutxamel. La ciudad ha padecido siempre de poca fortuna. Una ciudad desafortunada por sus gobernantes. Quienes han ostentado voz y voto han hecho y deshecho sin consideración alguna hacia los valores de lo preexistente. La arquitectura tradicional nunca ha sido valorada en su justa medida, siempre ha sido denostada. Es una ciudad donde el concepto edificabilidad ha primado por encima de otras razones de cualquier sentido y orden.

"La construcción del Meliá se decidió en Madrid sin discutirse en Alicante"

¿Un crecimiento caótico pues?

Se ha malinterpretado la idea de modernidad y cultura. Ésta ha venido dotada de ideas equivocadas con lo que realmente suponía mantener, respetar y preservar los valores de lo ambiental, de lo tradicional de los escenarios urbanos. El progreso se materializaba eliminando testigos del paso de la existencia material de nuestros anteriores. El pasado nunca interesó a la idea de progreso. Un progreso regresivo con idea de implantar edificaciones. Cuanto mayor altura edificatoria se conseguía mayor modernidad se mostraba y dotaba a la ciudad. El pasado no interesaba. Las arquitecturas razonables e íntegras desde una concepción del pasado eran eliminadas por otras de mayor altura, de mayor rentabilidad mercantilista. La edificabilidad siempre ha estado por encima de otros valores. Los valores ambientales propios de la ciudad consolidada no interesaban. Se eliminaban las arquitecturas preexistentes con importantes valores ambientales no dejando rastro del pasado histórico de las generaciones anteriores y del paso lógico de la ciudad. Otra cuestión relevante en esta ciudad y que nunca se la ha valorado en su justa medida ha sido lo que hoy tenemos como asignatura pendiente, que no es otra que los espacios públicos abiertos, plazos, parques y jardines, también Monte Benacantil y Tossal. Esta ciudad no ha tendo interés por los espacios públicos, apenas tenemos jardines importantes en extensión, en vegetación, en diseño, en tratamiento. Necesitamos diez veces más de lo que tenemos y cincuenta veces más en lo referido a superficie.

¿Qué le parece que no hayamos sido capaces de actualizar el PGOU de 1987?

Los planeamientos de los años precedentes al de 1987 fueron planes de grandes manchas, de fuerte desarrollo ocupacional. Planes que traían importantes ausencias de estudios y análisis pormenorizados de las distintas áreas consolidadas de la ciudad, y nulos estudios de las arquitecturas preexistentes, de valores ambientales y tradicionales, y ello trajo consecuencias que hoy sufrimos en el concepto de ciudad y en su calidad ambiental que es verdaderamente pésima y recogemos un testigo enfermo de difícil recuperación dado los derechos consolidados de terceros de buena fe. El Plan General de 1987 fue un buen plan, Sus autores se preocuparon por un análisis pormenorizado, tanto echado en falta, pero que tenía que luchar con loas distorsiones ya generadas de su antecesor. Más que los propios planes, el problema son las personas que toman decisiones, incluso contra las normas o a sabiendo de lo injusto de las decisiones que toman. La prevaricación también ha sido leitmotiv en esta ciudad. Hemos convivido con ella, formaba parte del día a día. Nunca ocurría nada, pues ancha es Castilla. Lo urbano en esta ciudad no se puede deslindar del mal gusto, del mal acierto y de la preponderancia de los intereses privativos, como, por ejemplo, el Meliá. Lo lamentable es que no sólo es el Meliá, son muchos otros más.

"Un plan general puede hacer mucho bien o mucho mal, el de 1987 no hizo daño alguno"

Llevamos 34 años con el PGOU del 87

No tengo la sensación de que sea un fracaso público el que no hayamos sido capaces de actualizar dicho planeamiento, Mantener este plan ha sido causa de multitud de situaciones que no se pudieron salvar. Conocí personalmente al autor, lo tuve de profesor en la Escuela de Barcelona, y sabía de su capacidad para ello desde una perspectiva de respeto y mejora del asentamiento edificatorio y de las relaciones interespaciales públicas entre lo nuevo y lo preexistente. Había muchos intereses entre decisiones políticas, promotores y otros protagonistas que precisamente no miraban por el interés general, sino por el suyo propio mal entendido. El plan general se mantiene y hay mucho que hacer, especialmente en áreas semiconsolidadas y propiamente consolidadas que son las que hacen ciudad con calidad. En los planes generales debería existir un documento, que no lo suele haber, que tratara únicamente de la calidad de los espacios públicos, de los acabados, de los materiales, de las cosas pequeñas, medianas y grandes en los tratamientos de piel. Ese documento, que es esencial para la mejor calidad del espacio público, nunca lo hubo. Con este fin Gordon Cullen publicó su libro El Paisaje Urbano o el trabajo de Marta Llorente, La ciudad: huellas en el espacio habitado. El libro de Aldo Rossi La arquitectura de la ciudad entre otros tantos, todos ellos dignos de ser conocidos a fondo y dedicarles el tiempo que se merecen.

¿Cuáles son los ejemplos arquitectónicos que han ido contra la ciudad?

Más que elementos o ejemplos arquitectónicos que hubieran ido contra la ciudad, que los hay, lo más pernicioso contra el interés general ha sido, sin lugar a dudas, las decisiones políticas de la administración local, la que ha ostentado la competencia de hacer y deshacer en el escenario urbano. Ésta ha tenido siempre una asunción con esa idea equivocada de modernidad además de haber abrigado los intereses especulativos del suelo en las zonas preexistentes o consolidadas. Siempre ha primado el interés de uno frente al de la colectividad. Esto ha sido y recientemente volvió a ocurrir con la desnaturalización de edificios emblemáticos que han sido objeto de injerencias imperdonables permitidas desde la Administración y el conjunto de señores que toman decisiones al amparo de quienes luego se lucran. Como ejemplo, lo que ocurrió con el edificio de Capitanía General situado en la avenida de la Constitución, y el edificio Palacio Salvetti en la cale Gerona. Ambos fueron objeto de incremento de edificabilidad transformando la idea de espacio de la arquitectura y de su relación con el exterior o contexto sin el menor respeto por la idea de arquitectura de los autores ni por absolutamente nada. Hoy el resto de estos edificios son obras ortopédicas a funcionales, especialmente el que fue la Capitanía General de la ciudad.

¿Algún caso especialmente grave?

En lo concerniente a obras arquitectónicas que han hecho y hacen mucho daño al espacio habitado, lamentablemente hay muchas. Pero señalemos aquellas que sobre salen por su consideración material o formal. Entre ellas tenemos el Riscal, el hotel, el edificio de los Representantes y todos aquellos que generaron disconformidad volumétrica con su entorno, principalmente en las áreas de desarrollo y crecimiento, como por ejemplo ocurrió notablemente en el barrio de Benalúa, San Blas, Carolinas. En todos ellos, los incrementos de edificabilidad fueron fruto de decisiones carentes de un mínimo estudio y análisis de los contextos y de lo preexistente. La mediocridad de los espacios nos invadió por cualquier parte de la ciudad. Qué decir del edificio conocido como Meliá, el daño causado a la ciudad es tremendo desde todo orden. Me contaba un profesor que Alicante era una ciudad distinta del resto de otras ciudades porque contaba con la acción de las brisas marinas del este, tanto en los veranos que refrescaban a la ciudad como en los inviernos que la dotaban de un atemperamiento cálido que invitaba a usar la ciudad, a pasearla. Esas brisas que hacían que la ciudad fuera agradable transitarla desaparecieron desde la elevación del edificio Meliá. Y esa decisión también fue de orden propia de administraciones subyugadas al interés privado. La decisión de levantar ese edificio en esa zona tan sensible y paradigmática fue una decisión cosechada y decidida en Madrid y no discutida en Alicante.

"La prevariación ha sido también leitmotiv. Nunca ocurría nada, pues ancha es Castilla"

¿Expropiación vertical? ¿De qué hablamos?

Vamos a ver. La alta o media edificabilidad no es sinónimo de malo, todo lo contrario. Lo que no es sinónimo de bueno es la injerencia de estas edificaciones en un medio consolidado, medio que mínimamente merece un absoluto respeto por lo precedente y por lo que dejaron otras generaciones. Siempre suelo acudir al ejemplo que nos muestra el Paseo de la Castellana de Madrid. Edificabilidad elevada, pero en espacios abiertos y de nueva planta. Es en esos casos donde podemos edificar todo lo elevado en altura que queramos, pero nunca debió permitirse en otros medios, donde el nivel de cornisa está tasado con valores de lo propio, o que responde a momentos del conocimiento concreto en los procesos constructivos o edificatorios. El progreso no viene siempre de la mano de los alardes formales, sino en grandes ocasiones en el respeto con lo preexistente, con lo consolidado en la zona objeto de intervención. Alicante dispone de áreas de esparcimiento, de nuevas arquitecturas, donde permitir construcciones en grandes alturas, sin que éstas interfieran con otras anteriores. La huella del espacio habitado es muy importante que siempre se tenga en cuenta y no meter la máquina para derribar, sino el sentido común y el buen gusto por respetar y preservar. En relación su pregunta, sobre los excesos de altura permitidas en suelos consolidados, cabe señalar que una expropiación forzosa es, según la legislación española, un procedimiento por el que, con base en una causa de utilidad pública o interés social, la Administración actúe sobre bienes, derechos o intereses patrimoniales, para sí misma o como en este caso para la generalidad de los ciudadanos.

Ejemplos alicantinos

El Barrio Heliodoro Madrona, las viviendas de los trabajadores del puerto de la ciudad. ¿Sabe las veces que la administración portuaria en colaboración con la local han pretendido derribarlas? Muchas, y de momento no han podido por la respuesta del ciudadano preocupado por su entorno, pero, ¿hasta cuándo? El edificio Bergé se encontraba protegido. Tenía las bendiciones normativas para su preservación, pero llegó un concejal inexperto, sin conocimiento suficiente, pero con autoridad necesaria para permitir su demolición. Lo justificó señalando que permitía su derribo con el fin de que se volviera a levantar en las mismas condiciones formales que el mismo ostentaba. Una prevaricación de libro. ¿Hizo algo la Fiscalía?, no. El edificio se demolió y el resultado ahí lo tienen. Sin palabras. Esta es la ciudad en la que vivimos y compartimos horas, semanas, meses y años. Cuando hablamos de expropiaciones es crucial tener claro los tres elementos claves que participan en las mismas. En concreto, la declaración de utilidad pública o interés social, el justiprecio o indemnización que se paga al expropiado y los derechos de reversión llegado el caso. Con la existencia de estas tres claves se busca recuperar un entorno y espacio urbano acorde a lo estrictamente rodeado a través de los siglos por las edificaciones más longevas y que permiten un soleamiento acorde a las necesidades biológicas de los seres vivos. Con ello se recuperaría una ciudad mejor ordenada estructuralmente y mejor habitable, que, en esencia, es lo que los urbanistas persiguen con los asentamientos urbanos desde su concepción formal desde la aplicación libre del concepto de habitar: la tranquilidad y sosiego en las relaciones sociales de cada momento histórico, muy a pesar de sucesos lamentable propiciados por el propio ser humano.

El edificio del Riscal se vendió en los años 60 como un icono de modernidad ¿Hoy es un muro?

Ni ha sido imagen de modernidad ni de aporte tecnológico como pudo ocurrir con el edificio público conocido como Centro Georges Pompidou de París, diseñado por los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers. Aquella obra sí fue un revulsivo fantástico que tuvo la capacidad de recuperar un centro histórico donde se implantó que estaba socialmente desahuciado. Yo creo que para el político de entonces la idea de que aquellas obras sí pudieran tener connotaciones de modernidad y expresión del conocimiento, pero los promotores de aquellas obras tenían muy en cuenta que lo único que les movía al llevar a cabo aquellas intervenciones era la rentabilidad edificatoria permitida por les réditos que de éstos obtendrían y poco más que no hubiera supuesto algún beneficio de cualquier otro orden. Es un edificio pantalla que altera el orden formal y urbanístico de la ciudad. Altera el orden del paisaje favorece corrientes. Hoy no podemos calificarlo de mero muro, como por ejemplo si se puede e incluso debe hacer con el edificio Meliá. Es una muestra del desafío a las acciones de la gravedad, de los vientos y cómo no, de los valores de sismicidad alta que presenta esa zona. Al margen de ello y tal como se propone, llagado en caso habría que desmontar en sentido descendente dicho inmueble hasta que el mismo alcanzara la altura de sus coexistentes.

¿Debiera haber más diálogo entre la Administración y los profesionales y urbanistas?

Esta es una tarea ardua, muy difícil de llevar acabo. Los personalismos nos pueden, las formaciones y las ideas, también. El que manda quiere plasmar las ideas de sus allegados de cualquier orden, no precisamente familiar, sino allegados de intereses pecuniarios o de otro orden, pero intereses privados por encima de los públicos y, esto, no es digerible con condescendencia.

"El modelo vertical de Benidorm ha sabido respetar, no supone injerencia alguna con lo preexistente"

El modelo vertical de Benidorm se considera en sí un ejemplo a seguir, y se partió de casas de pescadores ¿Podría haber apostado Alicante por él o es una barbaridad?

Perdone una pequeña diferencia. Benidorm era una ciudad de pescadores en los años 20 a 40 del siglo XX, pero su posterior desarrollo se lleva a término con el máximo respecto del suelo consolidado, del casco urbano de ese municipio. No interfiere, no derriba para sustituir por otro de mayor calado vertical, no. El modelo vertical de Benidorm tiene muchas cualidades a tener en cuenta. El primer de ello es que es una ciudad ex novo, de nueva planta. Dicho modelo no afecta o no supone injerencia alguna con lo preexistente, ha sabido respetar, no muy habitual en otros desarrollos urbanísticos. La densidad de ocupación no es alta a pesar de la libre altura de las edificaciones. Es de una tipología de ciudad característica de la ciudad jardín desarrollada en altura, permite los grandes espacios libres, aunque estos sean de carácter privativo. Es una ciudad soleada, sanada, alegre por su morfología. La relación habitante espacio libre guarda relación con los parámetros que manejaba Ludwig Hilberseimer (de la Escuala de la Bauhaus), Le Corbusier y las concepciones en altura de las edificaciones de Mies Vander Rohe y otros arquitectos de las primeras décadas del siglo XX.

¿Hemos maltratado nuestra fachada marítima?

En gran parte de ella, más que mal tratarla ha estado ausente, olvidada por nuestros políticos y gobernantes. La recuperación del litoral, de la zona marítimo-terrestre es importante para cualquier ciudad de mar como ésta. La relación ciudad mar siempre ha sido un plus que no se ha sabido aprovechar para el interés público, sí para el interés privativo, como el caso Meliá. No olvidemos que el puerto es parte de la ciudad, es término municipal, otra cosa es la concurrencia de competencias sobre la misma área. Pero eso es harina de otro costado y que pertenece a otros intereses que en este momento se escapan de los meramente urbanísticos. La zona marítimo-terrestre es un área de la ciudad que invita a potenciar la existencia de espacios abiertos para la libre relación de los ciudadanos con la naturaleza y con los acontecimientos de alta concentración o concurrencia de personas. Por tanto, un espacio de orden público, nunca privada, por lo menos así debería ser. La Autoridad Portuaria siempre ha mostrado un lado poco sociable y ninguna preocupación por los valores que no fueran estrictamente pecuniarios. Se ha preocupado mucho por los intereses privativos. Es una administración ajena al ciudadano porque ella así lo ha querido. No le ha interesado para nada la opinión de terceros no vinculados a la plataforma de la Autoridad Portuaria. Para muestra no uno, sino dos botones: El caso Meliá y el de las casas del Barrio Heliodoro Madrona. El concepto connivencia es muy afín con los hechos de esa administración estatal.