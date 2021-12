La Coordinadora Alicante Limpia considera injusta la tasa fija de basuras al aplicarse la misma cantidad a quienes reciclan y a quienes no

La Coordinadora Alicante Limpia (CAL) critica la actual tasa de basuras "de pago por generación" por las exigencias de separación y reciclaje, y considera que es injusta. La Coordinadora hace esta afirmación en base al contenido del estudio "Las tasas de residuos en España 2021", impulsado por el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos y realizado por la Fundación TENT que colabora con la Universidad de Barcelona y con la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que se analizan las tasas de 125 municipios españoles, en los que están incluidas todas las capitales de provincia, con datos de los últimos cuatro años .

Según lo publicado, señala la Coordinadora, el 45,6% de los municipios que aparecen en el estudio aplican el modelo de tasa fija, es decir, que lo que se paga por domicilio es totalmente independiente de la cantidad de residuos que genera y de si realiza o no separación de dichos residuos. Igualmente se cita en el estudio que “[...] aquellas tasas que no dependen de la generación son incapaces de suponer un incentivo a la reducción o el reciclaje, ya que la cuota no depende del perfil del contribuyente como generador de residuos”

Alicante, incluida en el estudio que como capital de provincia, es uno de los municipios con tasa de residuos fija, es decir, no vinculada ni a la generación ni a la separación de los residuos.

Como indica el estudio “[...] aplicar una cuota fija implica que los domicilios que generan menos y reciclan más residuos están subvencionando implícitamente a aquellos con peores prácticas ambientales en materia de residuos.” Dicho de otra forma, "la tasa fija es totalmente injusta con quienes generan menos residuos o los separan, ya que estos hogares pagan igual que aquellos en los que se generan más residuos o no se hace la debida separación".

Otro párrafo del estudio destaca que las tasas de residuos con “[...] un diseño adecuado, y dado el marco legal vigente, son un instrumento de política ambiental lo suficientemente flexible como para potencialmente crear incentivos económicos para el cambio de las actitudes ambientales de los sujetos pasivos, que en última instancia repercutan sobre unos mejores resultados en la reducción de residuos, separación en origen, recogida separada y correcto tratamiento”.

La Coordinadora recuerda que no solo comparte sino que ha defendido desde sus inicios la aplicación de esta tasa de residuos, como así también lo ha hecho constar en las alegaciones presentadas al Plan Local de Residuos, y apela al gobierno local a su aplicación en aras de alcanzar los objetivos fijados en materia de separación y reciclaje por la legislación europea, nacional y autonómica. "Objetivos que claramente no van a cumplirse —y devendrán las consiguientes multas millonarias, como también hemos advertido en más de una ocasión— de seguir este Ayuntamiento, y sus máximos responsables en la materia, señores Barcala y Villar, en su negativa a escuchar y rectificar el Plan Local" , señalan en referencia al alcalde y al edil de Medio Ambiente. "¿Quiénes pagaremos las multas por la ineptitud de este consistorio? Deberían ser los responsables y los técnicos que han avalado un Plan Local que no está basado en la realidad de los hechos", concluye la entidad.